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Шмыгаль: Пока не планируем останавливать работу транспорта в "красных" зонах

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Шмыгаль: Пока не планируем останавливать работу транспорта в

В настоящее время в случае перевода региона в "красную зону" работу общественного транспорта закрывать не планируют.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Закрывать на данный момент мы не планируем...Наша цель - защитить людей, не вмешиваясь в экономику, не вводя жесткого локдауна. Адаптивный карантин остается адаптивным так, как он и был", - отметил Шмыгаль.

По его словам, к коллективам перевозчиков будут действовать такие же требования по вакцинации, как и к другим субъектам хозяйствования.

В отношении пассажиров будет продолжать действовать масочный режим и социальная  дистанция.

"В общественном транспорте требовать сертификаты не целесообразно. Как в метро можно требовать сертификат о вакцинации в час пик? Поэтому - масочный режим и вакцинация работников общественного транспорта - это те требования, которые будут действовать ", - подчеркнул премьер.

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Автор: Ірина Дашківська
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По логіці варто було б дозволити вакцинованим їздити у транспорті під час лохдауну, якщо вже вони хочуть дозволити вакцинованим у кіно і кафешки ходити.... І нафіг треба тоді ці спецперепустки в транспорт! Але ж зелені цього не допустять!
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14.09.2021 12:20 Ответить
 
 