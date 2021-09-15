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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26022) строительство (1948) города (50) Аксенов (361)

Оккупанты заявляют, что собрались построить в Крыму город

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты заявляют, что собрались построить в Крыму город

Населенный пункт, в котором в курортный сезон смогут жить до 50 тыс. человек, они собираются возвести на Западном побережье оккупированного Крыма.

Об этом заявил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержанная нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано", - сказал Аксенов.

Он выразил уверенность, что воды и электроэнергии на новый населенный пункт хватит.

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По состоянию на 1 августа 2012 года все население Сакского района Крыма составляло 77 970 жителей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Крым так переполнен туристами, что им нужен отдельный город. Монте-Саки?
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15.09.2021 02:05
+8
Монте-Ссаки
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15.09.2021 05:28
+4
Єдиною перевагою степового Криму перед тим же ж Новоросійськом , Геленжиком й Анапою було , що він ближчий до Одеси , Миколаїва , Херсону , чи Запоріжжя та й Дніпра .

Субтропічний Крим унікальний - там сухе повітря , яке дуже користне для асматиків , для легенів взагалом . Саки й Євпаторія були й мирні часи в рази меньш привабливими . В кінці серпня там вже не дуже комфортно . А пів вересня згалалом дожді постійні .
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15.09.2021 06:23
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путин@уйлополь
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15.09.2021 02:00 Ответить
Крым так переполнен туристами, что им нужен отдельный город. Монте-Саки?
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15.09.2021 02:05 Ответить
Нью-Мухосранск
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15.09.2021 04:52 Ответить
Монте-Ссаки
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15.09.2021 05:28 Ответить
смотрел видео от ихних блогеров террорестичьих так на берегу там на мысе котеджный городок в стиле италии для мажорвы с параши..им нассать на нас....
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15.09.2021 12:09 Ответить
Так туда не едет итак ни кто, потому что цены выше Московских.
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15.09.2021 02:16 Ответить
Як казав Лукашеску,я признаю Крым РАБссиянским если там будет работать хотя бы Дерипаска или Рома Абранович...,или на крайняк Глава Сбербанка РАБссии Герман Грэф....,но они трусы и боятся санкций Госдепа...
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15.09.2021 02:27 Ответить
Да простит меня Абрамович,типа кошелек Путлера что испортил его погремушку...
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15.09.2021 02:29 Ответить
)(уйлополь
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15.09.2021 04:40 Ответить
Ну это южнее
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15.09.2021 05:29 Ответить
а хто их питьевой мочёй снабжать будет?
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15.09.2021 06:07 Ответить
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15.09.2021 06:07 Ответить
Побудують, ну не на 50тис, але з атракціонами.
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15.09.2021 06:09 Ответить
Радянський анекдот :

- Товарищь прапорщик , Астановите поезд !

- Поезд стой , раз , вдва !
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15.09.2021 06:14 Ответить
Так й тут вийде :

-- Город , стойсь - раз-два !
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15.09.2021 06:15 Ответить
Єдиною перевагою степового Криму перед тим же ж Новоросійськом , Геленжиком й Анапою було , що він ближчий до Одеси , Миколаїва , Херсону , чи Запоріжжя та й Дніпра .

Субтропічний Крим унікальний - там сухе повітря , яке дуже користне для асматиків , для легенів взагалом . Саки й Євпаторія були й мирні часи в рази меньш привабливими . В кінці серпня там вже не дуже комфортно . А пів вересня згалалом дожді постійні .
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15.09.2021 06:23 Ответить
Чергове джерело "розпилу бабла" Аксьонов це не сам придумав - він тільки "ретранслятор" Красти будуть у Москві - може , так само, як крали у Другу Чеченську кампанію : будуть матеріальні засоби і цінності для "будівництва" "на папері" транспортувать у Крим , а насправді буде нова фірма "Роги і копита"
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15.09.2021 06:54 Ответить
Неможливо утриматись...

"Я знаю, город будет.

Я знаю, саду цвесть.

Когда такие люди

В крыму раиськом есть!"
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15.09.2021 07:05 Ответить
Город без воды,для верблюдов?
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15.09.2021 07:19 Ответить
Гоблин знает,что пиз.ить лучше из большого котелка.
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15.09.2021 08:41 Ответить
"пилите, Шура, они золотые!" (с)
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15.09.2021 08:47 Ответить
Как ни старайся будет ещё одна военная база без канализации.

Военный городок.
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15.09.2021 09:34 Ответить
Ну не ДБЛ БЛД!
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15.09.2021 09:39 Ответить
Ну вот для этого и отнимали Крым.Хотят целыми городами туда переселять.Я даже знаю откуда. А названия старые будут давать???-например-БАХТИЯР(Судьбы муж)=ГЕКТОР в Трое=Севастополь. АгаМечид(Симферополь),Ордубад(Феодосия) и др.грекоперсидские? ПэриГапы(Персии =Пэриджана дверь)=ПЕРИКОП. Или г.БэйОдэр(Азэр) стал армянск в 20в.
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15.09.2021 11:37 Ответить
 
 