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Поліція перевіряла повідомлення про мінування Чорнобильської АЕС. ФОТО

Повідомлення про мінування адміністрація ЧАЕС отримала електронною поштою. На станції ввели режим аварійної небезпеки.

Про це повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту ЧАЕС в середу, 28 липня. У зв'язку з "мінуванням" було перекрито всі КПП, туристи, які встигли заїхати в 30-кілометрову зону, були змушені очікувати завершення перевірки.

"При проведенні перевірки вибухових пристроїв і небезпечних речовин на території атомної електростанції виявлено не було, о 15:20 режим аварійної небезпеки знято", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що на території працювала слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції, кінологи і вибухотехніки. Правоохоронці також несли службу на всій 10-кілометровій території зони відчуження, трьох контрольно-пропускних пунктах, патрулювали місцевість. АЕС охороняли військовослужбовці Національної гвардії України, також було залучено 2 екіпажі ДСНС.

Поліція перевіряла повідомлення про мінування Чорнобильської АЕС 01
Поліція перевіряла повідомлення про мінування Чорнобильської АЕС 02
Поліція перевіряла повідомлення про мінування Чорнобильської АЕС 03

Автор: 

Київ (19788) мінування (1218) Нацполіція (15318) ЧАЕС (545)


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развлекуха болезных кацапов
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28.07.2021 17:20 Відповісти
Кто бы сомневался? Полиция отменила протокол «слуге народа» Евгению Брагару за вождение под наркотиками
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28.07.2021 17:31 Відповісти
...ну, касячок забіл
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28.07.2021 18:05 Відповісти
Тю придурки, потрібно мінувати північні і південні потоки.
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28.07.2021 18:04 Відповісти
Под реактором плавает блогер Креосан из ЛНР, предатель, принявший гражданство РФ. И видосики выкладывет. На роликах, например, с ядерным могильником, рядом с ним зализанный чувачек кричит что-то типа " Слава России".
Так что почему нет. В прошлом году чуть всю Зону не сожгли, некоторые локации из игры Сталкер вообще перестали существовать.
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28.07.2021 19:17 Відповісти
всего лишь понты? а рвануть все пять слабо???
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28.07.2021 21:51 Відповісти
 
 