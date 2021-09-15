РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12313 посетителей онлайн
Новости Спорт
5 992 12
Динамо (780) Лига чемпионов (275) футбол (3539)

Лига чемпионов: "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой"

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Лига чемпионов:

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве сыграло в ничью 0:0 с португальской "Бенфикой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена (Вербич, 76), Цыганков (Караваев, 76), Шкурин (Гармаш, 59)

"Бенфика": Влаходимос, Морато, Вертонген, Отаменди, Жилберто (Лазаро, 59), Гримальдо, Вайгль, Эвертон (Радоньич, 59), Жоау Мариу (Таарабт, 85), Рафа Силва (Пицци, 89), Яремчук (Нуньес, 59)

На последних минутах матча киевляне забили - Шапаренко отличился с паса Гармаша, но судья отменил взятие ворот, VAR показал офсайд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтер"а в групповом турнире Лиги Чемпионов 2021-2022

Во втором матче группы E "Барселона" проиграла на своем поле "Баварии" со счетом 0:3.

Во втором туре 29 сентября "Динамо отправится в гости к "Баварии", а "Бенфика" примет "Барселону".

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Доволі прикра нічия..., зважаючи на останні хвилини.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:04
+4
Шкода що більшість українців так і не змогли подивитися футбол, так як наші можновладці побажали дати заробити російській дочерній структурі. Браво ЗЕпіпіли !
показать весь комментарий
15.09.2021 08:53
+3
Хотілося, звичайно, перемоги.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доволі прикра нічия..., зважаючи на останні хвилини.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:04 Ответить
До матчу і нічия була за благо.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:08 Ответить
до матчу, так. До матчу і 27.11.1991р. з-за розваленого футбольного господарства нічию також за благо вважали...
показать весь комментарий
15.09.2021 01:19 Ответить
по грі Динамо не заслуговувало на перемогу, все справедливо!
показать весь комментарий
15.09.2021 00:32 Ответить
Бенфіка у самому кінці матчу вирвала очко у Динамо.
показать весь комментарий
15.09.2021 09:54 Ответить
Хотілося, звичайно, перемоги.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:14 Ответить
по моментам Динамо награло на перемогу. Просіли тільки в першій половині другого тайму, могли в той період пропустити, і не раз. Але й могли забити, двіччі в першому, і три рази в кінцівці другого (це не враховуючи скасованого ВАРом голу).

Інша справа, що візуально ініціатива була в Бенфіки. Але ініціатива сама по собі голів не забиває...
показать весь комментарий
15.09.2021 01:15 Ответить
Яремчук не забил! А так хотел! А потом пообщался после матча с Де Пеной на чистейшем португальском языке, Так, для практики...
показать весь комментарий
15.09.2021 05:19 Ответить
Шкода що більшість українців так і не змогли подивитися футбол, так як наші можновладці побажали дати заробити російській дочерній структурі. Браво ЗЕпіпіли !
показать весь комментарий
15.09.2021 08:53 Ответить
Та вони мабуть здебільшого і не в курсі, що всі футбольні трансляції - навіть збірної країни - повністю узурповані тепер кількома каналами Ахметова. Жоден з яких не входить до "Універсальної програмної послуги", тобто переліку каналів, доступних усім без додаткової оплати. Тому що керують державою саме олігархи, а не їх тимчасові ставленики.
показать весь комментарий
15.09.2021 10:10 Ответить
не вдалось подивитись..(( Загалом як наші грали, шанси і моменти були ?
показать весь комментарий
15.09.2021 09:48 Ответить
Украина вернулась во времена Никиты Сергеевича Хрущева где то в середину 50 х прошлого века, с прослушиванием футбольных матчей по радио... Уря !!! на дворе 2021 год, 30 лет независимости. В итоге, есть кабельное ТВ ( почти 60 каналов), 3 -4 спорт канала из них Футбольных аж три, есть интернет.. А футбол посмотреть невозможно, нужно еще на что то " подписываться" и еще за что то платить.... Что по этому поводу сказать. А на кой он тогда вообще нужен, такой вот футбол ( который невозможно посмотреть). Желаю клубам из УПР вылететь из всех турниров с треском ( последовав за " Коломом", " Десной" и " Ворсклой", и в последующем туда вообще не попадать , вылетая еще на первых промежуточных этапах. Как говаривал знаменитый комментатор прошлого " Такой хоккей( футбол) нам не нужен." Сборная видимо тоже движется в нужном направлении (5 очков в пяти матчах) Футбол без доступного показа превратится из вида спорта миллионов в вид спорта для определенной касты, типа гольфа... " правильной дорогой идете товарищи"...
показать весь комментарий
15.09.2021 16:44 Ответить
 
 