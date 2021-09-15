Справа про написи "Зеля х#йло": засідання відклали, щоб допитати свідків
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Обвинувачений Олександр Тарнавський стверджує, що в матеріалах справи допущено безліч неточностей. Поліцейських викличуть на засідання.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".
"Поліцейський, який складав протокол, допустив дуже багато помилок, моя адвокатка хотіла його заслухати, тому що він не встановив мою особу і написав не мої дані. Тобто там Тарнавський Олександр, але народжений в іншому місті. А поліцейський, який написав заяву, - він дав неправдиві свідчення, ну, так ми вважаємо", - розповів Тарнавський.
Засідання відклали на четвер, 16 вересня.
Під час слухань поруч із будівлею суду активісти, які підтримують Тарнавського, влаштували виставку фотографій нецензурних написів на парканах і стінах Чернігова.
Нагадаємо, Тарнавського судять за статтею "дрібне хуліганство". Це адміністративне правопорушення, і максимальне покарання за нього - 15 діб адміністративного арешту.
За версією слідства, чоловік залишав на парканах і стінах міста напис "Зеля х#йло". Сам Тарнавський говорить, що це - місце поліцейських чернігівського осередку "Нацкорпусу", який він
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Новозаводський районний суд Чернігова закрив справу проти керівника обласного осередку "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського, якого судили за графіті з написами "Зеля х*йло". Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.
"Вітаю чернігівську поліцію з успішною операцією по запуску всеукраїнського флешмобу "Зеля х*йло". Більше сотні написів на стінах Чернігова були оперативно замальовані комунальниками. Мало хто встиг помітити народну творчість, тому поліція вирішила надати трохи розголосу і відкрили на мене справу. Спочатку кримінальну по 296 (***********, - ред.), потім адміністративну по 173 (дрібне ***********, - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Тарнавський зазначив, що 16 вересня він виграв суд по адміністративній справі. Справу закрили у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Раніше так само не знайшли складу злочину по 296 статті кримінального кодексу.
"Поліцейський, що склав на мене протокол, дав покази в суді. Під присягою він засвідчив, що підставою відкриття справи було розпорядження керівництва. Ну що ж - тепер буду притягати до відповідальності всіх причетних.
Окремо відзначу пресслужбу чернігівської поліції. Вже через півгодини після мого "затримання" в центрі міста, вони виклали пафосне відео з заголовком "Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за *********** дії". Притягнули? Ну що ж, удару по моїй репутації вони завдали. Тепер побачимо як самі тримають удар", - додав він.