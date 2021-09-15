Кабмин отменил самоизоляцию для иностранцев при транзитном въезде

Кабмин отменил самоизоляцию для иностранных граждан, которые находятся в Украине в транзитном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужба.

Так, с 20 сентября иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции и, соответственно, от установки приложения "Вдома" и прохождения тестирования в Украине.

Неизменным остается для всех иностранных граждан и владельцев вида на жительство независимо от страны прибытия для въезда в Украину необходимость иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID -19, обсервацией, и действующим весь срок пребывания в Украине.

Кроме того, иностранцам, владельцам вида на жительство и лицам без гражданства для въезда в Украину нужно иметь один из указанных документов:



- подтверждение получения одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных в перечень ВОЗ;

- COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат теста методом ПЦР или выздоровление от COVID-19;

- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Иностранцы старше 18 лет, которые не вакцинированы, должны иметь отрицательный результат теста и установить приложение "Вдома" для контроля самоизоляции. Она оканчивается, если в течение 72 часов с момента въезда будет получен еще один отрицательный тест.

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