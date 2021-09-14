Завтра Кабмин подаст в Раду проект Госбюджета-2022, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Завтра Кабмин подаст в ВР проект Госбюджета на следующий год.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, также будут поданы изменения в бюджет текущего года.
Шмыгаль отметил, что речь идёт о дополнительных средствах для выплаты субсидий "для людей, которые в них нуждаются".
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показать весь комментарий14.09.2021 11:55 Ответить Мне нравится 0
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