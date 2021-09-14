Державна архівна служба виклала у вільний доступ сто кінохронік 1920-1930-х років
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Державна архівна служба в рамках проєкту "Архів українського німого кіно - онлайн" виклала в загальний доступ перші оцифровані документи Центрального кінофотофоноархіву імені Г. Пшеничного.
Про це повідомив на пресконференції в Укрінформі голова Державної архівної служби Анатолій Хромов, інформує Цензор.НЕТ.
"Це початок актуалізації великої частини аудіовізуальної спадщини в культурний науковий обіг. Сьогодні на ютубі ми представляємо у вільному доступі на сторінці Архівної державної служби перші 100 кінодокументів, які зберігаються в Центральному кінофотофоноархіві. Це переважно випуски "Кінотиждень ВУФКУ" і кіножурнал за 1923-й – 1930-ті роки. Всього ми плануємо виставити 189 кінодокументів, які, за нашими обліковими даними, перебувають у суспільному надбанні", - сказав Хромов.
Він зазначив, що онлайн-доступ до архівної культурної спадщини, зокрема її аудіовізуальної частини, яка сконцентрована в Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Гордія Пшеничного, є вимогою XXI століття.
"Образне розуміння – фото, кіно, аудіо – дає можливість краще долучити українське суспільство до тих подій, дає йому зрозуміти, що ж відбувалося в період НЕПу, Української революції, початку сталінських часів, зокрема репресій. Тому це одна з причин, внаслідок якої ми маємо окупацію частини українських територій країни-агресором, де питання актуалізації аудіовізуальної архівної спадщини було вирішено раніше і вони це активно використовували", - сказав голова Держархівслужби.
Хромов зазначив, що ця тенденція є загальносвітовою. За даними Міжнародної федерації кіноархівів, на сьогодні 79 кіноархівів світу використовують безкоштовні потокові онлайн-сервіси для презентації аудіовізуальної спадщини.
Хромов зазначив, що ця тенденція є загальносвітовою. За даними Міжнародної федерації кіноархівів, сьогодні 79 кіноархівів світу використовують безкоштовні потокові онлайн-сервіси для презентації аудіовізуальної спадщини.
За його словами, до кінця цього року з'являться кілька нових онлайн-платформ Національного архівного фонду, зокрема мова про Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України.
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І це ж ржуть родичі , в яких купа померлих від голоду.
Интересные вещи рассказывал …
ПОЧЕМУ ПАРТИЙНЫЕ АРХИВЫ ДО СИХ ПОР НЕ ВСКРЫТЫ ? Почему не озвучены фамилии агентов кгб в украинской власти ? Только про Мертветчука и Рабиновича говорят .
Она контролировала Кучму, Янека и массу украинских политиков - потому Украине так тяжело оторваться от руцкого мира .
Может более молодые политики наконец будут обходить стороной рашу.
https://youtu.be/XptE6wkkec0
А все остальные поллюции...
Я не переживаю на рахунок документів у відкритому доступі. Мене хвилює безкарність цих злочинців.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaiKyJj77P4wlB1K_lrcNnMoetK8Ykxeh