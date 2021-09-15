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Новости Спорт
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Луческу (70) футбол (3539)

"Кажется, результат в нашу пользу", - Луческу

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что его команда очень хорошо сыграла в обороне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Трибуна".

"Позитивный результат. Играли против очень хорошего соперника. Я говорил это и до матча. Это команда, которая инвестирует очень много денег в игроков. Мы сыграли очень хорошо в обороне. Ждали своего момента. Были еще какие-то моменты у нас, штанга. Жаль, что не засчитали гол в конце матча", - сказал Луческу.

Группу, в которой играет "Динамо", тренер назвал сложной. И побещал "цепляться за каждое очко".

Когда смотришь на наших центральных защитников, им 19-21 год, а у соперника - далеко за 30, то кажется, что результат все-таки в нашу пользу", - добавил Луческу.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 сентября стартовал групповой этап Лиги чемпионов. "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Бенфикой".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Результат дурниці. Головне щоб ***** здохло.
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15.09.2021 03:13
+7
Колись заголовок бачив: Шахтар вирвав очко у Інтера
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15.09.2021 08:01
+3
Динамовцам, как основе сборной надоело пропускать на последних минутах матчей. И решили так поступить с "Бенфикой"! Жаль, немного не повезло...
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15.09.2021 05:24
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Результат дурниці. Головне щоб ***** здохло.
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15.09.2021 03:13 Ответить
Динамовцам, как основе сборной надоело пропускать на последних минутах матчей. И решили так поступить с "Бенфикой"! Жаль, немного не повезло...
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15.09.2021 05:24 Ответить
У випадку програшу Луческу вчепиться в очко кожного динамівця.
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15.09.2021 06:49 Ответить
Колись заголовок бачив: Шахтар вирвав очко у Інтера
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15.09.2021 08:01 Ответить
Тоже читал такую фигню,но скрытый смысл понял только сейчас)))
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15.09.2021 09:42 Ответить
Команда не может играть хорошо только в обороне или только в нападении или только хорошо играть вратарь.На то она и КОМАНДА.Выигрывает команда и проигрывает тоже команда.Нету результата значит сыграли хреново все.
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15.09.2021 06:51 Ответить
P.S.Все наши команды,к сожалению,команды настроения.Иногда могут сыграть блестяще а иногда на уровне дворовой команды.Это даже видно на протяжении одного матча,сперва играют как чемпионы а к концу матча полный развал и это все наши команды не раз и погубило.
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15.09.2021 06:55 Ответить
В Португалии такой финт не пройдет, Бенфика на ходу, скатать нули опять не получится
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15.09.2021 08:12 Ответить
В свое время посчастливилось присутствовать на матче Динамо-Барселона.Барселона была на сумасшедшем подъеме и громила всех(и Реал в том числе 3:2)А Динамо вздрючило их 3:0.Поэтому что-то прогнозировать-вещь неблагодарная)
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15.09.2021 09:40 Ответить
У Вас есть шанс заработать, раз так верите в ДК. Сейчас бук еще не выставил, но вангую кэф на победу ДК над Бенфикой в Португалии будет в районе 1 к 3-м. Нулевая ничья дома с не самой сильной командой группы - это плохой результат. Спишемся после игры в Португалии.
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15.09.2021 09:47 Ответить
Да,я не говорю о ценности результата.Я говорю о том,что реальность может быть абсолютно противоположной прогнозам и логике.Это спорт с кучей субъективных факторов.Даже больше:логика и прогнозы срабатывают реже,чем неожиданности.Если бы чаще все получалось по логике,то бук.конторы прогорели бы моментально.Куча самых нереальных примеров."Лестер",например
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15.09.2021 09:56 Ответить
Да все понятно, я беттингом не первый год занимаюсь, вот победа Баварии вчера на ура зашла, а гол Бенфики во втором тайме нет, хотя по статистике и неумению концентрироваться все 90+ минут наших команд должен был залетать. Это футбол. Болеем за наших, надеюсь Шахта сегодня уж совладает с Шерифом, его вроде наш Вернидуб тренерует. Держим кулаки за украинские клубы.
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15.09.2021 10:06 Ответить
Вот что значит хороший тренер. Суркам подфартило с Луческу. Похоже, что за последние два года, это самая лучшая инвестиция в команду.
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15.09.2021 10:29 Ответить
Тут с Вами согласен на все сто, рановато Ринат от Мистера избавился. Луческу , при всей критике в его адрес может давать результат, Кубок УЕФА Шахта взяла именно с ним в 2009, а сейчас вроде и бабла залили много , и тренер все таки из Серии А Италии, а с Шерифом совладать не могут((((
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21.09.2021 13:39 Ответить
 
 