Шмыгаль о деолигархизации: Это требование украинского общества – не должно быть депутатов-бизнесменов

Бизнес и политика должны быть разъединены.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Не должно быть депутатов-бизнесменов, которые лоббируют какие-то интересы", - заявил премьер и добавил, что в Украине нужно ликвидировать политическую коррупцию.

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Шмыгаль обратил внимание, что принятие законопроекта о деолигархизации — это требование украинского общества.

"Украинское общество требует ликвидировать такие понятия как "олигарх" и "олигархат". Эти понятия не официальные, но в обществе поэтому поводу существует стабильный запрос", - заявил премьер.