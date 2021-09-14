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Новини Політика України
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дороги (1504) Кіровоградщина (442) Велике будівництво (718)

Ремонт доріг заново пов'язав "відрізану" Кіровоградщину з Україною, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завдяки ремонту доріг, які єднають Кіровоградську область з іншими регіонами, вдалося подолати фактичну транспортну блокаду цього регіону, що тривала багато років.

Про це повідомляє Кіровоградська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Ремонт доріг заново повязав відрізану Кіровоградщину з Україною, - ОДА 01

"Кіровоградщина розташована у центрі України, але останні п’ятнадцять років була фактично відрізана від решти областей – сюди не було якісних доріг. Програма президента України Володимира Зеленського зшиває країну, буквально роблячи можливою логістику через нашу область. Тепер на Кіровоградщину можна потрапити з будь-якого напрямку", — зазначається у повідомленні.

Йдеться про п’ять основних автошляхів, які ведуть з Кіровоградщини до інших регіонів: Н-01 Київ – Кропивницький, М-30 "Дорога єдності" Стрий — Ізварине, Н-23 Кривий Ріг – Кропивницький, Н-14 Миколаїв – Кропивницький та М-13 Кишинів – Кропивницький.

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Усі ці дороги у межах Кіровоградської області за програмою президента "Велике будівництво" капітально відремонтовані повністю або частково.

Як повідомлялось, за програмою "Велике будівництво" на Івано-Франківщині днями стартував ремонт дороги на Тернопіль, мета якого — з’єднати центри двох областей якісною дорогою.
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Топ коментарі
+11
Зебіле, треба визнати що не було такого казнокрада при жодному будівництві!
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14.09.2021 20:04
+10
Кишинев - Кропивницкий?

вы заменили бетонные плиты на протяженности в 150 км? серьезно? и развязку между первомайском и Южно-Украинском восстановили?
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14.09.2021 19:12
+9
а ПВО України то кака ?
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14.09.2021 20:09
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Кишинев - Кропивницкий?

вы заменили бетонные плиты на протяженности в 150 км? серьезно? и развязку между первомайском и Южно-Украинском восстановили?
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14.09.2021 19:12 Відповісти
Dorogi ce - gud !
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14.09.2021 19:12 Відповісти
а ПВО України то кака ?
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14.09.2021 20:09 Відповісти
Чуть не потеряли...
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14.09.2021 19:28 Відповісти
втратили Крим та Донбас (Бог знає скільки триліонів доларів)

бо економили на війську

де держоборонзамовлення ?

де ПВО України ?
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14.09.2021 20:15 Відповісти
Это лишь следствие выбора большинством 73% в 1991 году перекрашенных комуняк типа Кравчука, вместо реформаторов типа Леха Валенсы и Чорновола.

Точно так же как и в 1918-м серое большинство бежало делить помещичью землю и грабить маетки, вместо того чтоб отбиваться от большевиков в рядах армии УНР они слушали байки красных агитаторов про барыг и 'хац дети Грушевского воюють', и сдавали большевикам без боя города один за одним.

Точно так же за горсть медяков на 'Черной Раде' предки этих же 73% выбрали гетьманом Брюховецкого который сделал Гетьманщину вассалом Московии и за боярский титул и имение под Москвой подписал все что от него хотел московский царь.

А и.Выговского проплаченные агитаторы обьявили польским холуем и его поддержали лишь те кто умел думать, но их как всегда- меньшинство
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15.09.2021 01:56 Відповісти
Якщо зробили, молодці, що тут скажеш. Був у Кропивницькому два роки тому. Дійсно було враження, що їдеш полем
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14.09.2021 19:30 Відповісти
Слава Зеленському!Якби не найвеличніший то і доріг не було б!
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14.09.2021 19:37 Відповісти
Зеля нікудишній політик, але ж треба визнати - такого будівництва доріг при жодному казнокраді не було!
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14.09.2021 19:50 Відповісти
Зебіле, треба визнати що не було такого казнокрада при жодному будівництві!
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14.09.2021 20:04 Відповісти
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15.09.2021 10:00 Відповісти
До чого це? Ти читати вмієш? Чи репетуєш, що твого бога до казнокрадів причислили?
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15.09.2021 13:29 Відповісти
То хто з нас читати не вміє?
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15.09.2021 13:36 Відповісти
Ну то де я написав, що Зе чесний? Чи аби щось ляпнути? Чи ти натякаєш, що Порох чесний?
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15.09.2021 14:49 Відповісти
Таке будівництво дорог почалося і активно йшло при Пороху з втричі меншими витратами.

https://youtube.com/watch?v=1jv2_vPtxe4
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15.09.2021 15:01 Відповісти
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15.09.2021 15:04 Відповісти
Всього на всіх не вистачає - слуги гризуться за гарні шматочки.

https://www.youtube.com/watch?v=1jv2_vPtxe4

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14.09.2021 20:09 Відповісти
Сподіваємося, колись відремонтують. Бо кілька днів тому я ледве не запізнився на поїзд, петляючи грунтовими дорогами від Кропивницького до Знам'янки.
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14.09.2021 20:49 Відповісти
Вперше довелось проїзжати кіровоградщиною десь ще у 85-му. То був жах. Обірвав кронштейн поперечної тяги заднього моста в жигулю. Варили спочатку в якомусь селі по дорозі з Умані до Кіровограда. не витримала. Знову варили в Знамянці. Погані дороги то є звичайна річ для кіровоградщини, вони їх ніколи не берегли, а тому всі ті ремонти то все не на довго. Бездоріжжя для кіроворадщини то річ брендова, то як галушки для полтавщини.
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14.09.2021 21:30 Відповісти
Ехал Кривой Рог- Львов . Дороги очень хорошие, везде идёт расширение , ремонт и строительство мостов . Приятно видеть людские дороги.
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14.09.2021 22:33 Відповісти
 
 