Ремонт дорог заново связал "отрезанную" Кировоградщину с Украиной, - ОГА
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Благодаря ремонту дорог, которые соединяют Кировоградскую область с другими регионами, удалось преодолеть фактическую транспортную блокаду этого региона, которая длилась на протяжении многих лет.
Об этом сообщает Кировоградская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Кировоградщина находится в центре Украины, но последние пятнадцать лет была фактически отрезана от остальных областей — сюда не было качественных дорог. Программа президента Украины Владимира Зеленского сшивает страну, буквально делая возможной логистику через нашу область. Теперь на Кировоградщину можно попасть с любого направления", — отмечается в сообщении.
Речь о пяти основных трассах, которые ведут с Кировоградщины в другие регионы: Н-01 Киев — Кропивницкий, М-30 "Дорога Единства" Стрый — Изварино, Н-23 Кривой Рог — Кропивницкий, Н-14 Николаев — Кропивницкий и М-13 Кишинев — Кропивницкий.
Все эти дороги на территории Кировоградской области по программе "Большая стройка" отремонтированы полностью или частично.
Как сообщалось, по программе "Большая стройка" на днях на Ивано-Франковщине стартовал ремонт дороги на Тернополь, цель которого — соединить центры двух областей качественной дорогой.
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вы заменили бетонные плиты на протяженности в 150 км? серьезно? и развязку между первомайском и Южно-Украинском восстановили?
бо економили на війську
де держоборонзамовлення ?
де ПВО України ?
Точно так же как и в 1918-м серое большинство бежало делить помещичью землю и грабить маетки, вместо того чтоб отбиваться от большевиков в рядах армии УНР они слушали байки красных агитаторов про барыг и 'хац дети Грушевского воюють', и сдавали большевикам без боя города один за одним.
Точно так же за горсть медяков на 'Черной Раде' предки этих же 73% выбрали гетьманом Брюховецкого который сделал Гетьманщину вассалом Московии и за боярский титул и имение под Москвой подписал все что от него хотел московский царь.
А и.Выговского проплаченные агитаторы обьявили польским холуем и его поддержали лишь те кто умел думать, но их как всегда- меньшинство
https://youtube.com/watch?v=1jv2_vPtxe4
https://www.youtube.com/watch?v=1jv2_vPtxe4