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Кабмін виконуватиме закон про деолігархізацію: роль уряду - координаційна, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Уряд буде виконувати закон про деолігархізацію в разі його ухвалення парламентом.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, в разі ухвалення закону Кабінет Міністрів також готуватиме підзаконні акти.
"Сьогодні ми в цьому напрямку використовуємо наявні в нас інструменти", - підкреслив прем'єр і додав, що йдеться про правоохоронні органи й Антимонопольний комітет.
Роль Кабміну в питанні виконання закону про деолігархізацію в разі його ухвалення - координаційна.
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