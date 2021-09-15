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Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде проиграл молдавскому "Шерифу"

Лига чемпионов:

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" в Тирасполе проиграл молдавскому "Шерифу" со счетом 0:2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мячи у "Шерифа" забили Адам Траоре (на 16 минуте) и Момо Янсане (на 62).

Следующий матч "Шахтер" проведет 28 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве против "Интера".

Также смотрите: "Шахтер" завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов в матче с "Монако". ВИДЕО

Автор: 

Лига чемпионов (282) футбол (3586) Шахтер (610)


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Топ комментарии
+22
Ну что сказать о всей ситуации с нашими клубами ( всеми) и с нашей сборной... Кратко - Сборная в пяти матчах аж 5 очков, с такими" грандами мирового футбола" особенно как казахи и финны. " перспективы даже на втрое место туманны, в ситуации когда каждое потерянное очко теперь " смерти подобно", а с боснийцами мы еще и не играли... Колос", " Ворскла" вылетели "не начав" от тех же казахов и финнов. "Заря" бесславно опустилась из ЛЕ в лигу конференций ( отстойник для убогих) с неясными перспективами, скорее всего неутешительными. Динамо у себя на поле вымучила ничью с самым казалось бы слабым соперником в группе " Бенфикой" ( ну если не считать само " Динамо") "Бавария", " Реал" и даже "Бенфика" ( дома) вкатают им от 3 до 5 и это если повезет. Ну и изюминка на торте " Шахтер" . Проиграв " Шерифу" из Тирасполя 2-0 ( при том что там счет вообще должен был быть 6-0) показал свою несостоятельность ,а впереди " Реал" и мстительный " Интер", думаю эти двое вкатят горнякам тоже не мало. А Вернидуб и на выезде может скрутить фигу бразильским горнякам ( людям гор). Оба наших " гранда" по сути ну пути вылета и из ЛЕ ( про ЛЧ ни кто и не говорил изначально) Ну а теперь уже личное... Боженька он все видит. "Спасибо" хозяевам наших клубов, "нашим" трансляторам и дальше по списку за то что к юбилею страны лишили "наконец" людей возможности смотреть футбол ( платим за кабельное, там аж четыре спорт канала, платим за интернет, а футбол посмотреть все равно не можем), еще что то не "оплатили.." Так вот боженька ( пускай простит меня за неподобающее поведение), решил посмеяться и передразнить Ме _ Ме- Го-Го-Го, от того такие и результаты. ( ну вы поняли) И еще от себя добавлю ( ни когда не думал что подобное произойдет) теперь я болею, в отличии от предыдущих 30лет независимости и практически такого же периода советского, не за отечественные клубы , а за другие клубы, клубы наших соперников ( Бенфику", " Шериф" и дальше по списку). Ну где то так...
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15.09.2021 22:45
+18
норм так кротяры всосали, Де Дзерби аж заплакал после второго мяча
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15.09.2021 22:06
+18
Одни сепаратисты обыграли других сепаратистов. ПМР:ДНР - 2:0. Победила дружба
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15.09.2021 22:24
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Даже комментировать нечего: результат на табло...
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15.09.2021 22:04 Ответить
Так реально счет должен был быть 6 - 0 ( если учитывать 99% моменты) Так что " Шахтер" еще удачно отскочил.. Вернидуб и " Шериф" настоящие МОЛОДЦЫ.
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15.09.2021 22:10 Ответить
Одни сепаратисты обыграли других сепаратистов. ПМР:ДНР - 2:0. Победила дружба
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15.09.2021 22:24 Ответить
кому проиграл Шахтер ?

напишите еще раз
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15.09.2021 22:44 Ответить
Тренер и команда пижонов. Напомнило мультик ,как казаки с французами играли , ударил по ногам ,остановился ,
сильвупле
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16.09.2021 07:55 Ответить
Когда казалось, что уже достигли дна, снизу вдруг постучали ))
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15.09.2021 22:04 Ответить
норм так кротяры всосали, Де Дзерби аж заплакал после второго мяча
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15.09.2021 22:06 Ответить
Trăiască fotbalul moldovenesc!
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15.09.2021 22:06 Ответить
⚽🍷
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15.09.2021 22:08 Ответить
Де ви там молдаван побачили?.У складі шерифа - жодного (!) народженого в Молдові: бразильці, африканці, серби, кіпріоти.

