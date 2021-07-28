Поліція перевіряла повідомлення про мінування Чорнобильської АЕС. ФОТО

Повідомлення про мінування адміністрація ЧАЕС отримала електронною поштою. На станції ввели режим аварійної небезпеки.

Про це повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту ЧАЕС в середу, 28 липня. У зв'язку з "мінуванням" було перекрито всі КПП, туристи, які встигли заїхати в 30-кілометрову зону, були змушені очікувати завершення перевірки.

"При проведенні перевірки вибухових пристроїв і небезпечних речовин на території атомної електростанції виявлено не було, о 15:20 режим аварійної небезпеки знято", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що на території працювала слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції, кінологи і вибухотехніки. Правоохоронці також несли службу на всій 10-кілометровій території зони відчуження, трьох контрольно-пропускних пунктах, патрулювали місцевість. АЕС охороняли військовослужбовці Національної гвардії України, також було залучено 2 екіпажі ДСНС.





