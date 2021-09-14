Посчитать себестоимость перевозок "Укрзализныци" нереально, там просто нет таких систем, - нардеп
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Инфраструктура "Укрзализныци" должна быть модернизирована, иначе через несколько лет мы будем иметь коллапс на железной дороге.
Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Если эта инфраструктура железнодорожная не будет модернизироваться и не будет хоть какие-то потуги делать, я думаю, что максимум, который она протянет - это 3-5 лет, и затем постепенно у нас будет наступать коллапс. В одной части, во второй части. То есть, все самортизировано, все, подчеркиваю, практически на 85-95%. Начиная от вагонов и заканчивая полотном, автоматизацией", - рассказала Клименко.
Депутат также обратила внимание на то, что расчеты тарифов на перевозку железной дорогой являются необоснованными, ведь сейчас в компании отсутствует система, которая позволила бы определить их реальную себестоимость.
"Я уже не говорю об учете пассажиров, который отсутствует. Я уже не говорю о каких-то системах, которые позволяют хотя бы увидеть себестоимость билета. Мы здесь на комитете всем комитетом считали себестоимость пассажирского билета ", - пояснила Клименко.
И отметила: если "Укрзализныця" не будет будет модернизирована - как по процессам с управленческой стороны, ИТ-стороны, так и со стороны капитальных инвестиций (вагоны, полотно, инфраструктура) - то коллапс на том или ином направлении деятельности компании неизбежен.
Ранее экс-председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги "Укрзализныци" нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.
В то же время гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, чтобы спасти "Укрзализныцю", необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. И отметил: от постоянного повышения УЗ тарифов на перевозку она теряет грузы, и с каждым годом финансовое положение компании ухудшается.
Пожалуйста, подождите...
просто цікаво
Друга спроба Гройсмана - з ким експрем'єр може повернутись в політику і хто йому в цьому може допомогти
Тобто елементарні курси фінансової грамотності депутат не проходила.
Поверьте,уж эта инвестиция точно принесет пользу корпоративному управлению (в отличии от заоблачных зарплат бездарного топ менеджмента и наблюдательного совета) )))