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Кабмин будет выполнять закон о деолигархизации: роль правительства - координационная, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство будет выполнять закон о деолигархизации в случае его принятия парламентом.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, в случае принятия закона Кабинет Министров будет также готовить подзаконные акты.
"Сегодня мы в этом направлении используем имеющиеся у нас инструменты", - подчеркнул премьер и добавил, что речь идёт о правоохранительных органах и Антимонопольном комитете.
Роль Кабмина в вопросе выполнения закона о деолигархизации в случае его принятия – координационная.
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