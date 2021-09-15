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Чернігів (584) Тарнавський (239)

Справа про написи "Зеля х#йло": засідання відклали, щоб допитати свідків

Новини Цензор.НЕТ Події

Справа про написи

Обвинувачений Олександр Тарнавський стверджує, що в матеріалах справи допущено безліч неточностей. Поліцейських викличуть на засідання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

"Поліцейський, який складав протокол, допустив дуже багато помилок, моя адвокатка хотіла його заслухати, тому що він не встановив мою особу і написав не мої дані. Тобто там Тарнавський Олександр, але народжений в іншому місті. А поліцейський, який написав заяву, - він дав неправдиві свідчення, ну, так ми вважаємо", - розповів Тарнавський.

Засідання відклали на четвер, 16 вересня.

Під час слухань поруч із будівлею суду активісти, які підтримують Тарнавського, влаштували виставку фотографій нецензурних написів на парканах і стінах Чернігова.

Нагадаємо, Тарнавського судять за статтею "дрібне хуліганство". Це адміністративне правопорушення, і максимальне покарання за нього - 15 діб адміністративного арешту.

Також дивіться: Жителя Чернігова Тарнавського судитимуть за напис "Зеля х#йло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За версією слідства, чоловік залишав на парканах і стінах міста напис "Зеля х#йло". Сам Тарнавський говорить, що це - місце поліцейських чернігівського осередку "Нацкорпусу", який він

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
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15.09.2021 04:19
+36
Ну так в качестве примера удалите свой дурацкий комментарий...
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15.09.2021 01:32
+34
Комик-наркоман, у которого в кумирах бункерный карлик. И в заложниках 73% уставших от войны жителей Украины.
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15.09.2021 01:36
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Нет ну какой он *****, что чмо, согласен, но не *****. ***** у нас один на все времена.
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15.09.2021 14:02 Відповісти
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15.09.2021 15:17 Відповісти
На мой взгляд за любую художественно не эстетичную мазню на общественном или частном имуществе (кроме собственного) должно быть наказание виде собственноручных работ по изничтожению этого уродства за личный счет. Причем не важно какой смысл был заложен вандалом политический или любой другой. Для свободного выражения своего мнения нужно позволить размещать его на билбордах на условиях рекламы (в любой форме, даже в нецензурной), единственное требование - это подписываться (анонимки ниже уровня человеческого достоинства)!
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15.09.2021 19:18 Відповісти
Тут виключення з правил.
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15.09.2021 22:36 Відповісти
Ага. Т.е. на стене такого писАть не можно. А на транспоранте? Очень большими буквами и повесить повыше?
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15.09.2021 19:37 Відповісти
Зе - Ху*ло
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15.09.2021 22:35 Відповісти
Интересно , а если я напишу "Зеля не ху#ло , а подху#ленок" , меня тоже судить будут?
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15.09.2021 23:53 Відповісти
Графіті з написами «Зеля х*йло»: суд закрив справу проти Тарнавського*

Новозаводський районний суд Чернігова закрив справу проти керівника обласного осередку "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського, якого судили за графіті з написами "Зеля х*йло". Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

"Вітаю чернігівську поліцію з успішною операцією по запуску всеукраїнського флешмобу "Зеля х*йло". Більше сотні написів на стінах Чернігова були оперативно замальовані комунальниками. Мало хто встиг помітити народну творчість, тому поліція вирішила надати трохи розголосу і відкрили на мене справу. Спочатку кримінальну по 296 (***********, - ред.), потім адміністративну по 173 (дрібне ***********, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Тарнавський зазначив, що 16 вересня він виграв суд по адміністративній справі. Справу закрили у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Раніше так само не знайшли складу злочину по 296 статті кримінального кодексу.

"Поліцейський, що склав на мене протокол, дав покази в суді. Під присягою він засвідчив, що підставою відкриття справи було розпорядження керівництва. Ну що ж - тепер буду притягати до відповідальності всіх причетних.

Окремо відзначу пресслужбу чернігівської поліції. Вже через півгодини після мого "затримання" в центрі міста, вони виклали пафосне відео з заголовком "Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за *********** дії". Притягнули? Ну що ж, удару по моїй репутації вони завдали. Тепер побачимо як самі тримають удар", - додав він.
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17.09.2021 09:37 Відповісти
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