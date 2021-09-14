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Дніпропетровщина (2408) підлітки (334) Нацполіція (13916) смерть (6544)

На Дніпропетровщині 15-річний хлопець помер, вдихнувши газ для запальничок з балончика

Новини Цензор.НЕТ Події

На Дніпропетровщині 15-річний хлопець помер, вдихнувши газ для запальничок з балончика

Під час прогулянки з друзями 15-річний хлопець дістав балончик з газом для запальничок і вдихнув суміш. За мить він знепритомнів, а лікарі швидкої, які прибули на місце, констатували смерть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням "Україна 24".

"Хороший хлопець, але поводився досить зухвало. І, можливо, хотів таким чином продемонструвати свої здібності. Поліція направила цю речовину на експертизу, щоб розуміти що це за речовина", - заявила прессекретар управління Нацполіції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

Відомо, що загиблий хлопець з благополучної сім'ї. Жив з матір'ю, вітчимом і молодшим братом. Навчався в місцевому гірничому ліцеї.

Лікарі зазначають, що такі експерименти загрожують задухою і отруєнням.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
На тикток успели заснять?
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14.09.2021 18:39
+21
Дарвін рукоплеще!!!
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14.09.2021 18:28
+16
Премию Дарвина в студию.
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14.09.2021 18:32
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Дарвін рукоплеще!!!
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14.09.2021 18:28 Відповісти
При чём тут Дарвин?
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14.09.2021 21:02 Відповісти
Спутал с дихлофосом.
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14.09.2021 18:29 Відповісти
Премию Дарвина в студию.
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14.09.2021 18:32 Відповісти
Никакой премии Дарвина не существует.
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14.09.2021 21:04 Відповісти
https://darwinawards.com/
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14.09.2021 21:32 Відповісти
Это не премия
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14.09.2021 21:37 Відповісти
Денех не дают. А называется именно так.
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14.09.2021 21:44 Відповісти
Хрен на заборе тоже название имеет. Только его там нед.
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14.09.2021 21:52 Відповісти
Заспокійся, воїн. Люди розуміють по свойому. У Вас з гумором дуже туго напевно.
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14.09.2021 22:58 Відповісти
Петросян, перелогинься.
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16.09.2021 22:37 Відповісти
"Хороший парень" не нюхал бы балончики не понятно с чем.
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14.09.2021 18:33 Відповісти
На тикток успели заснять?
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14.09.2021 18:39 Відповісти
Це як же він затягнувся тим газом?!! Це ж треба було постаратися.
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14.09.2021 18:42 Відповісти
Хотел изобразить Горыныча, но что-то пошло не так......
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14.09.2021 18:49 Відповісти
Видимо из-за дефицита обычного газа заправили балончик какой-то сильно токсичной химией. От одного вдоха обычного пропана/бутана человек не умирает.
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14.09.2021 18:52 Відповісти
Вовсе не обязательно!

Газ, при перходе из жидкой фазы в газ, довольно сильно охлаждается (до минусовых температур). И одно дело, когда вы вдыхаете холодный воздух, который проходя через носоглотку подогревается до плюсовой температуры и совсем другое, когда воздух остыл прямо в легких. Спазм сосудов, загустевание крови в сосудах до неспособности поглощать кислород. Но думаю, из за спазма, он даже не в состоянии был сделать следующий вздох.

Но если дружбаны делали искусственное дыхание и массаж сердца, его вполне можно было откачать даже без скорой
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14.09.2021 20:53 Відповісти
Пропан не токсичен. А вот бутан да. Может вызывать эйфорию и вентикулярную фибриляцию. Не говоря о том, что вдыхание концентрированных газов тяжелее воздуха может вызвать асфиксию (недостаток кислорода в легких).
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14.09.2021 21:39 Відповісти
китайцы могли заправить биоразложенным газом со своих свалок.. не пропадать же добру!
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15.09.2021 10:26 Відповісти
********* хотел. Но вообще надо бы провести экспертизу того газа, что это за газ для зажигалок от которого можно умереть после первого вздоха. Ну ладно он дебил, но ведь балончик может и сам по себе разгерметизироваться у кого-то например в салоне авто, и что тогда? Не должно быть такой отравы в виде газа для зажигалок.
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14.09.2021 18:51 Відповісти
дык это баллончик с газом а не зажигалка. там давление, температура понижается и вообще газ кипит при выходе. а "вдохнуть" жидкий газ с отрицательной температурой легким много не понадобится, имхо. ну и "друзья" "помогли" как исторически научили в школе родители при капитализме моя хата скраю.
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14.09.2021 20:29 Відповісти
хотя конечно были бы мозги - могли бы откачать (особенно зная скорость нашей медицины)
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14.09.2021 20:31 Відповісти
Это обыкновенный бутан (следующий после пропана). Разгерметизация в салоне автомобиля это чуть другое. Там больше взрыва газа опасайтесь.
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14.09.2021 21:35 Відповісти
напевно паралітик в балоні був
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14.09.2021 18:59 Відповісти
какой паралитик? балон для заправки зажигалок!
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14.09.2021 20:08 Відповісти
"Хороший парень, но вел себя достаточно вызывающе. "

Интересное сочетание.
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14.09.2021 19:02 Відповісти
был хороший пока не самовызвался.
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14.09.2021 20:30 Відповісти
Врачи своим отмечанием удивили..
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14.09.2021 19:15 Відповісти
15 лет,мальчишки в этом возрасте часто творят глупости, наступает период гормонального всплеска, нужно показать себя перед сверстниками что особенный, жаль родителей...и парня жаль.можно сказать что дуралей ,конечно, но и от пропана в таком количестве не умирают, он видать на это расчитывал. В балончике явно была токсичная горючая смесь.
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14.09.2021 19:57 Відповісти
естественный отбор. умирают вообще от всего, если конечно без первой помощи, в которую "друзья", обученные уроками обж в воюющей 7 лет стране почему-то не смогли.
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14.09.2021 20:19 Відповісти
Покоління ТікТокерів. Це тільки початок...
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14.09.2021 20:16 Відповісти
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14.09.2021 20:25 Відповісти
Две премии сразу в студию
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14.09.2021 20:26 Відповісти
Они погибли нелепо: номинанты премии Дарвина

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14.09.2021 20:26 Відповісти
Нет такой премии.
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14.09.2021 21:06 Відповісти
Как и чувства юмора.
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14.09.2021 21:22 Відповісти
Петросян, перелогинься.
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14.09.2021 21:24 Відповісти
Посмотреть бы как происходило вдыхание газа, наверняка помогали.
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14.09.2021 20:54 Відповісти
У молодых физиологически притуплено чувство самосохранения. Это нужно чтобы они в период вхождения в стадо в качестве взрослой особи добивались выгодных иерархических позиций, боролись за самок, чтобы дать потомство. Банальная биология.
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14.09.2021 21:15 Відповісти
Было дело в молодости набирал газ из баллончика в рот, а потом показывал Змея Горыныча. Но вдыхать как-то не было желания.
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14.09.2021 21:36 Відповісти
Для чого ???
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15.09.2021 08:42 Відповісти
 
 