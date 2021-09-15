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Стоимость руды обвалилась до 120 долларов и продолжает снижаться

Стоимость руды обвалилась до 120 долларов и продолжает снижаться

По состоянию на 15 сентября железную руду на мировых рынках продавали уже до $120 за тонну. Об этом свидетельствуют данные биржи S&P Global Platts.

 Таким образом, всего за два дня, с 13 сентября, руда стала дешевле еще на два доллара. А всего с июня этого года она потеряла ровно половину стоимости: тогда ее продавали более чем по $220/тонну. Как объясняют аналитики, падение цен на руду спровоцировал Китай, который до этого стал причиной ценового пузыря, возникшего на рынке. Так, из-за зимней Олимпиады, которая будет проводиться в этой стране, китайские власти обязали промышленность снизить объемы производства, чтобы уменьшить количество выбросов. Это вызвало падение спроса на руду и металл, а соответственно – резкое снижение цен. В целом, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина заработала на экспорте черных металлов $8,9 млрд, что на 73,15% больше, чем годом ранее. Только в августе страна получила полтора миллиарда экспортной валютной выручки. Ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко предупреждал, что период высоких цен на руду и металлы заканчивается, и скоро отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать на мировых рынках с основными мировыми производителями руды.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук пояснил: цены на основные экспортные позиции украинских производителей начали снижаться, поэтому украинские власти должны оказать поддержку горно-металлургическому комплексу страны, и не повышать налоги, которые станут дополнительным бременем для промышленников. Кроме того, власть должна быть готова к тому, что обвалится курс гривны – который держался на стабильном уровне благодаря валютным поступлениям от экспорта.

Автор: 

металлургия (449) цены (2290)


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Топ комментарии
+8
За первое полугодие 2021 года в Украине от трудовых мигрантов поступило более 6 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. В Регуляторе отмечают, что эти средства переводили как официально, через банковские учреждения, так и через неформальные каналы.

«Общая сумма средств, поступивших в Украину из-за границы в январе-июне этого года, составила $ 6 млрд 205 млн, что на 11,6% превышает результаты первых 6 месяцев 2020-го. Тогда объем частных денежных переводов в страну достигал $ 5 млрд 559 млн.

При этом неформальными каналами в первом полугодии 2021-го в Украину поступило $ 2 млрд 337 млн, что на $ 121 млн больше, чем в январе-июне прошлого года - за первые шесть месяцев 2020-го гастарбайтеры перевели домой $ 2,216 млрд», - отмечают в пресс-службе Национального банка Украины.

Так благодаря кому курс доллара стабильно держится?
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15.09.2021 15:22
+4
Стоимость руди була 89 доларів, так що 120 це ще дорого! Хай не ниють олігархи!
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15.09.2021 15:28
+2
Не факт. Производства энергетически неэффективны, когда можно было воровать газ, списывая его как газ для населения например - не было смысла вкладываться в модернизацию произодства. Лучше сверхприбыль на карман. А когда пришлось конкурировать с другими, более прогрессивными производителями - оказалось что наш металл получается дороже и никто его особо не хочет брать. Мне видится так. Потому что всегда чем глубже переработка сырья - тем выше добавленная стоимость, а добавленная стоимость нравится всем.
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15.09.2021 15:13
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Может лучше перерабатывать самим?
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15.09.2021 15:09 Ответить
Не факт. Производства энергетически неэффективны, когда можно было воровать газ, списывая его как газ для населения например - не было смысла вкладываться в модернизацию произодства. Лучше сверхприбыль на карман. А когда пришлось конкурировать с другими, более прогрессивными производителями - оказалось что наш металл получается дороже и никто его особо не хочет брать. Мне видится так. Потому что всегда чем глубже переработка сырья - тем выше добавленная стоимость, а добавленная стоимость нравится всем.
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15.09.2021 15:13 Ответить
Стоимость руди була 89 доларів, так що 120 це ще дорого! Хай не ниють олігархи!
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15.09.2021 15:28 Ответить
Окрім примітивної переплавки руди можна виробляти безліч більш технологічної металургійної продукції, а не гнати за кордон майже сировину, як не руду. І заробляти у наслідку в рази більше. Але нашим видатним підприємцям воно зовсім не потрібне, їм головне звичний потік бабла без зайвого клопоту. І забезпечення власного комфорту та безпеки за допомогою схем, і тотального контролю усього сущого в державі.
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15.09.2021 16:11 Ответить
якщо лохи ведуться, дивляться мастершеф та стосується кожного, слуга народа та моя страшко, а не цікавляться чому так(економіка України) відбувається то нахvя їм(так званим олігархам) напружуватися.
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15.09.2021 19:24 Ответить
Насправді їм довелося напружуватися в минулі десятиліття заради створення мафіозної олігархічної системи і системи масового вимивання мізків в населення, які тепер гарантують їм усі блага майже без зусиль і хвилювань. А нам усім забезпечили занепад вже до межі остаточного колапсу держави.
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15.09.2021 21:58 Ответить
За первое полугодие 2021 года в Украине от трудовых мигрантов поступило более 6 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. В Регуляторе отмечают, что эти средства переводили как официально, через банковские учреждения, так и через неформальные каналы.

«Общая сумма средств, поступивших в Украину из-за границы в январе-июне этого года, составила $ 6 млрд 205 млн, что на 11,6% превышает результаты первых 6 месяцев 2020-го. Тогда объем частных денежных переводов в страну достигал $ 5 млрд 559 млн.

При этом неформальными каналами в первом полугодии 2021-го в Украину поступило $ 2 млрд 337 млн, что на $ 121 млн больше, чем в январе-июне прошлого года - за первые шесть месяцев 2020-го гастарбайтеры перевели домой $ 2,216 млрд», - отмечают в пресс-службе Национального банка Украины.

Так благодаря кому курс доллара стабильно держится?
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15.09.2021 15:22 Ответить
Нашому величайшому!Бо він зелений і долар теж зелений. Логічно?
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15.09.2021 15:28 Ответить
і на чому тепер митниця виконуватиме план по доходам - не зрозуміло...
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15.09.2021 15:58 Ответить
убьіткі то кокіє блєаць ...
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15.09.2021 16:03 Ответить
тепер нарешті припиниться цьогорічний психоз із стройматеріалами
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15.09.2021 16:04 Ответить
не більше 100$ - красна їй ціна
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15.09.2021 16:08 Ответить
 
 