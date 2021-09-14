Кабмін виконуватиме закон про деолігархізацію: роль уряду - координаційна, - Шмигаль

Уряд буде виконувати закон про деолігархізацію в разі його ухвалення парламентом.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в разі ухвалення закону Кабінет Міністрів також готуватиме підзаконні акти.

"Сьогодні ми в цьому напрямку використовуємо наявні в нас інструменти", - підкреслив прем'єр і додав, що йдеться про правоохоронні органи й Антимонопольний комітет.

Роль Кабміну в питанні виконання закону про деолігархізацію в разі його ухвалення - координаційна.

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