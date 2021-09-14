На Днепропетровщине 15-летний парень умер, вдохнув газ для зажигалок из баллончика

Во время прогулки с друзьями 15-летний парень достал баллончик с газом для зажигалок и вдохнул смесь. Через мгновение он потерял сознание, а врачи приехавшей скорой констатировали смерть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Украина 24".

"Хороший парень, но вел себя достаточно вызывающе. И, возможно, хотел таким образом продемонстрировать свои способности. Полиция направила это вещество на экспертизу, чтобы понимать что это за вещество", - заявила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Известно, что погибший парень из благополучной семьи. Жил с матерью, отчимом и младшим братом. Учился в местном горном лицее.

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Врачи отмечают, что такие эксперименты угрожают удушьем и отравлением.