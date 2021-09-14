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Новости Политика Украины
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дороги (2497) Кировоградщина (558) Большая стройка (720)

Ремонт дорог заново связал "отрезанную" Кировоградщину с Украиной, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Благодаря ремонту дорог, которые соединяют Кировоградскую область с другими регионами, удалось преодолеть фактическую транспортную блокаду этого региона, которая длилась на протяжении многих лет.

Об этом сообщает Кировоградская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Ремонт дорог заново связал отрезанную Кировоградщину с Украиной, - ОГА 01

"Кировоградщина находится в центре Украины, но последние пятнадцать лет была фактически отрезана от остальных областей — сюда не было качественных дорог. Программа президента Украины Владимира Зеленского сшивает страну, буквально делая возможной логистику через нашу область. Теперь на Кировоградщину можно попасть с любого направления", — отмечается в сообщении.

Речь о пяти основных трассах, которые ведут с Кировоградщины в другие регионы: Н-01 Киев — Кропивницкий, М-30 "Дорога Единства" Стрый — Изварино, Н-23 Кривой Рог — Кропивницкий, Н-14 Николаев — Кропивницкий и М-13 Кишинев — Кропивницкий.

Все эти дороги на территории Кировоградской области по программе "Большая стройка" отремонтированы полностью или частично.

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Как сообщалось, по программе "Большая стройка" на днях на Ивано-Франковщине стартовал ремонт дороги на Тернополь, цель которого — соединить центры двух областей качественной дорогой.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Зебіле, треба визнати що не було такого казнокрада при жодному будівництві!
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14.09.2021 20:04
+10
Кишинев - Кропивницкий?

вы заменили бетонные плиты на протяженности в 150 км? серьезно? и развязку между первомайском и Южно-Украинском восстановили?
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14.09.2021 19:12
+9
а ПВО України то кака ?
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14.09.2021 20:09
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Кишинев - Кропивницкий?

вы заменили бетонные плиты на протяженности в 150 км? серьезно? и развязку между первомайском и Южно-Украинском восстановили?
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14.09.2021 19:12 Ответить
Dorogi ce - gud !
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14.09.2021 19:12 Ответить
а ПВО України то кака ?
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14.09.2021 20:09 Ответить
Чуть не потеряли...
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14.09.2021 19:28 Ответить
втратили Крим та Донбас (Бог знає скільки триліонів доларів)

бо економили на війську

де держоборонзамовлення ?

де ПВО України ?
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14.09.2021 20:15 Ответить
Это лишь следствие выбора большинством 73% в 1991 году перекрашенных комуняк типа Кравчука, вместо реформаторов типа Леха Валенсы и Чорновола.

Точно так же как и в 1918-м серое большинство бежало делить помещичью землю и грабить маетки, вместо того чтоб отбиваться от большевиков в рядах армии УНР они слушали байки красных агитаторов про барыг и 'хац дети Грушевского воюють', и сдавали большевикам без боя города один за одним.

Точно так же за горсть медяков на 'Черной Раде' предки этих же 73% выбрали гетьманом Брюховецкого который сделал Гетьманщину вассалом Московии и за боярский титул и имение под Москвой подписал все что от него хотел московский царь.

А и.Выговского проплаченные агитаторы обьявили польским холуем и его поддержали лишь те кто умел думать, но их как всегда- меньшинство
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15.09.2021 01:56 Ответить
Якщо зробили, молодці, що тут скажеш. Був у Кропивницькому два роки тому. Дійсно було враження, що їдеш полем
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14.09.2021 19:30 Ответить
Слава Зеленському!Якби не найвеличніший то і доріг не було б!
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14.09.2021 19:37 Ответить
Зеля нікудишній політик, але ж треба визнати - такого будівництва доріг при жодному казнокраді не було!
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14.09.2021 19:50 Ответить
Зебіле, треба визнати що не було такого казнокрада при жодному будівництві!
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14.09.2021 20:04 Ответить
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15.09.2021 10:00 Ответить
До чого це? Ти читати вмієш? Чи репетуєш, що твого бога до казнокрадів причислили?
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15.09.2021 13:29 Ответить
То хто з нас читати не вміє?
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15.09.2021 13:36 Ответить
Ну то де я написав, що Зе чесний? Чи аби щось ляпнути? Чи ти натякаєш, що Порох чесний?
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15.09.2021 14:49 Ответить
Таке будівництво дорог почалося і активно йшло при Пороху з втричі меншими витратами.

https://youtube.com/watch?v=1jv2_vPtxe4
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15.09.2021 15:01 Ответить
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15.09.2021 15:04 Ответить
Всього на всіх не вистачає - слуги гризуться за гарні шматочки.

https://www.youtube.com/watch?v=1jv2_vPtxe4

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14.09.2021 20:09 Ответить
Сподіваємося, колись відремонтують. Бо кілька днів тому я ледве не запізнився на поїзд, петляючи грунтовими дорогами від Кропивницького до Знам'янки.
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14.09.2021 20:49 Ответить
Вперше довелось проїзжати кіровоградщиною десь ще у 85-му. То був жах. Обірвав кронштейн поперечної тяги заднього моста в жигулю. Варили спочатку в якомусь селі по дорозі з Умані до Кіровограда. не витримала. Знову варили в Знамянці. Погані дороги то є звичайна річ для кіровоградщини, вони їх ніколи не берегли, а тому всі ті ремонти то все не на довго. Бездоріжжя для кіроворадщини то річ брендова, то як галушки для полтавщини.
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14.09.2021 21:30 Ответить
Ехал Кривой Рог- Львов . Дороги очень хорошие, везде идёт расширение , ремонт и строительство мостов . Приятно видеть людские дороги.
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14.09.2021 22:33 Ответить
 
 