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Новости Политика Украины Бюджет-2022
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Завтра Кабмин подаст в Раду проект Госбюджета-2022, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра Кабмин подаст в Раду проект Госбюджета-2022, - Шмыгаль

Завтра Кабмин подаст в ВР проект Госбюджета на следующий год.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, также будут поданы изменения в бюджет текущего года.

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Шмыгаль отметил, что речь идёт о дополнительных средствах для выплаты субсидий "для людей, которые в них нуждаются".
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Давайте угадаю, в новом бюджете, на содержание зе-лоха потратят в три раза больше денег чем в этом.
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14.09.2021 11:55 Ответить
 
 