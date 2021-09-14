Завтра Кабмін подасть у Раду проєкт Держбюджету-2022, - Шмигаль
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Завтра Кабмін подасть до ВР проєкт Держбюджету на наступний рік.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, також будуть подані зміни до бюджету поточного року.
Шмигаль зазначив, що йдеться про додаткові кошти для виплати субсидій "для людей, які їх потребують".
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Super Gut
показати весь коментар14.09.2021 11:55 Відповісти Мені подобається 0
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