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Новини
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Вартість руди обвалилася до 120 доларів і продовжує знижуватися

Вартість руди обвалилася до 120 доларів і продовжує знижуватися

Станом на 15 вересня залізну руду на світових ринках продавали вже до $120 за тонну. Про це свідчать дані біржі S & P Global Platts.

Таким чином, лише за два дні, із 13 вересня, руда стала дешевшою ще на два долари. А всього з червня цього року вона втратила рівно половину вартості: тоді її продавали більш ніж по $220/тонну. Як пояснюють аналітики, падіння цін на руду спровокував Китай, який до цього став причиною цінової бульбашки, яка виникла на ринку. Так, через зимову Олімпіаду, яка буде проводитися в цій країні, китайська влада зобов'язала промисловість знизити обсяги виробництва, щоб зменшити кількість викидів. Це викликало падіння попиту на руду і метал, а відповідно - різке зниження цін. В цілому, за даними української митниці, за вісім місяців цього року Україна заробила на експорті чорних металів $8,9 млрд, що на 73,15% більше, ніж роком раніше. Тільки в серпні країна отримала півтора мільярда експортної валютної виручки. Раніше експерший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко попереджав, що період високих цін на руду і метали закінчується, і скоро вітчизняним підприємствам ГМК доведеться важко конкурувати на світових ринках з основними світовими виробниками руди.

Своєю чергою економіст Борис Кушнірук пояснив: ціни на основні експортні позиції українських виробників почали знижуватися, тому українська влада має надати підтримку гірничо-металургійному комплексу країни, і не підвищувати податки, які стануть додатковим тягарем для промисловців. Крім того, влада має бути готова до того, що обвалиться курс гривні - який тримався на стабільному рівні завдяки валютним надходженням від експорту.

Автор: 

металургія (1214) ціни (3917)


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Топ коментарі
+8
За первое полугодие 2021 года в Украине от трудовых мигрантов поступило более 6 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. В Регуляторе отмечают, что эти средства переводили как официально, через банковские учреждения, так и через неформальные каналы.

«Общая сумма средств, поступивших в Украину из-за границы в январе-июне этого года, составила $ 6 млрд 205 млн, что на 11,6% превышает результаты первых 6 месяцев 2020-го. Тогда объем частных денежных переводов в страну достигал $ 5 млрд 559 млн.

При этом неформальными каналами в первом полугодии 2021-го в Украину поступило $ 2 млрд 337 млн, что на $ 121 млн больше, чем в январе-июне прошлого года - за первые шесть месяцев 2020-го гастарбайтеры перевели домой $ 2,216 млрд», - отмечают в пресс-службе Национального банка Украины.

Так благодаря кому курс доллара стабильно держится?
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15.09.2021 15:22
+4
Стоимость руди була 89 доларів, так що 120 це ще дорого! Хай не ниють олігархи!
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15.09.2021 15:28
+2
Не факт. Производства энергетически неэффективны, когда можно было воровать газ, списывая его как газ для населения например - не было смысла вкладываться в модернизацию произодства. Лучше сверхприбыль на карман. А когда пришлось конкурировать с другими, более прогрессивными производителями - оказалось что наш металл получается дороже и никто его особо не хочет брать. Мне видится так. Потому что всегда чем глубже переработка сырья - тем выше добавленная стоимость, а добавленная стоимость нравится всем.
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15.09.2021 15:13
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Может лучше перерабатывать самим?
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15.09.2021 15:09 Відповісти
Не факт. Производства энергетически неэффективны, когда можно было воровать газ, списывая его как газ для населения например - не было смысла вкладываться в модернизацию произодства. Лучше сверхприбыль на карман. А когда пришлось конкурировать с другими, более прогрессивными производителями - оказалось что наш металл получается дороже и никто его особо не хочет брать. Мне видится так. Потому что всегда чем глубже переработка сырья - тем выше добавленная стоимость, а добавленная стоимость нравится всем.
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15.09.2021 15:13 Відповісти
Стоимость руди була 89 доларів, так що 120 це ще дорого! Хай не ниють олігархи!
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15.09.2021 15:28 Відповісти
Окрім примітивної переплавки руди можна виробляти безліч більш технологічної металургійної продукції, а не гнати за кордон майже сировину, як не руду. І заробляти у наслідку в рази більше. Але нашим видатним підприємцям воно зовсім не потрібне, їм головне звичний потік бабла без зайвого клопоту. І забезпечення власного комфорту та безпеки за допомогою схем, і тотального контролю усього сущого в державі.
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15.09.2021 16:11 Відповісти
якщо лохи ведуться, дивляться мастершеф та стосується кожного, слуга народа та моя страшко, а не цікавляться чому так(економіка України) відбувається то нахvя їм(так званим олігархам) напружуватися.
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15.09.2021 19:24 Відповісти
Насправді їм довелося напружуватися в минулі десятиліття заради створення мафіозної олігархічної системи і системи масового вимивання мізків в населення, які тепер гарантують їм усі блага майже без зусиль і хвилювань. А нам усім забезпечили занепад вже до межі остаточного колапсу держави.
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15.09.2021 21:58 Відповісти
За первое полугодие 2021 года в Украине от трудовых мигрантов поступило более 6 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. В Регуляторе отмечают, что эти средства переводили как официально, через банковские учреждения, так и через неформальные каналы.

«Общая сумма средств, поступивших в Украину из-за границы в январе-июне этого года, составила $ 6 млрд 205 млн, что на 11,6% превышает результаты первых 6 месяцев 2020-го. Тогда объем частных денежных переводов в страну достигал $ 5 млрд 559 млн.

При этом неформальными каналами в первом полугодии 2021-го в Украину поступило $ 2 млрд 337 млн, что на $ 121 млн больше, чем в январе-июне прошлого года - за первые шесть месяцев 2020-го гастарбайтеры перевели домой $ 2,216 млрд», - отмечают в пресс-службе Национального банка Украины.

Так благодаря кому курс доллара стабильно держится?
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15.09.2021 15:22 Відповісти
Нашому величайшому!Бо він зелений і долар теж зелений. Логічно?
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15.09.2021 15:28 Відповісти
і на чому тепер митниця виконуватиме план по доходам - не зрозуміло...
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15.09.2021 15:58 Відповісти
убьіткі то кокіє блєаць ...
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15.09.2021 16:03 Відповісти
тепер нарешті припиниться цьогорічний психоз із стройматеріалами
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15.09.2021 16:04 Відповісти
не більше 100$ - красна їй ціна
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15.09.2021 16:08 Відповісти
 
 