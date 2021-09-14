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Шмыгаль о деолигархизации: Это требование украинского общества – не должно быть депутатов-бизнесменов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бизнес и политика должны быть разъединены.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Не должно быть депутатов-бизнесменов, которые лоббируют какие-то интересы", - заявил премьер и добавил, что в Украине нужно ликвидировать политическую коррупцию.
Шмыгаль обратил внимание, что принятие законопроекта о деолигархизации — это требование украинского общества.
"Украинское общество требует ликвидировать такие понятия как "олигарх" и "олигархат". Эти понятия не официальные, но в обществе поэтому поводу существует стабильный запрос", - заявил премьер.
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показать весь комментарий14.09.2021 12:44
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Вскоре прислуга возвращается:- Там революция, барыня!
- О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером! И чего же они хотят?
- Они хотят, чтобы не было богатых!!!
- Странно... А дед хотел, чтобы не было бедных...
Прибиральниці, перукарі ?
Нехай зелена хракція перегляне статки своїх депутатів. Мами - бізнесвумени добряче збагатились допоки їхні дітки сидять у раді.
Депутат Порошенко вважається олігархом. А от власник половини зеленої фракції Ахмєтов, патрон зеленського Коломойський - не олігархи.
Аплодую зебілам і зеленій логіці
а также конгрессменов и сенаторов !
Вся власть
СоветамЗЕльоным нищебродам !
Це ж АНЕКДОТ 😆
Не повинно бути депутатів - дебілів, з безробітних петеушників та весільних фотографів, яких купляють за 20 баксів олігархи і використовують, у своїх цілях...
А раптом це почує коля тіщенко?!
а КАК целый офис центрэнерго оказался в лесу? Это как? чисто без палева работали не только на каломойшу, но и отдельно на москалей. уголь откуда был? с ********, а также с луганды и дамбабве.
Каким образом закон повлияет на это7 НИКАК. Заканчивайте заниматься херней, займитесь работой. Время идет, то КАК за вас проголосуют на следующих выборах покажет результат работы. поминте свинорылого порошенку? он тоже был уверен вместе со своей кодлой сектантами-сатанистами - они вечны. И крали они в 100 рыл. кто земельку получил на родЫчей, кто долю с игральных свинюшников, кто на что.
Ті, кого нам продають як "олігархів" такими не є за визначенням. Вони тільки фінансові розпорядники чиновницького класу. Їх нам показують аби відволікти увагу від справжніх господарів країни. Як тільки якийсь "олігарх" намагається грати в свою гру, йому швидко обламують роги звичайні високопосадовці. Зі справжніми олігархами таке апріорі не можливо. Визначення олігархату, якраз і полягає в тому що, олігархи правлять і ставлять своїх високопосадовців. І ніхто їх змістити не здатен.
Денис!, ти готовий повисіти пару годин вниз головою? А народ хоче...
А насправді: хто такий олігарх? В законі (і, взагалі, у всій світовій цивілізованій юриспунденції) нема визначення поняття "олігарх"! Аааа, хіба що, буде таке лише в українському масиві... То чи зможе тоді Україна вважатися цивілізованою державою, де діють цивілізовані норми законодавства? Я вже не говорю за те, що титул "олігарх" присвоюватиме дорадчий орган при Президенті...