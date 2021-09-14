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Завтра Кабмін подасть у Раду проєкт Держбюджету-2022, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завтра Кабмін подасть у Раду проєкт Держбюджету-2022, - Шмигаль

Завтра Кабмін подасть до ВР проєкт Держбюджету на наступний рік.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, також будуть подані зміни до бюджету поточного року.

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Шмигаль зазначив, що йдеться про додаткові кошти для виплати субсидій "для людей, які їх потребують".

Автор: Наталя Джума
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Давайте угадаю, в новом бюджете, на содержание зе-лоха потратят в три раза больше денег чем в этом.
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14.09.2021 11:55 Відповісти
 
 