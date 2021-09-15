Справа про написи "Зеля х#йло": засідання відклали, щоб допитати свідків

Обвинувачений Олександр Тарнавський стверджує, що в матеріалах справи допущено безліч неточностей. Поліцейських викличуть на засідання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

"Поліцейський, який складав протокол, допустив дуже багато помилок, моя адвокатка хотіла його заслухати, тому що він не встановив мою особу і написав не мої дані. Тобто там Тарнавський Олександр, але народжений в іншому місті. А поліцейський, який написав заяву, - він дав неправдиві свідчення, ну, так ми вважаємо", - розповів Тарнавський.

Засідання відклали на четвер, 16 вересня.

Під час слухань поруч із будівлею суду активісти, які підтримують Тарнавського, влаштували виставку фотографій нецензурних написів на парканах і стінах Чернігова.

Нагадаємо, Тарнавського судять за статтею "дрібне хуліганство". Це адміністративне правопорушення, і максимальне покарання за нього - 15 діб адміністративного арешту.

Також дивіться: Жителя Чернігова Тарнавського судитимуть за напис "Зеля х#йло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За версією слідства, чоловік залишав на парканах і стінах міста напис "Зеля х#йло". Сам Тарнавський говорить, що це - місце поліцейських чернігівського осередку "Нацкорпусу", який він