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тарифы (1806) Укрзализныця (2635) Клименко Юлия (24)

Посчитать себестоимость перевозок "Укрзализныци" нереально, там просто нет таких систем, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Посчитать себестоимость перевозок

Инфраструктура "Укрзализныци" должна быть модернизирована, иначе через несколько лет мы будем иметь коллапс на железной дороге.

Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если эта инфраструктура железнодорожная не будет модернизироваться и не будет хоть какие-то потуги делать, я думаю, что максимум, который она протянет - это 3-5 лет, и затем постепенно у нас будет наступать коллапс. В одной части, во второй части. То есть, все самортизировано, все, подчеркиваю, практически на 85-95%. Начиная от вагонов и заканчивая полотном, автоматизацией", - рассказала Клименко.

Депутат также обратила внимание на то, что расчеты тарифов на перевозку железной дорогой являются необоснованными, ведь сейчас в компании отсутствует система, которая позволила бы определить их реальную себестоимость.

"Я уже не говорю об учете пассажиров, который отсутствует. Я уже не говорю о каких-то системах, которые позволяют хотя бы увидеть себестоимость билета. Мы здесь на комитете всем комитетом считали себестоимость пассажирского билета ", - пояснила Клименко.

И отметила: если "Укрзализныця" не будет будет модернизирована - как по процессам с управленческой стороны, ИТ-стороны, так и со стороны капитальных инвестиций (вагоны, полотно, инфраструктура) - то коллапс на том или ином направлении деятельности компании неизбежен.

Ранее экс-председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги "Укрзализныци" нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.

В то же время гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, чтобы спасти "Укрзализныцю", необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. И отметил: от постоянного повышения УЗ тарифов на перевозку она теряет грузы, и с каждым годом финансовое положение компании ухудшается.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
чушь. можно посчитать себестоимость любого вида деятельности
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14.09.2021 18:40
+3
"Посчитать себестоимость перевозок "Укрзализныци" нереально, там просто нет таких систем, - нардеп"

Тобто елементарні курси фінансової грамотності депутат не проходила.
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14.09.2021 18:28
+2
Систем нет, а схемы есть!
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14.09.2021 19:23
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https://bykvu.com/ua/mysli/druha-sproba-hroismana-z-kym-eksprem-ier-mozhe-povernutys-v-polityku-i-khto-iomu-v-tsomu-mozhe-dopomohty/

просто цікаво
Друга спроба Гройсмана - з ким експрем'єр може повернутись в політику і хто йому в цьому може допомогти

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14.09.2021 18:26 Ответить
Ще одні гниди.. Продажні за гроші ахметки впрягаються разом із цензором.. Щоб не дати Уряду встановити хоча б мінімальні безбиткові тарифи для Укрзалізниці..
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14.09.2021 18:58 Ответить
"Посчитать себестоимость перевозок "Укрзализныци" нереально, там просто нет таких систем, - нардеп"

Тобто елементарні курси фінансової грамотності депутат не проходила.
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14.09.2021 18:28 Ответить
Проходил в Трускавце но там учили в анус долбится!
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14.09.2021 18:59 Ответить
Это тупой нардеп...
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14.09.2021 18:39 Ответить
чушь. можно посчитать себестоимость любого вида деятельности
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14.09.2021 18:40 Ответить
Це якщо Ти не на зарплаті в ахметки.. А коли бабки заліпили очі.. То нічого не можна
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14.09.2021 19:01 Ответить
Порахувати можна, але тоді на відкати нічого не залишиться. 😉
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14.09.2021 20:20 Ответить
Что характерно, денег на модернизацию укрзализныци из бюджета дайте но тарифы на перевозку грузов повышать не сметь, бо теряем грузы. Как думаете чьи идеи толкает эта ************? Если так высоки тарифы на грузоперевозки в укрзализныце, то возите автомобильным транспортом или авиа, а где позволяет то водным. Но что то олигархи не очень спешат спрыгнуть с вагона на авто и самолеты.
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14.09.2021 18:43 Ответить
предлагаю нардепу , (а также топ менеджерам Укрзализници вместе с наблюдательным советом) сделать инвестицию в книгу, например "Как измерить все что угодно" Дуглас Хаббард.

Поверьте,уж эта инвестиция точно принесет пользу корпоративному управлению (в отличии от заоблачных зарплат бездарного топ менеджмента и наблюдательного совета) )))
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14.09.2021 18:43 Ответить
Повірте.. Все вони прочитали.. Просто клеять дурня.. Бо ахметка платить.. Тому вона і математику за 3ій клас забула
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14.09.2021 19:03 Ответить
Систем нет, а схемы есть!
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14.09.2021 19:23 Ответить
Віддайте цю державну компанію японцям за символічну 1 грн,звісно якщо хочете мати ******* оновлення інфраструктури, а не тотальне розкрадання...
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14.09.2021 20:00 Ответить
 
 