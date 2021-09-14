Если все вакцинируются - локдаун нам будет не нужен, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Вакцинация от коронавируса не только позволяет уберечься от заболевания, но и сохранить экономику страны в условиях пандемии.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Перед нами стоят две задачи - спасти людей и не позволить упасть экономике. Как это можно сделать? Только вакцинацией. Нужен ли нам локдаун - если все вакцинируются и ответственно к этому подойдут - не нужен! Повлияет ли локдаун на экономику? Повлияет! Мы не хотим этого, так как мы только набрали темпы роста. Хороший темп, мы хотим его сохранить. Поэтому я буду все время призывать людей вакцинироваться", - заявил премьер.
Также он отметил, что имеющиеся в Украине вакцины являются безопасными и надежными.
"Вакцинация - единственный выход для того, чтобы побороть пандемию и не позволить Украине вновь погрузиться в экономический кризис, связанный с этой пандемией", - резюмировал он.
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Это ему по телевизору так сказали по Г+Г ?
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https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
Там хворих майже немає
Население 9 326 тыс.
Количество вакцинированных 6 048 066 64,85 %
Полностью вакцинировано 5 554 39559 56 %
Всего вакцинацій 14 511 866
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/
Постоянно какая-то значительная часть населения будет мешать достичь коммунизма.