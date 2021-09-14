Ремонт доріг заново пов'язав "відрізану" Кіровоградщину з Україною, - ОДА
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Завдяки ремонту доріг, які єднають Кіровоградську область з іншими регіонами, вдалося подолати фактичну транспортну блокаду цього регіону, що тривала багато років.
Про це повідомляє Кіровоградська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Кіровоградщина розташована у центрі України, але останні п’ятнадцять років була фактично відрізана від решти областей – сюди не було якісних доріг. Програма президента України Володимира Зеленського зшиває країну, буквально роблячи можливою логістику через нашу область. Тепер на Кіровоградщину можна потрапити з будь-якого напрямку", — зазначається у повідомленні.
Йдеться про п’ять основних автошляхів, які ведуть з Кіровоградщини до інших регіонів: Н-01 Київ – Кропивницький, М-30 "Дорога єдності" Стрий — Ізварине, Н-23 Кривий Ріг – Кропивницький, Н-14 Миколаїв – Кропивницький та М-13 Кишинів – Кропивницький.
Усі ці дороги у межах Кіровоградської області за програмою президента "Велике будівництво" капітально відремонтовані повністю або частково.
Як повідомлялось, за програмою "Велике будівництво" на Івано-Франківщині днями стартував ремонт дороги на Тернопіль, мета якого — з’єднати центри двох областей якісною дорогою.
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вы заменили бетонные плиты на протяженности в 150 км? серьезно? и развязку между первомайском и Южно-Украинском восстановили?
бо економили на війську
де держоборонзамовлення ?
де ПВО України ?
Точно так же как и в 1918-м серое большинство бежало делить помещичью землю и грабить маетки, вместо того чтоб отбиваться от большевиков в рядах армии УНР они слушали байки красных агитаторов про барыг и 'хац дети Грушевского воюють', и сдавали большевикам без боя города один за одним.
Точно так же за горсть медяков на 'Черной Раде' предки этих же 73% выбрали гетьманом Брюховецкого который сделал Гетьманщину вассалом Московии и за боярский титул и имение под Москвой подписал все что от него хотел московский царь.
А и.Выговского проплаченные агитаторы обьявили польским холуем и его поддержали лишь те кто умел думать, но их как всегда- меньшинство
https://youtube.com/watch?v=1jv2_vPtxe4
https://www.youtube.com/watch?v=1jv2_vPtxe4