В Шахтарі хоч полтавчанин Пятов є
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15.09.2021 22:29 Ответить
та які молдовани , пмр - рашиська колонія ...
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15.09.2021 22:26 Ответить
а "Шахтер" украинская команда?
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15.09.2021 22:40 Ответить
А почему не украинская ? или ты Донецк и Луганск уже кацапам прописал ?
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16.09.2021 09:16 Ответить
Донецк и Луганск- рашиська колонія ...
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16.09.2021 11:16 Ответить
а "Шериф" в Лиге чемпионов УЕФА проходит как молдавская команда.
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16.09.2021 11:20 Ответить
..а следующую домашнюю игру "Шахтёр" в Донецке сыграет ?

...и Молдова тоже с кацапами воюет , да ?
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16.09.2021 15:01 Ответить
куйлония , территории Донецкой и Луганской областей временно оккупированные и за них идёт война , а приднстровье - стадия замороженный конфликт .. улавливаешь разницу...
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16.09.2021 15:08 Ответить
не тошни про "территорию областей". Донецк и Луганск- точно такая же рашиська колонія... и никуда война не идет - стоит. точно такой же "замороженный конфликт". твое словоблудие освобождение наших территорий только отдаляет. порадуйся лучше за молдавский футбол.
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16.09.2021 15:21 Ответить
"точно такой же .." - тогда скажи сколько молдован было убито и ранено за прошедшие сутки ?
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16.09.2021 15:46 Ответить
какой "moldovenesc" ? сепаро-агрессорский!
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15.09.2021 22:30 Ответить
Не надо шахтер раньше времени хоронить.Они еще за 4 место поборются.А матвиенко нужно заканчивать с футболом и переходить воспитателем в детский сад.
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15.09.2021 22:08 Ответить
Потрібно Голденбоя з Італії повертати.
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15.09.2021 22:13 Ответить
Позорище.
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15.09.2021 22:09 Ответить
жаль верныдуб ящик бананов не прислал углекопам после свистка...
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15.09.2021 22:09 Ответить
Они им самим пригодятся. Заслужили
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15.09.2021 22:39 Ответить
Задля яких вболівальників грає вісім бразил в старті...? Як за це можна вболівати?
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15.09.2021 22:09 Ответить
ета шахтёры з даунбасса..
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15.09.2021 22:34 Ответить
Уточніть, будь-ласка що РОБИЛИ вісім бразил і інші? Бо це було будь-що, але не гра
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15.09.2021 22:50 Ответить
Та мені якось байдуже що вони робили і що це було... То не є українською командою, і як за то можна вболівати я не розумію. Так само і Шеріф, але то вже справа молдован.
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15.09.2021 22:54 Ответить
Кубок африканских наций
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15.09.2021 23:11 Ответить
Бразилия - не Африка
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16.09.2021 06:46 Ответить
Кубок так и называется «африканских наций», и неважно куда завезли предков нынешних бразильцев. Весь вопрос: Откуда ))
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16.09.2021 10:33 Ответить
Это карма Рашки- не надо было в гостинице "Россия" останавливаться.
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15.09.2021 22:10 Ответить
Винагорода Рінатові за узурпацію футбольних телетрансляцій.
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15.09.2021 22:12 Ответить
В нього вже віджали трансляції - тепер мегого узурпували...
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15.09.2021 22:35 Ответить
Поле не видят, пас отдать не могут, унылая перепасовка, организации игры нет. Отстой!!
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15.09.2021 22:12 Ответить
пля... нах такий європейський футбол??? 9 бразильців там і 8 там?
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15.09.2021 22:13 Ответить
это какой то позор
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15.09.2021 22:13 Ответить
давно клубы не смотрю,пустая трата времени. только сборную.
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15.09.2021 22:14 Ответить
Шахтар стає нікчемою...Скоро буде дворовою командою.
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15.09.2021 22:15 Ответить
тільки негрів до притулку здати
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15.09.2021 22:36 Ответить
Напомнило:

Недавно я увидел негра на велосипеде, и подумал: наверное это мой?!

