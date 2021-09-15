Вартість руди обвалилася до 120 доларів і продовжує знижуватися
Станом на 15 вересня залізну руду на світових ринках продавали вже до $120 за тонну. Про це свідчать дані біржі S & P Global Platts.
Таким чином, лише за два дні, із 13 вересня, руда стала дешевшою ще на два долари. А всього з червня цього року вона втратила рівно половину вартості: тоді її продавали більш ніж по $220/тонну. Як пояснюють аналітики, падіння цін на руду спровокував Китай, який до цього став причиною цінової бульбашки, яка виникла на ринку. Так, через зимову Олімпіаду, яка буде проводитися в цій країні, китайська влада зобов'язала промисловість знизити обсяги виробництва, щоб зменшити кількість викидів. Це викликало падіння попиту на руду і метал, а відповідно - різке зниження цін. В цілому, за даними української митниці, за вісім місяців цього року Україна заробила на експорті чорних металів $8,9 млрд, що на 73,15% більше, ніж роком раніше. Тільки в серпні країна отримала півтора мільярда експортної валютної виручки. Раніше експерший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко попереджав, що період високих цін на руду і метали закінчується, і скоро вітчизняним підприємствам ГМК доведеться важко конкурувати на світових ринках з основними світовими виробниками руди.
Своєю чергою економіст Борис Кушнірук пояснив: ціни на основні експортні позиції українських виробників почали знижуватися, тому українська влада має надати підтримку гірничо-металургійному комплексу країни, і не підвищувати податки, які стануть додатковим тягарем для промисловців. Крім того, влада має бути готова до того, що обвалиться курс гривні - який тримався на стабільному рівні завдяки валютним надходженням від експорту.
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«Общая сумма средств, поступивших в Украину из-за границы в январе-июне этого года, составила $ 6 млрд 205 млн, что на 11,6% превышает результаты первых 6 месяцев 2020-го. Тогда объем частных денежных переводов в страну достигал $ 5 млрд 559 млн.
При этом неформальными каналами в первом полугодии 2021-го в Украину поступило $ 2 млрд 337 млн, что на $ 121 млн больше, чем в январе-июне прошлого года - за первые шесть месяцев 2020-го гастарбайтеры перевели домой $ 2,216 млрд», - отмечают в пресс-службе Национального банка Украины.
Так благодаря кому курс доллара стабильно держится?