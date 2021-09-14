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Державна архівна служба виклала у вільний доступ сто кінохронік 1920-1930-х років

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Державна архівна служба виклала у вільний доступ сто кінохронік 1920-1930-х років

Державна архівна служба в рамках проєкту "Архів українського німого кіно - онлайн" виклала в загальний доступ перші оцифровані документи Центрального кінофотофоноархіву імені Г. Пшеничного.

Про це повідомив на пресконференції в Укрінформі голова Державної архівної служби Анатолій Хромов, інформує Цензор.НЕТ.

"Це початок актуалізації великої частини аудіовізуальної спадщини в культурний науковий обіг. Сьогодні на ютубі ми представляємо у вільному доступі на сторінці Архівної державної служби перші 100 кінодокументів, які зберігаються в Центральному кінофотофоноархіві. Це переважно випуски "Кінотиждень ВУФКУ" і кіножурнал за 1923-й – 1930-ті роки. Всього ми плануємо виставити 189 кінодокументів, які, за нашими обліковими даними, перебувають у суспільному надбанні", - сказав Хромов.

Він зазначив, що онлайн-доступ до архівної культурної спадщини, зокрема її аудіовізуальної частини, яка сконцентрована в Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Гордія Пшеничного, є вимогою XXI століття.

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"Образне розуміння – фото, кіно, аудіо – дає можливість краще долучити українське суспільство до тих подій, дає йому зрозуміти, що ж відбувалося в період НЕПу, Української революції, початку сталінських часів, зокрема репресій. Тому це одна з причин, внаслідок якої ми маємо окупацію частини українських територій країни-агресором, де питання актуалізації аудіовізуальної архівної спадщини було вирішено раніше і вони це активно використовували", - сказав голова Держархівслужби.

Хромов зазначив, що ця тенденція є загальносвітовою. За даними Міжнародної федерації кіноархівів, на сьогодні 79 кіноархівів світу використовують безкоштовні потокові онлайн-сервіси для презентації аудіовізуальної спадщини.

Хромов зазначив, що ця тенденція є загальносвітовою. За даними Міжнародної федерації кіноархівів, сьогодні 79 кіноархівів світу використовують безкоштовні потокові онлайн-сервіси для презентації аудіовізуальної спадщини.

За його словами, до кінця цього року з'являться кілька нових онлайн-платформ Національного архівного фонду, зокрема мова про Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Я от наприклад і уявити собі не могла, що в такій тематиці можна жартувати. А іншим прикольно..Чьо...

І це ж ржуть родичі , в яких купа померлих від голоду.
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14.09.2021 22:47
+7
Ця тема для них смішна. Пам'ятаєте, як зелене бидло висміювало ініціативу Ющенка.
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14.09.2021 22:43
+7
Тому що. Деякі кати ще і досі живі і отримують великі пенсії. Як суддя, який в 1989 році виніс смертну кару за участь в бандерівському русі. Та і його дітки теж судять іменем України, проти якої боровся їхній татичко. Мають великі нечесно зароблені статки.
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14.09.2021 23:00
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Зараз зелені більшовики пояснять чому в мому роді з 18 дітей - після дій більшовиків лишилося 6 (шість) до 1941 року. Після війни - вижило четверо. Двоє у 1947 - році вбив Хрущов голодомором в Україні. Вижило лише двоє - моя бабушка та її брат.
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14.09.2021 22:40 Відповісти
Ця тема для них смішна. Пам'ятаєте, як зелене бидло висміювало ініціативу Ющенка.
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14.09.2021 22:43 Відповісти
"Сеньйор Голодомор!" !!!)))
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14.09.2021 22:45 Відповісти
Я от наприклад і уявити собі не могла, що в такій тематиці можна жартувати. А іншим прикольно..Чьо...

І це ж ржуть родичі , в яких купа померлих від голоду.
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14.09.2021 22:47 Відповісти
Москалі ,це мутовані істоти кремлівської селекціі ,потвори без роду та племені !!!))
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14.09.2021 22:50 Відповісти
Поддерживаю
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14.09.2021 22:51 Відповісти
А в цьому архиві Голобородько та Свати є??? ))))
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14.09.2021 22:44 Відповісти
Про компромати сюдою https://t.me/kgbfiles
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14.09.2021 22:46 Відповісти
Был у меня один знакомый историк ( к сожалению диабет его доконал) , он работал с материалами в архивах партии ( бывшая улица Кутузова) и часто летал в архивы мацквы.

Интересные вещи рассказывал …

ПОЧЕМУ ПАРТИЙНЫЕ АРХИВЫ ДО СИХ ПОР НЕ ВСКРЫТЫ ? Почему не озвучены фамилии агентов кгб в украинской власти ? Только про Мертветчука и Рабиновича говорят .
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14.09.2021 22:50 Відповісти
Тому що. Деякі кати ще і досі живі і отримують великі пенсії. Як суддя, який в 1989 році виніс смертну кару за участь в бандерівському русі. Та і його дітки теж судять іменем України, проти якої боровся їхній татичко. Мають великі нечесно зароблені статки.
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14.09.2021 23:00 Відповісти
Ксения, не переживайте. Документы такого плана должны быть в открытом доступе. Но опубликование их не должно быть инструментом пиара пророссийской власти в Украине. В этом я с Вами на 100% согласен.
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14.09.2021 23:10 Відповісти
Российская власть контролирует своих рабов- политиков в разных странах ИМЕННО ЗА СЧЁТ КОМПРОМАТА .
Она контролировала Кучму, Янека и массу украинских политиков - потому Украине так тяжело оторваться от руцкого мира .
Может более молодые политики наконец будут обходить стороной рашу.
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14.09.2021 23:56 Відповісти
Так за это я и говорил, это не должно быть каким-то достижением, а обычным ходом демократических событий. А молодые политики будут обходить стороной рашу когда мы сами своим выбором им покажем это. А не "мы против войны". Не стоит голосовать "по приколу" и "все равно от нас ничего не зависит".
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15.09.2021 00:01 Відповісти
Очень рекомендую послушать бывшего разведчика

https://youtu.be/XptE6wkkec0
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15.09.2021 00:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RgdANpB9PnY

А все остальные поллюции...
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15.09.2021 00:40 Відповісти
Я Вам пыталась объяснить , что ФСБ достаточно опытно в вопросах создания компроматов
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15.09.2021 00:45 Відповісти
А я пытаюсь объяснить что зеледент и жабофракция легла под рашу.
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15.09.2021 00:52 Відповісти
Фракции приходят и уходят , а раскрыть архивы пора бы
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15.09.2021 00:59 Відповісти
Ксения, не переживайте. Документы такого плана должны быть в открытом доступе. Но опубликование их не должно быть инструментом пиара пророссийской власти в Украине. В этом я с Вами на 100% согласен.
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15.09.2021 01:08 Відповісти
Зачем меня убеждать в очевидном?
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15.09.2021 01:09 Відповісти
Ви до мене звертаєтесь ? )

Я не переживаю на рахунок документів у відкритому доступі. Мене хвилює безкарність цих злочинців.
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15.09.2021 15:19 Відповісти
Дайте ссылку где посмотреть-нада детям показать,чтобы знали чем заканчивается "дружба с мацкалями"
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15.09.2021 04:18 Відповісти
 
 