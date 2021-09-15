Вартість руди обвалилася до 120 доларів і продовжує знижуватися

Станом на 15 вересня залізну руду на світових ринках продавали вже до $120 за тонну. Про це свідчать дані біржі S & P Global Platts.

Таким чином, лише за два дні, із 13 вересня, руда стала дешевшою ще на два долари. А всього з червня цього року вона втратила рівно половину вартості: тоді її продавали більш ніж по $220/тонну. Як пояснюють аналітики, падіння цін на руду спровокував Китай, який до цього став причиною цінової бульбашки, яка виникла на ринку. Так, через зимову Олімпіаду, яка буде проводитися в цій країні, китайська влада зобов'язала промисловість знизити обсяги виробництва, щоб зменшити кількість викидів. Це викликало падіння попиту на руду і метал, а відповідно - різке зниження цін. В цілому, за даними української митниці, за вісім місяців цього року Україна заробила на експорті чорних металів $8,9 млрд, що на 73,15% більше, ніж роком раніше. Тільки в серпні країна отримала півтора мільярда експортної валютної виручки. Раніше експерший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко попереджав, що період високих цін на руду і метали закінчується, і скоро вітчизняним підприємствам ГМК доведеться важко конкурувати на світових ринках з основними світовими виробниками руди.

Своєю чергою економіст Борис Кушнірук пояснив: ціни на основні експортні позиції українських виробників почали знижуватися, тому українська влада має надати підтримку гірничо-металургійному комплексу країни, і не підвищувати податки, які стануть додатковим тягарем для промисловців. Крім того, влада має бути готова до того, що обвалиться курс гривні - який тримався на стабільному рівні завдяки валютним надходженням від експорту.