РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4995 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
466 8
Кабмин (13803) олигарх (1016) Шмыгаль Денис (2327)

Кабмин будет выполнять закон о деолигархизации: роль правительства - координационная, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин будет выполнять закон о деолигархизации: роль правительства - координационная, - Шмыгаль

Правительство будет выполнять закон о деолигархизации в случае его принятия парламентом.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в случае принятия закона Кабинет Министров будет также готовить подзаконные акты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня власть реализует более 20 реформ: я горжусь, что принадлежу к команде Зеленского, - Шмыгаль

"Сегодня мы в этом направлении используем имеющиеся у нас инструменты", - подчеркнул премьер и добавил, что речь идёт о правоохранительных органах и Антимонопольном комитете.

Роль Кабмина в вопросе выполнения закона о деолигархизации в случае его принятия – координационная.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
спроси у вас дураков что вы хотите получить от этого закона никто не ответит.
показать весь комментарий
14.09.2021 12:21 Ответить
ахметова они деолигархизировать не собираются. только координировать финансовые потоки в его сторону.
показать весь комментарий
14.09.2021 12:22 Ответить
Интересно, в каком месте у Шмыгаля находится координатор под управлением олигархов !?
показать весь комментарий
14.09.2021 12:22 Ответить
Інвестняня олігархів сидить на банковій. Зеленський називаєцця.
показать весь комментарий
14.09.2021 12:27 Ответить
Ви тільки вдумайтесь - Шмигаль (тобто Ахмєтов) буде боротись з олігархами. І що цікаво - зелебобікам це заходить у вуха без проблем.))
показать весь комментарий
14.09.2021 12:22 Ответить
Не з олігархами. А з Порошенком.
показать весь комментарий
14.09.2021 12:27 Ответить
Ну, то таке ..., Шміґоль ...
показать весь комментарий
14.09.2021 15:09 Ответить
Ща Денис Ахметович скоординирует)
показать весь комментарий
14.09.2021 13:19 Ответить
 
 