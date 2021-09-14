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Обязательную вакцинацию в Украине вводить не планируем, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Обязательную вакцинацию в Украине вводить не планируем, - Шмыгаль

В Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, поскольку это запрещено.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это, во-первых, запрещено в нашей стране, така обязательность, но мы, конечно, будем мотивировать людей для того, чтобы они вакцинировались. Социальной рекламой, разными мотивирующими факторами, в частности сейчас мы не можем вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но мы можем вводить обязательство быть вакцинированным коллективу учебного заведения, родители этого требуют", - подчеркнул глава правительства. 

Шмыгаль заявил, что вакцинация - это отвественность педагогов и медиков перед собой, своими родными и коллективами, в которых они работают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если все вакцинируются - локдаун нам будет не нужен, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
В Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, поскольку это запрещено.

Брехливый поц. Просто неуколотых будут увольнять или гонять по два раза в неделю на тестирование по 1000 гривен.
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14.09.2021 12:02
+4
а ты выгляни в окошко,и увидишь погоду в своей мАЦкве...
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14.09.2021 12:20
+3
Обязательным будет хождение в зеленых или желтых штанах и приветствие КУ при приходе на работу.
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14.09.2021 12:11
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да я под угрозой расстрела,хер буду вакцинироваться.
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14.09.2021 12:01 Ответить
Правильно, вакціна СпутнікV на расєє стала українською зброєю в руках кацапів. Як погода на моськвє?
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14.09.2021 12:14 Ответить
а ты выгляни в окошко,и увидишь погоду в своей мАЦкве...
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14.09.2021 12:20 Ответить
В Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, поскольку это запрещено.

Брехливый поц. Просто неуколотых будут увольнять или гонять по два раза в неделю на тестирование по 1000 гривен.
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14.09.2021 12:02 Ответить
Девушке (работает в АТБ) уже так и сказали, или тестируйся постоянно за счет своей ЗП или не допустим к работе в офисе. Про конституцию и КЗОТ там не слышали походу.
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14.09.2021 12:19 Ответить
Если все вакцинируются - локдаун нам будет не нужен, - Шмыгаль

Получается, если не будет обязательной, то все не вакцинируются и будет локдаун?...
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14.09.2021 12:03 Ответить
Та будет полюбому. Вона в Австралии уже больше половины хотяб один укол словили и что мы видим?

В связи с продлением в Австралийской столичной территории локдауна вплоть до 15.10.2021 г. консульский прием граждан в Посольстве Украины в Австралии будет приостановлено до 18.10.2021 Источник: https://censor.net/ru/n3288057
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14.09.2021 12:07 Ответить
А он по любому будет, смотри на пример полностью привитых стран где все намного хуже чем у не привитых.
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14.09.2021 12:08 Ответить
Ану где тут валерачка со своим нет вакцины - нет сервиса?
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14.09.2021 12:04 Ответить
Только вот ряд крупных коммерческих предприятий (которые в топ10 по прибыли) издали не законные указы которыми фактически в нарушение КЗОТ не допускают не привитых к работе или принуждают их к постоянным платным тестам за свой счет (вычитают из зп, что с учетом украинских зп является непосильной нагрузкой).
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14.09.2021 12:06 Ответить
Ваш кацапський колцентр це нестосується.
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14.09.2021 12:16 Ответить
Не суди всех по себе бот. Я в отличии от тебя могу хоть сейчас сделать фото из моего окна в Днепре.
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14.09.2021 12:20 Ответить
Обязательным будет хождение в зеленых или желтых штанах и приветствие КУ при приходе на работу.
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14.09.2021 12:11 Ответить
У девушки на работе (АТБ) уже объявили что не уколовших шмурдяк не будут допускать к работе, или будут принуждать делать постоянно тесты за которые будут вычитать деньги из ее ЗП. На конституцию и КзОТ этой конторе плевать..
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14.09.2021 12:15 Ответить
У дєвушкі, у дєдушкі, у кума, у сусіда, у забора, на фермі, у конюшні і т.д. І'мя дєвушкі, місто де це було, адреса АТБ ? Чи у тебе, як у одного депутата - на Печерськє?
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14.09.2021 12:19 Ответить
АТБ, центральный офис на Поля 40. Издан официальный приказ по всей этой конторе. Имя девушки называть не буду, надеюсь твоего мозгозаменителя хватит что бы понять почему.
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14.09.2021 12:22 Ответить
Ну хоть одне адекватне АТБ є. Це вже радує. А продавщить ще жінки нарожають.
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14.09.2021 12:24 Ответить
т.е. тебе бот плевать на то что самая крупная в стране по размеру прибыли украинская компания открыто нарушает закон? Все ради великой цели уколоть всех шмурдяком любой ценой? А потом еще удивляются кто на митинги к Адольфу ходил в 30-40х годах. У тех тоже цель оправдывала любые средства, и те тоже ради блага положили на свои же законы..
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14.09.2021 12:27 Ответить
Обязательную вакцинацию вводить не планируем, - Шмыгаль

Ясное дело не планируете. Ибо понимаете, что это будет последним что вы введете.
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14.09.2021 12:50 Ответить
 
 