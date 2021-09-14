На Дніпропетровщині 15-річний хлопець помер, вдихнувши газ для запальничок з балончика
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Під час прогулянки з друзями 15-річний хлопець дістав балончик з газом для запальничок і вдихнув суміш. За мить він знепритомнів, а лікарі швидкої, які прибули на місце, констатували смерть.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням "Україна 24".
"Хороший хлопець, але поводився досить зухвало. І, можливо, хотів таким чином продемонструвати свої здібності. Поліція направила цю речовину на експертизу, щоб розуміти що це за речовина", - заявила прессекретар управління Нацполіції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.
Відомо, що загиблий хлопець з благополучної сім'ї. Жив з матір'ю, вітчимом і молодшим братом. Навчався в місцевому гірничому ліцеї.
Лікарі зазначають, що такі експерименти загрожують задухою і отруєнням.
Будь ласка, зачекайте...
Газ, при перходе из жидкой фазы в газ, довольно сильно охлаждается (до минусовых температур). И одно дело, когда вы вдыхаете холодный воздух, который проходя через носоглотку подогревается до плюсовой температуры и совсем другое, когда воздух остыл прямо в легких. Спазм сосудов, загустевание крови в сосудах до неспособности поглощать кислород. Но думаю, из за спазма, он даже не в состоянии был сделать следующий вздох.
Но если дружбаны делали искусственное дыхание и массаж сердца, его вполне можно было откачать даже без скорой
в школеродители при капитализмемоя хата скраю.
Интересное сочетание.