Кабмін скасував самоізоляцію для іноземців при транзитному в'їзді

Кабмін скасував самоізоляцію для іноземних громадян, які перебувають в Україні в транзитному режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Так, з 20 вересня іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну з метою транзиту і мають документи, що підтверджують виїзд з країни впродовж 48 годин, звільняються від самоізоляції і, відповідно, від установки програми "Вдома" і проходження тестування в Україні.

Незмінним залишається для всіх іноземних громадян і власників посвідки на проживання незалежно від країни прибуття для в'їзду в Україну на необхідності мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діючим весь термін перебування в Україні.

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Крім того, іноземцям, власникам посвідки на проживання і особам без громадянства для в'їзду в Україну потрібно мати один із зазначених документів:

- підтвердження отримання однієї або декількох доз вакцини проти COVID-19, включених до переліку ВООЗ;

- COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію, негативний результат тесту методом ПЛР або одужання від COVID-19;

- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.

Довідки про тестування і вакцинації не потрібні від дітей до 12 років.

Іноземці старше 18 років, що не вакциновані, повинні мати негативний результат тесту і встановити додаток "Вдома" для контролю самоізоляції. Вона закінчується, якщо впродовж 72 годин з моменту в'їзду буде отримано ще один негативний тест.