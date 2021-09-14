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Шмыгаль о деолигархизации: Это требование украинского общества – не должно быть депутатов-бизнесменов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль о деолигархизации: Это требование украинского общества – не должно быть депутатов-бизнесменов

Бизнес и политика должны быть разъединены.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Не должно быть депутатов-бизнесменов, которые лоббируют какие-то интересы", - заявил премьер и добавил, что в Украине нужно ликвидировать политическую коррупцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин будет выполнять закон о деолигархизации: роль правительства - координационная, - Шмыгаль

Шмыгаль обратил внимание, что принятие законопроекта о деолигархизации — это требование украинского общества.

"Украинское общество требует ликвидировать такие понятия как "олигарх" и "олигархат". Эти понятия не официальные, но в обществе поэтому поводу существует стабильный запрос", - заявил премьер.
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Топ комментарии
+15
А хто має бути в депутатах ?

Прибиральниці, перукарі ?

Нехай зелена хракція перегляне статки своїх депутатів. Мами - бізнесвумени добряче збагатились допоки їхні дітки сидять у раді.

Депутат Порошенко вважається олігархом. А от власник половини зеленої фракції Ахмєтов, патрон зеленського Коломойський - не олігархи.

Аплодую зебілам і зеленій логіці
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14.09.2021 12:44
+8
Ну так все правильно, "Не должно быть депутатов-бизнесменов, которые лоббируют какие-то интересы" (Шмыгаль) Этим должны заниматься депутаты-небизнесмены и получать за это конверты от "депутатов-бизнесменов" или бизнесменов-недепутатов. Иначе, для чего у нас в стране выборы в ВР.
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14.09.2021 12:49
+5
Оця Шмигля в креслі прем'єрміністра працює на Ахмєтова. Ще і розповідає про боротьбу з олігархами

Це ж АНЕКДОТ 😆
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14.09.2021 12:48
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Правила форума Совет форумчан
а ахметова с коломойским должно быть?
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14.09.2021 12:43 Ответить
Це друзі, це інше

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14.09.2021 12:50 Ответить
В 1917 году внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело.
Вскоре прислуга возвращается:- Там революция, барыня!
- О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером! И чего же они хотят?
- Они хотят, чтобы не было богатых!!!
- Странно... А дед хотел, чтобы не было бедных...
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14.09.2021 12:52 Ответить
Протявкала шавка убийцы90-х , олигарха Ахметова
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14.09.2021 14:14 Ответить
А хто має бути в депутатах ?

Прибиральниці, перукарі ?

Нехай зелена хракція перегляне статки своїх депутатів. Мами - бізнесвумени добряче збагатились допоки їхні дітки сидять у раді.

Депутат Порошенко вважається олігархом. А от власник половини зеленої фракції Ахмєтов, патрон зеленського Коломойський - не олігархи.

Аплодую зебілам і зеленій логіці
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14.09.2021 12:44 Ответить
Ну так все правильно, "Не должно быть депутатов-бизнесменов, которые лоббируют какие-то интересы" (Шмыгаль) Этим должны заниматься депутаты-небизнесмены и получать за это конверты от "депутатов-бизнесменов" или бизнесменов-недепутатов. Иначе, для чего у нас в стране выборы в ВР.
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14.09.2021 12:49 Ответить
долой Трампов из президентов США!

а также конгрессменов и сенаторов !

Вся власть Советам ЗЕльоным нищебродам !
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14.09.2021 14:53 Ответить
...и каждый депутат должен высадить 2 000 000 деревьев - В. А. Зеленский .
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14.09.2021 12:45 Ответить
Как и не должно быть дорог как в Африке, прости Африка. Ах да, строят же, правда попадались фото что строят так либо шоб враг колеса терял, либо что то одно из двух)
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14.09.2021 12:45 Ответить
Вот ты,гнида,и проговорилась)всрались вы со своим закончиком и списками -вас,зекретинов,уже западные политики высшего эшелона не стесняются сравнивать с нацистами )а как зекрысе хотелось всем понравиться,когда оно фарганило эту писульку...
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14.09.2021 12:46 Ответить
Оця Шмигля в креслі прем'єрміністра працює на Ахмєтова. Ще і розповідає про боротьбу з олігархами

Це ж АНЕКДОТ 😆
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14.09.2021 12:48 Ответить
Это при том, что вся партия зеленых ублюдков в парламенте - это просто механизмы по нажиманию кнопок.
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14.09.2021 12:50 Ответить
дніщє... що не вьісєр то виключно про зміни Конституції(((
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14.09.2021 12:51 Ответить
и шо, выгонят Колю-котлету?! и ЗП-Санька вместе с ним???
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14.09.2021 12:53 Ответить
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14.09.2021 12:53 Ответить
а они и не бизнесмены...у них мамы ведут бизнес))))))))))
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14.09.2021 12:53 Ответить
Идиот, прости Господи...
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14.09.2021 12:53 Ответить
Боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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14.09.2021 12:55 Ответить
Маячня...

