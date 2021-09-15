Стоимость руды обвалилась до 120 долларов и продолжает снижаться
По состоянию на 15 сентября железную руду на мировых рынках продавали уже до $120 за тонну. Об этом свидетельствуют данные биржи S&P Global Platts.
Таким образом, всего за два дня, с 13 сентября, руда стала дешевле еще на два доллара. А всего с июня этого года она потеряла ровно половину стоимости: тогда ее продавали более чем по $220/тонну. Как объясняют аналитики, падение цен на руду спровоцировал Китай, который до этого стал причиной ценового пузыря, возникшего на рынке. Так, из-за зимней Олимпиады, которая будет проводиться в этой стране, китайские власти обязали промышленность снизить объемы производства, чтобы уменьшить количество выбросов. Это вызвало падение спроса на руду и металл, а соответственно – резкое снижение цен. В целом, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина заработала на экспорте черных металлов $8,9 млрд, что на 73,15% больше, чем годом ранее. Только в августе страна получила полтора миллиарда экспортной валютной выручки. Ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко предупреждал, что период высоких цен на руду и металлы заканчивается, и скоро отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать на мировых рынках с основными мировыми производителями руды.
В свою очередь экономист Борис Кушнирук пояснил: цены на основные экспортные позиции украинских производителей начали снижаться, поэтому украинские власти должны оказать поддержку горно-металлургическому комплексу страны, и не повышать налоги, которые станут дополнительным бременем для промышленников. Кроме того, власть должна быть готова к тому, что обвалится курс гривны – который держался на стабильном уровне благодаря валютным поступлениям от экспорта.
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«Общая сумма средств, поступивших в Украину из-за границы в январе-июне этого года, составила $ 6 млрд 205 млн, что на 11,6% превышает результаты первых 6 месяцев 2020-го. Тогда объем частных денежных переводов в страну достигал $ 5 млрд 559 млн.
При этом неформальными каналами в первом полугодии 2021-го в Украину поступило $ 2 млрд 337 млн, что на $ 121 млн больше, чем в январе-июне прошлого года - за первые шесть месяцев 2020-го гастарбайтеры перевели домой $ 2,216 млрд», - отмечают в пресс-службе Национального банка Украины.
Так благодаря кому курс доллара стабильно держится?