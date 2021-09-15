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Чернигов (792) Тарнавский (193)

Дело о надписях "Зеля х#йло": заседание отложили, чтобы допросить свидетелей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Дело о надписях

Обвиняемый Александр Тарнавский утверждает, что в материалах дела допущено множество неточностей. Полицейских вызовут на заседание.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Полицейский, который составлял протокол, допустил очень много ошибок, моя адвокат хотела его заслушать, потому что он не установил мою личность и написал не мои данные. То есть, там Тарнавский Александр, но рожденный в другом городе. А полицейский, который написал заявление, - он дал ложные показания, ну, так мы считаем", - рассказал Тарнавский.

Заседание отложили на четверг, 16 сентября.

Во время слушаний рядом со зданием суда активисты, которые поддерживают Тарнавского, устроили выставку фотографий нецензурных надписей на заборах и стенах Чернигова.

Напомним, Тарнавского судят по статье "мелкое хулиганство". Это административное правонарушение, и максимальное наказание за него - 15 суток административного ареста.

По версии следствия, мужчина оставлял на заборах и стенах города надпись "Зеля х#йло". Сам Тарнавский говорит, что это - место полицейских черниговской ячейке "Нацкорпуса", которую он возглавляет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
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15.09.2021 04:19
+36
Ну так в качестве примера удалите свой дурацкий комментарий...
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15.09.2021 01:32
+34
Комик-наркоман, у которого в кумирах бункерный карлик. И в заложниках 73% уставших от войны жителей Украины.
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15.09.2021 01:36
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Нет ну какой он *****, что чмо, согласен, но не *****. ***** у нас один на все времена.
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15.09.2021 14:02 Ответить
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15.09.2021 15:17 Ответить
На мой взгляд за любую художественно не эстетичную мазню на общественном или частном имуществе (кроме собственного) должно быть наказание виде собственноручных работ по изничтожению этого уродства за личный счет. Причем не важно какой смысл был заложен вандалом политический или любой другой. Для свободного выражения своего мнения нужно позволить размещать его на билбордах на условиях рекламы (в любой форме, даже в нецензурной), единственное требование - это подписываться (анонимки ниже уровня человеческого достоинства)!
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15.09.2021 19:18 Ответить
Тут виключення з правил.
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15.09.2021 22:36 Ответить
Ага. Т.е. на стене такого писАть не можно. А на транспоранте? Очень большими буквами и повесить повыше?
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15.09.2021 19:37 Ответить
Зе - Ху*ло
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15.09.2021 22:35 Ответить
Интересно , а если я напишу "Зеля не ху#ло , а подху#ленок" , меня тоже судить будут?
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15.09.2021 23:53 Ответить
Графіті з написами «Зеля х*йло»: суд закрив справу проти Тарнавського*

Новозаводський районний суд Чернігова закрив справу проти керівника обласного осередку "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського, якого судили за графіті з написами "Зеля х*йло". Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

"Вітаю чернігівську поліцію з успішною операцією по запуску всеукраїнського флешмобу "Зеля х*йло". Більше сотні написів на стінах Чернігова були оперативно замальовані комунальниками. Мало хто встиг помітити народну творчість, тому поліція вирішила надати трохи розголосу і відкрили на мене справу. Спочатку кримінальну по 296 (***********, - ред.), потім адміністративну по 173 (дрібне ***********, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Тарнавський зазначив, що 16 вересня він виграв суд по адміністративній справі. Справу закрили у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Раніше так само не знайшли складу злочину по 296 статті кримінального кодексу.

"Поліцейський, що склав на мене протокол, дав покази в суді. Під присягою він засвідчив, що підставою відкриття справи було розпорядження керівництва. Ну що ж - тепер буду притягати до відповідальності всіх причетних.

Окремо відзначу пресслужбу чернігівської поліції. Вже через півгодини після мого "затримання" в центрі міста, вони виклали пафосне відео з заголовком "Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за *********** дії". Притягнули? Ну що ж, удару по моїй репутації вони завдали. Тепер побачимо як самі тримають удар", - додав він.
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17.09.2021 09:37 Ответить
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