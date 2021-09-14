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На Днепропетровщине 15-летний парень умер, вдохнув газ для зажигалок из баллончика

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Днепропетровщине 15-летний парень умер, вдохнув газ для зажигалок из баллончика

Во время прогулки с друзьями 15-летний парень достал баллончик с газом для зажигалок и вдохнул смесь. Через мгновение он потерял сознание, а врачи приехавшей скорой констатировали смерть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Украина 24".

"Хороший парень, но вел себя достаточно вызывающе. И, возможно, хотел таким образом продемонстрировать свои способности. Полиция направила это вещество на экспертизу, чтобы понимать что это за вещество", - заявила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Известно, что погибший парень из благополучной семьи. Жил с матерью, отчимом и младшим братом. Учился в местном горном лицее.

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Врачи отмечают, что такие эксперименты угрожают удушьем и отравлением.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+24
На тикток успели заснять?
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14.09.2021 18:39
+21
Дарвін рукоплеще!!!
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14.09.2021 18:28
+16
Премию Дарвина в студию.
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14.09.2021 18:32
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Дарвін рукоплеще!!!
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14.09.2021 18:28 Ответить
При чём тут Дарвин?
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14.09.2021 21:02 Ответить
Спутал с дихлофосом.
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14.09.2021 18:29 Ответить
Премию Дарвина в студию.
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14.09.2021 18:32 Ответить
Никакой премии Дарвина не существует.
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14.09.2021 21:04 Ответить
https://darwinawards.com/
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14.09.2021 21:32 Ответить
Это не премия
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14.09.2021 21:37 Ответить
Денех не дают. А называется именно так.
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14.09.2021 21:44 Ответить
Хрен на заборе тоже название имеет. Только его там нед.
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14.09.2021 21:52 Ответить
Заспокійся, воїн. Люди розуміють по свойому. У Вас з гумором дуже туго напевно.
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14.09.2021 22:58 Ответить
Петросян, перелогинься.
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16.09.2021 22:37 Ответить
"Хороший парень" не нюхал бы балончики не понятно с чем.
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14.09.2021 18:33 Ответить
На тикток успели заснять?
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14.09.2021 18:39 Ответить
Це як же він затягнувся тим газом?!! Це ж треба було постаратися.
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14.09.2021 18:42 Ответить
Хотел изобразить Горыныча, но что-то пошло не так......
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14.09.2021 18:49 Ответить
Видимо из-за дефицита обычного газа заправили балончик какой-то сильно токсичной химией. От одного вдоха обычного пропана/бутана человек не умирает.
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14.09.2021 18:52 Ответить
Вовсе не обязательно!

Газ, при перходе из жидкой фазы в газ, довольно сильно охлаждается (до минусовых температур). И одно дело, когда вы вдыхаете холодный воздух, который проходя через носоглотку подогревается до плюсовой температуры и совсем другое, когда воздух остыл прямо в легких. Спазм сосудов, загустевание крови в сосудах до неспособности поглощать кислород. Но думаю, из за спазма, он даже не в состоянии был сделать следующий вздох.

Но если дружбаны делали искусственное дыхание и массаж сердца, его вполне можно было откачать даже без скорой
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14.09.2021 20:53 Ответить
Пропан не токсичен. А вот бутан да. Может вызывать эйфорию и вентикулярную фибриляцию. Не говоря о том, что вдыхание концентрированных газов тяжелее воздуха может вызвать асфиксию (недостаток кислорода в легких).
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14.09.2021 21:39 Ответить
китайцы могли заправить биоразложенным газом со своих свалок.. не пропадать же добру!
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15.09.2021 10:26 Ответить
********* хотел. Но вообще надо бы провести экспертизу того газа, что это за газ для зажигалок от которого можно умереть после первого вздоха. Ну ладно он дебил, но ведь балончик может и сам по себе разгерметизироваться у кого-то например в салоне авто, и что тогда? Не должно быть такой отравы в виде газа для зажигалок.
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14.09.2021 18:51 Ответить
дык это баллончик с газом а не зажигалка. там давление, температура понижается и вообще газ кипит при выходе. а "вдохнуть" жидкий газ с отрицательной температурой легким много не понадобится, имхо. ну и "друзья" "помогли" как исторически научили в школе родители при капитализме моя хата скраю.
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14.09.2021 20:29 Ответить
хотя конечно были бы мозги - могли бы откачать (особенно зная скорость нашей медицины)
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14.09.2021 20:31 Ответить
Это обыкновенный бутан (следующий после пропана). Разгерметизация в салоне автомобиля это чуть другое. Там больше взрыва газа опасайтесь.
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14.09.2021 21:35 Ответить
напевно паралітик в балоні був
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14.09.2021 18:59 Ответить
какой паралитик? балон для заправки зажигалок!
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14.09.2021 20:08 Ответить
"Хороший парень, но вел себя достаточно вызывающе. "

Интересное сочетание.
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14.09.2021 19:02 Ответить
был хороший пока не самовызвался.
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14.09.2021 20:30 Ответить
Врачи своим отмечанием удивили..
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14.09.2021 19:15 Ответить
15 лет,мальчишки в этом возрасте часто творят глупости, наступает период гормонального всплеска, нужно показать себя перед сверстниками что особенный, жаль родителей...и парня жаль.можно сказать что дуралей ,конечно, но и от пропана в таком количестве не умирают, он видать на это расчитывал. В балончике явно была токсичная горючая смесь.
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14.09.2021 19:57 Ответить
естественный отбор. умирают вообще от всего, если конечно без первой помощи, в которую "друзья", обученные уроками обж в воюющей 7 лет стране почему-то не смогли.
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14.09.2021 20:19 Ответить
Покоління ТікТокерів. Це тільки початок...
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14.09.2021 20:16 Ответить
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14.09.2021 20:25 Ответить
Две премии сразу в студию
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14.09.2021 20:26 Ответить
Они погибли нелепо: номинанты премии Дарвина

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14.09.2021 20:26 Ответить
Нет такой премии.
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14.09.2021 21:06 Ответить
Как и чувства юмора.
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14.09.2021 21:22 Ответить
Петросян, перелогинься.
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14.09.2021 21:24 Ответить
Посмотреть бы как происходило вдыхание газа, наверняка помогали.
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14.09.2021 20:54 Ответить
У молодых физиологически притуплено чувство самосохранения. Это нужно чтобы они в период вхождения в стадо в качестве взрослой особи добивались выгодных иерархических позиций, боролись за самок, чтобы дать потомство. Банальная биология.
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14.09.2021 21:15 Ответить
Было дело в молодости набирал газ из баллончика в рот, а потом показывал Змея Горыныча. Но вдыхать как-то не было желания.
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14.09.2021 21:36 Ответить
Для чого ???
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15.09.2021 08:42 Ответить
 
 