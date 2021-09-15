Стоимость руды обвалилась до 120 долларов и продолжает снижаться

По состоянию на 15 сентября железную руду на мировых рынках продавали уже до $120 за тонну. Об этом свидетельствуют данные биржи S&P Global Platts.

Таким образом, всего за два дня, с 13 сентября, руда стала дешевле еще на два доллара. А всего с июня этого года она потеряла ровно половину стоимости: тогда ее продавали более чем по $220/тонну. Как объясняют аналитики, падение цен на руду спровоцировал Китай, который до этого стал причиной ценового пузыря, возникшего на рынке. Так, из-за зимней Олимпиады, которая будет проводиться в этой стране, китайские власти обязали промышленность снизить объемы производства, чтобы уменьшить количество выбросов. Это вызвало падение спроса на руду и металл, а соответственно – резкое снижение цен. В целом, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина заработала на экспорте черных металлов $8,9 млрд, что на 73,15% больше, чем годом ранее. Только в августе страна получила полтора миллиарда экспортной валютной выручки. Ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко предупреждал, что период высоких цен на руду и металлы заканчивается, и скоро отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать на мировых рынках с основными мировыми производителями руды.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук пояснил: цены на основные экспортные позиции украинских производителей начали снижаться, поэтому украинские власти должны оказать поддержку горно-металлургическому комплексу страны, и не повышать налоги, которые станут дополнительным бременем для промышленников. Кроме того, власть должна быть готова к тому, что обвалится курс гривны – который держался на стабильном уровне благодаря валютным поступлениям от экспорта.