Не повинно бути депутатів - дебілів, з безробітних петеушників та весільних фотографів, яких купляють за 20 баксів олігархи і використовують, у своїх цілях...
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14.09.2021 12:58 Ответить
цирковое шоу продолжается бла бла
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14.09.2021 12:59 Ответить
"Не должно быть депутатов-бизнесменов, которые лоббируют какие-то интересы" - у Арахамии (он же Дэвид Браун) бизнеса вообще нет, бедный он как церковная мыша.
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14.09.2021 13:01 Ответить
Шмигаль, ти зі своєю макітрою дружиш?!

А раптом це почує коля тіщенко?!
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14.09.2021 13:02 Ответить
А міністри-бізнесмени мають бути?..
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14.09.2021 13:03 Ответить
Странный человек. Не должно быть депутатов-бизнесменов. А если у олигарха штук 20-100 депутатов? это как? возьмем каломойшу. Сколько у него наридных дэпутанов? Тех дэпутанов которые свои прийсральни для нариду устраивают в офисе каломойши, этажами. Если что и найдут силовики при обыске - это будут НЕЗАКОННО полученые улики. обыск в прийсральнях проводить нельзя.

а КАК целый офис центрэнерго оказался в лесу? Это как? чисто без палева работали не только на каломойшу, но и отдельно на москалей. уголь откуда был? с ********, а также с луганды и дамбабве.

Каким образом закон повлияет на это7 НИКАК. Заканчивайте заниматься херней, займитесь работой. Время идет, то КАК за вас проголосуют на следующих выборах покажет результат работы. поминте свинорылого порошенку? он тоже был уверен вместе со своей кодлой сектантами-сатанистами - они вечны. И крали они в 100 рыл. кто земельку получил на родЫчей, кто долю с игральных свинюшников, кто на что.
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14.09.2021 13:14 Ответить
Запам'ятайте одне: країна в якій людина на ранок може стати "олігархом", як Курченко чи проснутися вже не "олігархом", як Беня не має ніякої олігархії. Це, бюрократична країна де всім управляють чиновники-корупціонери, які і вирішують кому бути чи не бути олігархами.

Ті, кого нам продають як "олігархів" такими не є за визначенням. Вони тільки фінансові розпорядники чиновницького класу. Їх нам показують аби відволікти увагу від справжніх господарів країни. Як тільки якийсь "олігарх" намагається грати в свою гру, йому швидко обламують роги звичайні високопосадовці. Зі справжніми олігархами таке апріорі не можливо. Визначення олігархату, якраз і полягає в тому що, олігархи правлять і ставлять своїх високопосадовців. І ніхто їх змістити не здатен.
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14.09.2021 13:55 Ответить
Ой. А расскажите это американским когресменам и сенаторам. Удивите тупых американцев.
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14.09.2021 14:24 Ответить
Тут інше питання: народ хоче розвішати по всіх стовбах і деревах всю політичну еліту, не оминаючи самого Шмигаля...

Денис!, ти готовий повисіти пару годин вниз головою? А народ хоче...

А насправді: хто такий олігарх? В законі (і, взагалі, у всій світовій цивілізованій юриспунденції) нема визначення поняття "олігарх"! Аааа, хіба що, буде таке лише в українському масиві... То чи зможе тоді Україна вважатися цивілізованою державою, де діють цивілізовані норми законодавства? Я вже не говорю за те, що титул "олігарх" присвоюватиме дорадчий орган при Президенті...
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14.09.2021 14:41 Ответить
,,принятие законопроекта о деолигархизации,, ничего общего с олигархами не имеет - это повторения метода Путина, по закрытию свободных СМИ, путем передачи СМИ своим олигархам.
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14.09.2021 15:45 Ответить
Цікаво, а ця людина живе в Україні? Чи може якісь проблеми з ментальним здоров'ям? Олігархів просто не повинно бути. При чому тут депутати? Депутати - це "кури, що несуть золоті яйця" для олігархів.
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14.09.2021 16:54 Ответить
Шмыгаль ловко перенял у Квартала опыт примениня бессодержательного бреда, в виде словесного поноса. Расчитано на выбарцев-имбецилов Голого Боротьки.
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14.09.2021 22:32 Ответить
Ну что может еще сказать топ-менеджер Ахметова!
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15.09.2021 17:17 Ответить
 
 