Быстро побежал в гараж проверить. Мой был на месте. На цепи. Но очень просил воды
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16.09.2021 09:36 Ответить
🤣😂😂
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16.09.2021 19:29 Ответить
мне интересно а что в лиге чемпионов делает команда из приднестровья?
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15.09.2021 22:15 Ответить
Так ониж вроде под прапором Молдовы играют
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15.09.2021 22:22 Ответить
А это уже вопрос к Молдове... Сам малость приохренел) Посмотрел, а они еще и постоянные чемпионы Молдовы)
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15.09.2021 22:22 Ответить
І в нас би так Шахтар грав, якби когось із президентів дьорнуло мінські угоди виконувати...
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15.09.2021 22:35 Ответить
Те саме, що й команда з Донецька.
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15.09.2021 22:52 Ответить
смысл тратить время ,что б смотреть на черномазых 90 мин? даже не украинцев.
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15.09.2021 22:15 Ответить
Отара овець , а не команда . .
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15.09.2021 22:16 Ответить
Ахметов - реальное фуфло и тормоз на пути развития Украины. Такой же и его убогий и конченный клуб.
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15.09.2021 22:19 Ответить
Одни с Донецка, другие с Тирасполя... Хозяева любят рашку, но очень хотят играть в Европейском чемпионате... Чемпионат зауральских епеней не впечатляет их?)
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15.09.2021 22:19 Ответить
От да, чому придністровці з днр і абхазією свою лігу чемпіонів не створили, а в Європу йдуть?
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15.09.2021 22:36 Ответить
Это просто праздник какой то
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15.09.2021 22:21 Ответить
Будущий тренер сборной Украины преподал урок бразильско-итальянским пижонам ...
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15.09.2021 22:29 Ответить
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15.09.2021 22:34 Ответить
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15.09.2021 22:35 Ответить
у їхніх негрів в раціоні кращі фрукти , та й всьо
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15.09.2021 22:39 Ответить
Ну что сказать о всей ситуации с нашими клубами ( всеми) и с нашей сборной... Кратко - Сборная в пяти матчах аж 5 очков, с такими" грандами мирового футбола" особенно как казахи и финны. " перспективы даже на втрое место туманны, в ситуации когда каждое потерянное очко теперь " смерти подобно", а с боснийцами мы еще и не играли... Колос", " Ворскла" вылетели "не начав" от тех же казахов и финнов. "Заря" бесславно опустилась из ЛЕ в лигу конференций ( отстойник для убогих) с неясными перспективами, скорее всего неутешительными. Динамо у себя на поле вымучила ничью с самым казалось бы слабым соперником в группе " Бенфикой" ( ну если не считать само " Динамо") "Бавария", " Реал" и даже "Бенфика" ( дома) вкатают им от 3 до 5 и это если повезет. Ну и изюминка на торте " Шахтер" . Проиграв " Шерифу" из Тирасполя 2-0 ( при том что там счет вообще должен был быть 6-0) показал свою несостоятельность ,а впереди " Реал" и мстительный " Интер", думаю эти двое вкатят горнякам тоже не мало. А Вернидуб и на выезде может скрутить фигу бразильским горнякам ( людям гор). Оба наших " гранда" по сути ну пути вылета и из ЛЕ ( про ЛЧ ни кто и не говорил изначально) Ну а теперь уже личное... Боженька он все видит. "Спасибо" хозяевам наших клубов, "нашим" трансляторам и дальше по списку за то что к юбилею страны лишили "наконец" людей возможности смотреть футбол ( платим за кабельное, там аж четыре спорт канала, платим за интернет, а футбол посмотреть все равно не можем), еще что то не "оплатили.." Так вот боженька ( пускай простит меня за неподобающее поведение), решил посмеяться и передразнить Ме _ Ме- Го-Го-Го, от того такие и результаты. ( ну вы поняли) И еще от себя добавлю ( ни когда не думал что подобное произойдет) теперь я болею, в отличии от предыдущих 30лет независимости и практически такого же периода советского, не за отечественные клубы , а за другие клубы, клубы наших соперников ( Бенфику", " Шериф" и дальше по списку). Ну где то так...
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15.09.2021 22:45 Ответить
" лишили "наконец" людей возможности смотреть футбол"

да прежние руководители страны таких ляпов не допускало.... дада понимаю что сейчас действуют капитализм и правила покупки платных трансляций, но ходят слухи, что бывшее руководство страны всегда помогало в этом вопросе, что быможно было обеспечить своих граждан футболом....

Потому что это не только спорт но и политика...
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16.09.2021 08:20 Ответить
Бесплатного футбола не бывает! Футбол - это шоу, а за шоу надо платить!(Зебилам физкульт-привет!) Когда мне хочется посмотреть футбол, а бывает это приблизительно раз года в 4, я покупаю на месяц подписку oll.tv. Это достаточно недорого и футбол показывают
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16.09.2021 08:28 Ответить
ты не представляешь себе, сколько еще в стране болельщиков , у которых нет возможности смотреть ТВ через интернет....
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16.09.2021 08:36 Ответить
Подписка стоит 100 грн на месяц. По стоимости это 2 пачки дешевых сигарет или бутылка шмурдяка.
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16.09.2021 09:21 Ответить
это если у Вас уже есть телевизор СМАРТ ТВ или интернет тв приставка )))) Или Вы на смартфоне футбол смотрите ? То есть, условному пенсионеру -болельщику Вы предлагаете купить себе новый телевизор а потом еще подписаться по 100 грн в мес., что бы смотреть Лигу Чемпионов... ))))

Вы явно очень оторваны от реальности..... )))))
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16.09.2021 09:33 Ответить
Нет...

