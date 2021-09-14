Обязательную вакцинацию в Украине вводить не планируем, - Шмыгаль
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В Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, поскольку это запрещено.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это, во-первых, запрещено в нашей стране, така обязательность, но мы, конечно, будем мотивировать людей для того, чтобы они вакцинировались. Социальной рекламой, разными мотивирующими факторами, в частности сейчас мы не можем вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но мы можем вводить обязательство быть вакцинированным коллективу учебного заведения, родители этого требуют", - подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль заявил, что вакцинация - это отвественность педагогов и медиков перед собой, своими родными и коллективами, в которых они работают.
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Брехливый поц. Просто неуколотых будут увольнять или гонять по два раза в неделю на тестирование по 1000 гривен.
Получается, если не будет обязательной, то все не вакцинируются и будет локдаун?...
В связи с продлением в Австралийской столичной территории локдауна вплоть до 15.10.2021 г. консульский прием граждан в Посольстве Украины в Австралии будет приостановлено до 18.10.2021 Источник: https://censor.net/ru/n3288057
Ясное дело не планируете. Ибо понимаете, что это будет последним что вы введете.