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Если все вакцинируются - локдаун нам будет не нужен, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Если все вакцинируются - локдаун нам будет не нужен, - Шмыгаль

Вакцинация от коронавируса не только позволяет уберечься от заболевания, но и сохранить экономику страны в условиях пандемии.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Перед нами стоят две задачи - спасти людей и не позволить упасть экономике. Как это можно сделать? Только вакцинацией. Нужен ли нам локдаун - если все вакцинируются и ответственно к этому подойдут - не нужен! Повлияет ли локдаун на экономику? Повлияет! Мы не хотим этого, так как мы только набрали темпы роста. Хороший темп, мы хотим его сохранить. Поэтому я буду все время призывать людей вакцинироваться", - заявил премьер. 

Также он отметил, что имеющиеся в Украине вакцины являются безопасными и надежными.

"Вакцинация - единственный выход для того, чтобы побороть пандемию и не позволить Украине вновь погрузиться в экономический кризис, связанный с этой пандемией", - резюмировал он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
50% населения (включая многих врачей кстати) наотрез отказываются вакцинироваться. опыт разумкова показывает, что это не панацея
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14.09.2021 11:52
+4
ага как же в иных странах охват вакцинами огромен в сравнении с Украиной .......а итог...Ковид как был-- так остается- причем в новых штаммах...которым вакцина до лямпочки....
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14.09.2021 11:52
+4
Также он отметил, что имеющиеся в Украине вакцины являются безопасными и надежными.

Это ему по телевизору так сказали по Г+Г ?
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14.09.2021 11:53
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нужен. и вакцинация с ковидом здесь ни при чем
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14.09.2021 11:51 Ответить
50% населения (включая многих врачей кстати) наотрез отказываются вакцинироваться. опыт разумкова показывает, что это не панацея
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14.09.2021 11:52 Ответить
ага как же в иных странах охват вакцинами огромен в сравнении с Украиной .......а итог...Ковид как был-- так остается- причем в новых штаммах...которым вакцина до лямпочки....
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14.09.2021 11:52 Ответить
Также он отметил, что имеющиеся в Украине вакцины являются безопасными и надежными.

Это ему по телевизору так сказали по Г+Г ?
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14.09.2021 11:53 Ответить
25% хворих в США - двічі вакциновані.
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14.09.2021 11:55 Ответить
А смертність серед вакцинованих менше 0,001%
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14.09.2021 12:25 Ответить
Фактически, израильское правительство - из-за форс-мажора пандемии - поставило эксперимент над населением.

Результатами воспользуется все человечество

Последние дни отмечены резким ростом заболеваемости Ковид-19 в Израиле. Несмотря на высокое число прививок, фиксируется больше 10 тысяч новых случаев в день. В первый день осени с диагнозом коронавирус госпитализированы 666 больных.

Израильтяне горько шутят про «число сатаны»...

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3309671-izrail-lider-po-vakcinacii-i-zabolevaemosti-cto-proishodit.htm
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14.09.2021 11:59 Ответить
Шмыгаля забанили в Гугле? Он не в состоянии найти статистику полностью привитых стран и увидеть что там все гораздо хуже чем в Украине по госпитализациям и что привитых госпитализируют так же часто как не привитых? Он не в курсе что привитые в случае заражения реальным вирусом являются в 21 раз более заразными чем не привитые? Или он все это знает и просто нагло врет?
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14.09.2021 12:00 Ответить
Во первых, речь только про смертность, и только про возрастные категории граждан до которых в Украине просто не доживают. Во вторых, по госпитализации вакцинированные так же часто попадают в больницы как не вакцинированные. В третьих, вакцинированные в случае заражения вируса являются супер носителями (и соответственно распространителями) вируса, что и привело к взрывному росту в США и Израиле где почти полная вакцинация.

https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/

https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
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14.09.2021 13:21 Ответить
Сылка на РУ, ты блин серьезно? Читай первоисточники на английском, а не паРашинский агипроп.
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14.09.2021 13:22 Ответить
Так начебто стара вакцинація на нові штами не впливає.
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14.09.2021 12:01 Ответить
Не ну почем не вплывае, вплывае. Вакцинированные при заражении Дельта-короной становятся в 21 заразнее чем не вакцинированные, в результате ситуация в Израиле..
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14.09.2021 12:09 Ответить
Почему в 21 раз? Я читал, что в 121 раз более заразными, притом заражают на расстоянии до 23 м и даже вне прямой видимости.
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14.09.2021 12:23 Ответить
Очень смешно, ты не в Квартале работал? А теперь клоун ознакомься с медицинскими исследованиями.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
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14.09.2021 13:09 Ответить
Ну и так еще, на закуску

https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/

https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
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14.09.2021 13:17 Ответить
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14.09.2021 12:15 Ответить
Вакцинований Ізраїль тому приклад.
Там хворих майже немає
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14.09.2021 12:46 Ответить
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14.09.2021 13:23 Ответить
Текущая статистика по вакцинации на 13.09.2021 (Израиль)

Население 9 326 тыс.

Количество вакцини­рованных 6 048 066 64,85 %

Полностью вакцини­ровано 5 554 39559 56 %

Всего вакцинацій 14 511 866

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/
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14.09.2021 23:18 Ответить
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14.09.2021 12:46 Ответить
Так не выйдет))) Нужно постоянно обновлять (каждые полгода) антивирусную программу. В один день это произойти не может, даже в одну неделю или месяц. 2 дозы мало - нужно 3, потом 4.

Постоянно какая-то значительная часть населения будет мешать достичь коммунизма.
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14.09.2021 13:24 Ответить
принудительно вакцинирую - только скот... или шмыгаля - что одно и тоже.....
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14.09.2021 14:41 Ответить
 
 