Если человек не может в течении полугода отложить себе на телевизор стоимостью 3000 грн и не может купить за 100 грн подписку, то почему я не вижу митингов? Если их нет, значит купить могут, и живут нормально, по крайней мере всех все устраивает. А если не могут, то работать за еду дело добровольное. Поэтому тут не я оторван от реальности.
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16.09.2021 09:54 Ответить
кстати после покупки смарт тв или приставки, вы еще предлагаете пенсионеру подключиться к широкополосному Интернету ))))) И кстати , у той компании где вы якобы покупаете футбольные матчи, Еврокубки по футболу не показывают )))) Я сейчас специально проверил. То есть Вы платите 100 грн. и Вам не показывают того чего Вы ожидали (проще говоря обманывают) )))))

"Мне уже 42 года и я не лох " ))))
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16.09.2021 10:04 Ответить
Вы, пожалуйста, смотрите в корень проблемы!

Можно платить, а зачем?!

Германия бесплатно показывала весь футбольный чемпионат по двух каналах, а наши "умники-жлобы" за деньги. Развивают отечественный футбол у детей...

Не удивляйтесь, когда всем скажут за возможность дышать или что-то подобное!
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16.09.2021 09:42 Ответить
не удивлюсь если со временем окажется, что за этой аферой (по сути вымогательством денег у болельщиков) стоит ктото из чиновников действующей власти.
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16.09.2021 09:45 Ответить
Платить за такой футбол???
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16.09.2021 08:37 Ответить
днооооо!

важко щось казати.

маю надію, що італієць їм всипе добре, бо це піжонство...

і так... Степаненко в старт!!!!!!!
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15.09.2021 22:45 Ответить
З дитинства за "Шериф"!
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15.09.2021 22:45 Ответить
Ахметов срочно купит Траоре и Янсоне и шахтьор чемпион
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15.09.2021 23:50 Ответить
Виктор Гушан владеет имением в «украинской Венеции» - в городке Вилково Одесской области, в соседнем с Приднестровьем регионе. Более того, на Украине он владеет большим количеством недвижимости и бизнесом, география которого выходит далеко за пределы Одесской области. По данным журналистов, он регулярно наведывается в свои украинские владения и даже имеет украинское гражданство, передает oi5.ru

Журналисты пишут: "это не человек, а экономический гигант на территории Приднестровья - региона Молдовы, который еще с 90-х годов контролируется Россией и где официально дислоцируются российские военные. «Шериф» - неофициальное название группы компаний, которая принадлежит одному из богатейших там бизнесменов Виктору Гушану.

«Его называют «одним из основных бенефициаров существования непризнанного «Приднестровья». «Его холдинг «Шериф» зарабатывает за год официально больше, чем составляет доход всего Приднестровья.
А вот основателю этого бизнеса - Виктору Гушану, - похоже, приглянулись земли украинского Вилково.

Впрочем, приднестровский бизнесмен имеет не только большой бизнес, но и влияние: на пророссийскую политику сепаратистского региона.

«Гушан, будучи политиком, имеет политический вес в Приднестровье, поскольку в компаниях его холдинга работают две трети местных «приднестровских» депутатов. Также с его помощью сохраняется политический режим полностью прокремлевский. Виктор Гушан является одним из ключевых игроков политики Молдовы, поскольку некоторые политики косвенно завязаны на финансах холдинга «Шериф» и мы можем предположить, что некоторые политики и Украины могут быть зависимы от группы компаний, которые принадлежат Виктору Гушану».

Вывод о влиянии и на украинскую политику расследователи делают хотя бы потому, что накануне последнего тура украинских выборов президента, предыдущие лидеры Украины и Молдовы сплотились и помогли спасти от санкций больше всего приднестровское предприятие, поставляет в квазигосударство валюту - «Молдавский металлургический завод».

Приднестровье может влиять на украинские реалии не только через финансы и российский военный контингент под боком. Ранее молдавские расследователи из RISE Moldova изучили истории нескольких известных деятелей Приднестровья, для которых Украина стала транзитной зоной или даже убежищем.

