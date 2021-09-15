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Ліга чемпіонів: "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Ліга чемпіонів:

У матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Києві зіграло внічию 0:0 з португальською "Бенфікою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, де Пена (Вербич, 76), Циганков (Караваєв, 76), Шкурін (Гармаш, 59)

"Бенфіка": Влаходімос, Морато, Вертонген, Отаменді, Жілберто (Лазаро, 59), Грімальдо, Вайгль, Евертон (Радоньїч, 59), Жоау Маріу (Таарабт, 85), Рафа Сілва (Піцци, 89), Яремчук (Нуньєс, 59)

На останніх хвилинах матчу кияни забили - Шапаренко відзначився з пасу Гармаша, але суддя скасував взяття воріт, VAR показав офсайд.

У другому матчі групи E "Барселона" програла на своєму полі "Баварії" з рахунком 0:3.

Читайте: Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022

У другому турі 29 вересня "Динамо вирушить у гості до "Баварії", а "Бенфіка" прийматиме "Барселону".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Доволі прикра нічия..., зважаючи на останні хвилини.
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15.09.2021 00:04
+4
Шкода що більшість українців так і не змогли подивитися футбол, так як наші можновладці побажали дати заробити російській дочерній структурі. Браво ЗЕпіпіли !
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15.09.2021 08:53
+3
Хотілося, звичайно, перемоги.
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15.09.2021 00:14
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Доволі прикра нічия..., зважаючи на останні хвилини.
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15.09.2021 00:04 Відповісти
До матчу і нічия була за благо.
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15.09.2021 00:08 Відповісти
до матчу, так. До матчу і 27.11.1991р. з-за розваленого футбольного господарства нічию також за благо вважали...
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15.09.2021 01:19 Відповісти
по грі Динамо не заслуговувало на перемогу, все справедливо!
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15.09.2021 00:32 Відповісти
Бенфіка у самому кінці матчу вирвала очко у Динамо.
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15.09.2021 09:54 Відповісти
Хотілося, звичайно, перемоги.
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15.09.2021 00:14 Відповісти
по моментам Динамо награло на перемогу. Просіли тільки в першій половині другого тайму, могли в той період пропустити, і не раз. Але й могли забити, двіччі в першому, і три рази в кінцівці другого (це не враховуючи скасованого ВАРом голу).

Інша справа, що візуально ініціатива була в Бенфіки. Але ініціатива сама по собі голів не забиває...
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15.09.2021 01:15 Відповісти
Яремчук не забил! А так хотел! А потом пообщался после матча с Де Пеной на чистейшем португальском языке, Так, для практики...
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15.09.2021 05:19 Відповісти
Шкода що більшість українців так і не змогли подивитися футбол, так як наші можновладці побажали дати заробити російській дочерній структурі. Браво ЗЕпіпіли !
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15.09.2021 08:53 Відповісти
Та вони мабуть здебільшого і не в курсі, що всі футбольні трансляції - навіть збірної країни - повністю узурповані тепер кількома каналами Ахметова. Жоден з яких не входить до "Універсальної програмної послуги", тобто переліку каналів, доступних усім без додаткової оплати. Тому що керують державою саме олігархи, а не їх тимчасові ставленики.
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15.09.2021 10:10 Відповісти
не вдалось подивитись..(( Загалом як наші грали, шанси і моменти були ?
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15.09.2021 09:48 Відповісти
Украина вернулась во времена Никиты Сергеевича Хрущева где то в середину 50 х прошлого века, с прослушиванием футбольных матчей по радио... Уря !!! на дворе 2021 год, 30 лет независимости. В итоге, есть кабельное ТВ ( почти 60 каналов), 3 -4 спорт канала из них Футбольных аж три, есть интернет.. А футбол посмотреть невозможно, нужно еще на что то " подписываться" и еще за что то платить.... Что по этому поводу сказать. А на кой он тогда вообще нужен, такой вот футбол ( который невозможно посмотреть). Желаю клубам из УПР вылететь из всех турниров с треском ( последовав за " Коломом", " Десной" и " Ворсклой", и в последующем туда вообще не попадать , вылетая еще на первых промежуточных этапах. Как говаривал знаменитый комментатор прошлого " Такой хоккей( футбол) нам не нужен." Сборная видимо тоже движется в нужном направлении (5 очков в пяти матчах) Футбол без доступного показа превратится из вида спорта миллионов в вид спорта для определенной касты, типа гольфа... " правильной дорогой идете товарищи"...
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15.09.2021 16:44 Відповісти
 
 