На Днепропетровщине 15-летний парень умер, вдохнув газ для зажигалок из баллончика
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Во время прогулки с друзьями 15-летний парень достал баллончик с газом для зажигалок и вдохнул смесь. Через мгновение он потерял сознание, а врачи приехавшей скорой констатировали смерть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Украина 24".
"Хороший парень, но вел себя достаточно вызывающе. И, возможно, хотел таким образом продемонстрировать свои способности. Полиция направила это вещество на экспертизу, чтобы понимать что это за вещество", - заявила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Известно, что погибший парень из благополучной семьи. Жил с матерью, отчимом и младшим братом. Учился в местном горном лицее.
Врачи отмечают, что такие эксперименты угрожают удушьем и отравлением.
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Газ, при перходе из жидкой фазы в газ, довольно сильно охлаждается (до минусовых температур). И одно дело, когда вы вдыхаете холодный воздух, который проходя через носоглотку подогревается до плюсовой температуры и совсем другое, когда воздух остыл прямо в легких. Спазм сосудов, загустевание крови в сосудах до неспособности поглощать кислород. Но думаю, из за спазма, он даже не в состоянии был сделать следующий вздох.
Но если дружбаны делали искусственное дыхание и массаж сердца, его вполне можно было откачать даже без скорой
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Интересное сочетание.