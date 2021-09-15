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Новости
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Укрзализныця использует свое монопольное положение, повышая тарифы на перевозки, - Криворучко

Укрзализныця использует свое монопольное положение, повышая тарифы на перевозки, - Криворучко

Повышение тарифов "Укрзализныци" на перевозки - конъюнктурное решение, за которым не следует улучшение качества предоставляемых услуг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Ассоциации собственников вагонов Александра Криворучко.

"Это скорее конъюнктурное решение, политическое. Человек (Александр Камышин - и.о. главы правления УЗ, - ред.) только пришел в должность, и тут же сказал про повышение тарифов. Сделал самое плохое на старте, для того чтобы потом разобраться", - сказал Криворучко.

Он пояснил: бизнес никогда не выступал против повышения тарифов. Но бизнес вправе рассчитывать на улучшение качества предоставляемых услуг, если повышаются тарифы, но этого не происходит. При этом бизнес вынужден платить, поскольку компания является монополистом.

"Укрзализныця" систематически, используя свое монопольное положение, диктует условия и не сильно прислушивается к игрокам рынка", - подчеркнул Криворучко.

Кроме того, он отметил: дополнительные средства, полученные от повышения тарифов, УЗ не инвестирует в обновление подвижного состава и инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.

"Повышение тарифов - неэффективная мера, пока "Укрзализныця" работает по старым принципам. То есть, по сути получается как? Когда у меня не хватает денег, я повышаю стоимость услуги, от которой никто не может отказаться. Понимаете? Это категорически не рыночный механизм. Если эти деньги уйдут на зарплату или уйдут не на повышение качества услуги, а уйдут на проедание - то это тупик", - объяснил Криворучко.

Ранее экс-председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги "Укрзализныци" нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.

В свою очередь генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что миллиарды прибыли "Укрзализныци" от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а расходуются на содержание непрофильных активов и разворовываются.

Напомним, 17 августа "Укрзализныця" повысила тарифы на грузовые перевозки, хотя планировала сделать это с 1 сентября. А после этого УЗ заявила о намерении повысить тарифы на перевозку грузов 1 класса еще на 9%. Таким образом, в сумме тарифы на перевозки вырастут на 25-40%. Всего за последние 5 лет тарифы на перевозки вырастут вдвое.

Автор: 

перевозки (519) Укрзализныця (2745)


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Топ комментарии
+2
Минимальная заработная плата увеличилась, тарифы на электроэнергию выросли, цена на сталь увеличилась. Так с чего тариф на ж/д перевозку должен оставаться на месте?
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15.09.2021 16:39
+2
Дуже правильне рішення, давно потрібно було підняти залізничний тариф. Залізниця працювала на Ахметова собі у збиток. Правда восторжествувала!!!
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15.09.2021 17:27
+1
Потрібно збільшувати тарифи в 3-5 разів щоб вони були проіндексовані до курсу долара 2013 року і щоб вони були на рівні європейських тарифів.
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15.09.2021 16:10
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно збільшувати тарифи в 3-5 разів щоб вони були проіндексовані до курсу долара 2013 року і щоб вони були на рівні європейських тарифів.
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15.09.2021 16:10 Ответить
монополист буде повышать тарифы бесконечно
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15.09.2021 16:16 Ответить
Отключите Игорёше уже кто-то интернет.
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15.09.2021 16:26 Ответить
Минимальная заработная плата увеличилась, тарифы на электроэнергию выросли, цена на сталь увеличилась. Так с чего тариф на ж/д перевозку должен оставаться на месте?
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15.09.2021 16:39 Ответить
Дуже правильне рішення, давно потрібно було підняти залізничний тариф. Залізниця працювала на Ахметова собі у збиток. Правда восторжествувала!!!
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15.09.2021 17:27 Ответить
что скажете, когда на билеты цены поднимут, тоже будете радоваться? что руководство УЗ получают миллионы?))
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16.09.2021 08:37 Ответить
тарифы повышают каждый год)) и ничего не меняется, постоянно в убытках)) ни новых поездов, ни колеи европейской)) одно старье)
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16.09.2021 08:38 Ответить
Конечно монопольное положение - у нас разве по ЖД есть альтернатива УЗ? Они цены повышают, а обслуживание ниже плинтуса. Эта сфера у нас не для перевозок людей и обслуживания, а для набивания карманов.

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16.09.2021 19:01 Ответить
 
 