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Государственная архивная служба выложила в свободный доступ сто кинохроник 1920-1930-х годов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Государственная архивная служба выложила в свободный доступ сто кинохроник 1920-1930-х годов

Государственная архивная служба в рамках проекта "Архив украинского немого кино - онлайн" выложила в общий доступ первые оцифрованные документы Центрального кинофотофоноархива имени Г. Пшеничного.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Укринформе глава Государственной архивной службы Анатолий Хромов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это начало актуализации большой части аудиовизуального наследия в культурный научный оборот. Сегодня на Ютубе мы представляем в свободном доступе на странице Архивной государственной службы первые 100 кинодокументов, которые хранятся в Центральном кинофотофоноархиве. Это преимущественно выпуски "Кинонедели ВУФКУ" и киножурнал за 1923-й - 1930-е годы. Всего мы планируем выставить 189 кинодокументов, которые, по нашим учетным данным, находятся в общественном достоянии", - сказал Хромов.

Он отметил, что онлайн-доступ к архивному культурному наследию, в частности его аудиовизуальной части, сконцентрированной в Центральном государственном кинофотофоноархиве Украины имени Гордея Пшеничного, является требованием XXI века.

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"Образное понимание - фото, кино, аудио - дает возможность лучше включить украинское общество в те события, дает ему понять, что же происходило в период НЭПа, Украинской революции, начала сталинских времен, в частности репрессий. Поэтому это одна из причин, вследствие которой мы имеем оккупацию части украинских территорий страной-агрессором, где вопрос актуализации аудиовизуального архивного наследия был решен раньше и они это активно использовали", - сказал глава Госархивслужбы.

Хромов отметил, что эта тенденция является общемировой. По данным Международной федерации киноархивов, сегодня 79 киноархивов мира используют бесплатные потоковые онлайн-сервисы для презентации аудиовизуального наследия.

По его словам, до конца этого года появятся несколько новых онлайн-платформ Национального архивного фонда, в частности речь идет о Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Я от наприклад і уявити собі не могла, що в такій тематиці можна жартувати. А іншим прикольно..Чьо...

І це ж ржуть родичі , в яких купа померлих від голоду.
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14.09.2021 22:47
+7
Ця тема для них смішна. Пам'ятаєте, як зелене бидло висміювало ініціативу Ющенка.
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14.09.2021 22:43
+7
Тому що. Деякі кати ще і досі живі і отримують великі пенсії. Як суддя, який в 1989 році виніс смертну кару за участь в бандерівському русі. Та і його дітки теж судять іменем України, проти якої боровся їхній татичко. Мають великі нечесно зароблені статки.
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14.09.2021 23:00
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Зараз зелені більшовики пояснять чому в мому роді з 18 дітей - після дій більшовиків лишилося 6 (шість) до 1941 року. Після війни - вижило четверо. Двоє у 1947 - році вбив Хрущов голодомором в Україні. Вижило лише двоє - моя бабушка та її брат.
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14.09.2021 22:40 Ответить
Ця тема для них смішна. Пам'ятаєте, як зелене бидло висміювало ініціативу Ющенка.
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14.09.2021 22:43 Ответить
"Сеньйор Голодомор!" !!!)))
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14.09.2021 22:45 Ответить
Я от наприклад і уявити собі не могла, що в такій тематиці можна жартувати. А іншим прикольно..Чьо...

І це ж ржуть родичі , в яких купа померлих від голоду.
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14.09.2021 22:47 Ответить
Москалі ,це мутовані істоти кремлівської селекціі ,потвори без роду та племені !!!))
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14.09.2021 22:50 Ответить
Поддерживаю
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14.09.2021 22:51 Ответить
А в цьому архиві Голобородько та Свати є??? ))))
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14.09.2021 22:44 Ответить
Про компромати сюдою https://t.me/kgbfiles
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14.09.2021 22:46 Ответить
Был у меня один знакомый историк ( к сожалению диабет его доконал) , он работал с материалами в архивах партии ( бывшая улица Кутузова) и часто летал в архивы мацквы.

Интересные вещи рассказывал …

ПОЧЕМУ ПАРТИЙНЫЕ АРХИВЫ ДО СИХ ПОР НЕ ВСКРЫТЫ ? Почему не озвучены фамилии агентов кгб в украинской власти ? Только про Мертветчука и Рабиновича говорят .
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14.09.2021 22:50 Ответить
Тому що. Деякі кати ще і досі живі і отримують великі пенсії. Як суддя, який в 1989 році виніс смертну кару за участь в бандерівському русі. Та і його дітки теж судять іменем України, проти якої боровся їхній татичко. Мають великі нечесно зароблені статки.
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14.09.2021 23:00 Ответить
Ксения, не переживайте. Документы такого плана должны быть в открытом доступе. Но опубликование их не должно быть инструментом пиара пророссийской власти в Украине. В этом я с Вами на 100% согласен.
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14.09.2021 23:10 Ответить
Российская власть контролирует своих рабов- политиков в разных странах ИМЕННО ЗА СЧЁТ КОМПРОМАТА .
Она контролировала Кучму, Янека и массу украинских политиков - потому Украине так тяжело оторваться от руцкого мира .
Может более молодые политики наконец будут обходить стороной рашу.
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14.09.2021 23:56 Ответить
Так за это я и говорил, это не должно быть каким-то достижением, а обычным ходом демократических событий. А молодые политики будут обходить стороной рашу когда мы сами своим выбором им покажем это. А не "мы против войны". Не стоит голосовать "по приколу" и "все равно от нас ничего не зависит".
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15.09.2021 00:01 Ответить
Очень рекомендую послушать бывшего разведчика

https://youtu.be/XptE6wkkec0
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15.09.2021 00:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RgdANpB9PnY

А все остальные поллюции...
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15.09.2021 00:40 Ответить
Я Вам пыталась объяснить , что ФСБ достаточно опытно в вопросах создания компроматов
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15.09.2021 00:45 Ответить
А я пытаюсь объяснить что зеледент и жабофракция легла под рашу.
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15.09.2021 00:52 Ответить
Фракции приходят и уходят , а раскрыть архивы пора бы
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15.09.2021 00:59 Ответить
Ксения, не переживайте. Документы такого плана должны быть в открытом доступе. Но опубликование их не должно быть инструментом пиара пророссийской власти в Украине. В этом я с Вами на 100% согласен.
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15.09.2021 01:08 Ответить
Зачем меня убеждать в очевидном?
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15.09.2021 01:09 Ответить
Ви до мене звертаєтесь ? )

Я не переживаю на рахунок документів у відкритому доступі. Мене хвилює безкарність цих злочинців.
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15.09.2021 15:19 Ответить
Дайте ссылку где посмотреть-нада детям показать,чтобы знали чем заканчивается "дружба с мацкалями"
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15.09.2021 04:18 Ответить
 
 