Находки журналистов относительно имущества влиятельного бизнесмена Приднестровья вывели их далеко за пределы Вилково - аж в Одессу. Одесская резиденция приднестровского олигарха-сепаратиста: дом на 600 квадратов с несколькими террасами, летней кухней, охранной Виктор Гушан приобрел в феврале 2014 года - незадолго до трагических событий в Одессе.

«Схемы» увидели владения олигарха из непризнанной республики в Одессе и Одесской области, но и наткнулись еще на один его участок под Киевом.
Однако, назначение того участка по документам - для сельскохозяйственных нужд. А согласно украинским законам, право иметь такие земли в собственности имеют только граждане Украины.

Возможно, что Гушан имеет и украинское гражданство...

В последний день в Вилково журналисты узнали, что Виктор Гушан, таки приехал в свои украинские имения - и за подтверждением обратились к своим источникам в Государственной пограничной службе: спросили, пересекал в эту дату украинскую границу иностранец с такими инициалами и датой рождения?

Пограничники в ответ сообщили, что в тот день через пункт пропуска «Градинці», что на границе с Приднестровьем, пересек гражданин Украины Виктор Анатольевич Гушан.

«Схемы» также спросили у Государственной миграционной службы, действительно олигарх имеет украинское гражданство? Там отказались предоставлять информацию без разрешения самого Виктора Гушана.

"Непубличный приднестровский олигарх Виктор Гушан, который на самом деле может быть бенефициаром существования сепаратистского квазигосударства на границе с Украиной, владеет значительным количеством недвижимости и бизнесом на Украине. В то время как в Приднестровье стоят российские войска, которых называют «миротворцы», а непризнанная республика предпочитает двигаться к России, сам приднестровский деятель все больше времени проводит в Украине. И не только он, похоже, имеет украинское гражданство, но и во время активной борьбы с пророссийским сепаратизмом, активно скупает новую недвижимость. И география его владений уже не ограничивается частью одесского соседнего с Приднестровьем региона. Земли Гушана теперь есть и возле моря, и возле Киева".
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16.09.2021 00:03 Ответить
А я цього разу дипломатично промовчу.
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16.09.2021 00:03 Ответить
Розумію, бо якщо почати говорити, то можуть забанити. Я також утримаюся.
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16.09.2021 07:09 Ответить
И как там поживают вчерашние критики Динамо за "невыразительную и серую" игру !?
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16.09.2021 00:09 Ответить
Читала коменти шахти. Плюються, що безвольна гра.
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16.09.2021 01:00 Ответить
Ну ведь кроты играли ни с кем нибудь а с шерифом - а молдаванский футбол сейчас на голову выше чем наш..
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16.09.2021 01:07 Ответить
З того, що читаю, там свій інтернаціонал. І український тренер.
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16.09.2021 06:05 Ответить
румыны порвали как тузик грелку
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16.09.2021 06:19 Ответить
Где вы там румынов увидели?
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16.09.2021 06:51 Ответить
После того как ср*ное МЭ-ГО-ГО забрало возможность смотреть футбол, этому результату радуюсь.
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16.09.2021 07:39 Ответить
Всі тут плюються на те що бандит ахметка узурпував право на трансляцію АНТИфутболу по телебаченню - а я особисто радію що можу спокійно без жодних зусиль не дивитись цю деградацію!!!
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16.09.2021 08:09 Ответить
ну а то, что нет трансляции еврокубков по общедоступным ТВ каналам-- разве это не показательно ?

Впервые за 30 лет независимости, Украина, имея 5-6 общенациональных спортивных канала (3 из которых футбольные) не может транслировать еврокубки )))))

Дожились.... (лично я это связываю с новыми "порядками" а точнее бардаком, которые принесли с собой "слуги народа")

Так что футбол в Украине скоро внесут в вымирающий вид спорта.... Будете вместо футбола смотреть "сватов" ))))
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16.09.2021 08:10 Ответить
Спасибо за конкретный комментарий!
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16.09.2021 09:45 Ответить
молдОвскому "Шерифу"
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16.09.2021 08:53 Ответить
А что вы хотели? Молдова по любому впереди, у них даже свободное ношение оружие гражданам предоставлено, не то, что наши терпилы 73%.....
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16.09.2021 08:59 Ответить
Шахтер - дворовая команда. Хотя нет, дворовые команды посильнее будут.
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16.09.2021 09:05 Ответить
Очень медленная игра со стороны Шахтёра.
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16.09.2021 13:39 Ответить
Проиграли какой то молдавской ДНР.
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16.09.2021 13:40 Ответить
Мудрык лучший игрок Шахтёра!!!
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16.09.2021 13:41 Ответить
Мда повна деградація......
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16.09.2021 21:06 Ответить
 
 