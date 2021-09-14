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Кабмін виконуватиме закон про деолігархізацію: роль уряду - координаційна, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін виконуватиме закон про деолігархізацію: роль уряду - координаційна, - Шмигаль

Уряд буде виконувати закон про деолігархізацію в разі його ухвалення парламентом.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в разі ухвалення закону Кабінет Міністрів також готуватиме підзаконні акти.

"Сьогодні ми в цьому напрямку використовуємо наявні в нас інструменти", - підкреслив прем'єр і додав, що йдеться про правоохоронні органи й Антимонопольний комітет.

Роль Кабміну в питанні виконання закону про деолігархізацію в разі його ухвалення - координаційна.

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спроси у вас дураков что вы хотите получить от этого закона никто не ответит.
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14.09.2021 12:21 Відповісти
ахметова они деолигархизировать не собираются. только координировать финансовые потоки в его сторону.
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14.09.2021 12:22 Відповісти
Интересно, в каком месте у Шмыгаля находится координатор под управлением олигархов !?
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14.09.2021 12:22 Відповісти
Інвестняня олігархів сидить на банковій. Зеленський називаєцця.
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14.09.2021 12:27 Відповісти
Ви тільки вдумайтесь - Шмигаль (тобто Ахмєтов) буде боротись з олігархами. І що цікаво - зелебобікам це заходить у вуха без проблем.))
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14.09.2021 12:22 Відповісти
Не з олігархами. А з Порошенком.
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14.09.2021 12:27 Відповісти
Ну, то таке ..., Шміґоль ...
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14.09.2021 15:09 Відповісти
Ща Денис Ахметович скоординирует)
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14.09.2021 13:19 Відповісти
 
 