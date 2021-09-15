Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде проиграл молдавскому "Шерифу"

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" в Тирасполе проиграл молдавскому "Шерифу" со счетом 0:2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мячи у "Шерифа" забили Адам Траоре (на 16 минуте) и Момо Янсане (на 62).

Следующий матч "Шахтер" проведет 28 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве против "Интера".

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