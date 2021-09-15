Укрзализныця использует свое монопольное положение, повышая тарифы на перевозки, - Криворучко

Повышение тарифов "Укрзализныци" на перевозки - конъюнктурное решение, за которым не следует улучшение качества предоставляемых услуг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Ассоциации собственников вагонов Александра Криворучко.

"Это скорее конъюнктурное решение, политическое. Человек (Александр Камышин - и.о. главы правления УЗ, - ред.) только пришел в должность, и тут же сказал про повышение тарифов. Сделал самое плохое на старте, для того чтобы потом разобраться", - сказал Криворучко.

Он пояснил: бизнес никогда не выступал против повышения тарифов. Но бизнес вправе рассчитывать на улучшение качества предоставляемых услуг, если повышаются тарифы, но этого не происходит. При этом бизнес вынужден платить, поскольку компания является монополистом.

"Укрзализныця" систематически, используя свое монопольное положение, диктует условия и не сильно прислушивается к игрокам рынка", - подчеркнул Криворучко.

Кроме того, он отметил: дополнительные средства, полученные от повышения тарифов, УЗ не инвестирует в обновление подвижного состава и инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.

"Повышение тарифов - неэффективная мера, пока "Укрзализныця" работает по старым принципам. То есть, по сути получается как? Когда у меня не хватает денег, я повышаю стоимость услуги, от которой никто не может отказаться. Понимаете? Это категорически не рыночный механизм. Если эти деньги уйдут на зарплату или уйдут не на повышение качества услуги, а уйдут на проедание - то это тупик", - объяснил Криворучко.

Ранее экс-председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги "Укрзализныци" нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.

В свою очередь генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что миллиарды прибыли "Укрзализныци" от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а расходуются на содержание непрофильных активов и разворовываются.

Напомним, 17 августа "Укрзализныця" повысила тарифы на грузовые перевозки, хотя планировала сделать это с 1 сентября. А после этого УЗ заявила о намерении повысить тарифы на перевозку грузов 1 класса еще на 9%. Таким образом, в сумме тарифы на перевозки вырастут на 25-40%. Всего за последние 5 лет тарифы на перевозки вырастут вдвое.