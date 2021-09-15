Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді програв молдавському "Шерифу"
У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" у Тирасполі програв молдавському "Шерифу" з рахунком 0:2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
М'ячі у "Шерифі" забили Адам Траоре (на 16 хвилині) і Момо Янсане (на 62-й).
Наступний матч "Шахтар" проведе 28 вересня на НСК "Олімпійський" в Києві проти "Інтера".
Топ коментарі
+22 Андерсен #450397
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+18 Дамир Терентьев
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+18 maximus #452494
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сильвупле
В Шахтарі хоч полтавчанин Пятов є
...и Молдова тоже с кацапами воюет , да ?
Недавно я увидел негра на велосипеде, и подумал: наверное это мой?!
Быстро побежал в гараж проверить. Мой был на месте. На цепи. Но очень просил воды
да прежние руководители страны таких ляпов не допускало.... дада понимаю что сейчас действуют капитализм и правила покупки платных трансляций, но ходят слухи, что бывшее руководство страны всегда помогало в этом вопросе, что быможно было обеспечить своих граждан футболом....
Потому что это не только спорт но и политика...
Вы явно очень оторваны от реальности..... )))))
Если человек не может в течении полугода отложить себе на телевизор стоимостью 3000 грн и не может купить за 100 грн подписку, то почему я не вижу митингов? Если их нет, значит купить могут, и живут нормально, по крайней мере всех все устраивает. А если не могут, то работать за еду дело добровольное. Поэтому тут не я оторван от реальности.
"Мне уже 42 года и я не лох " ))))
Можно платить, а зачем?!
Германия бесплатно показывала весь футбольный чемпионат по двух каналах, а наши "умники-жлобы" за деньги. Развивают отечественный футбол у детей...
Не удивляйтесь, когда всем скажут за возможность дышать или что-то подобное!
важко щось казати.
маю надію, що італієць їм всипе добре, бо це піжонство...
і так... Степаненко в старт!!!!!!!
Журналисты пишут: "это не человек, а экономический гигант на территории Приднестровья - региона Молдовы, который еще с 90-х годов контролируется Россией и где официально дислоцируются российские военные. «Шериф» - неофициальное название группы компаний, которая принадлежит одному из богатейших там бизнесменов Виктору Гушану.
«Его называют «одним из основных бенефициаров существования непризнанного «Приднестровья». «Его холдинг «Шериф» зарабатывает за год официально больше, чем составляет доход всего Приднестровья.
А вот основателю этого бизнеса - Виктору Гушану, - похоже, приглянулись земли украинского Вилково.
Впрочем, приднестровский бизнесмен имеет не только большой бизнес, но и влияние: на пророссийскую политику сепаратистского региона.
«Гушан, будучи политиком, имеет политический вес в Приднестровье, поскольку в компаниях его холдинга работают две трети местных «приднестровских» депутатов. Также с его помощью сохраняется политический режим полностью прокремлевский. Виктор Гушан является одним из ключевых игроков политики Молдовы, поскольку некоторые политики косвенно завязаны на финансах холдинга «Шериф» и мы можем предположить, что некоторые политики и Украины могут быть зависимы от группы компаний, которые принадлежат Виктору Гушану».
Вывод о влиянии и на украинскую политику расследователи делают хотя бы потому, что накануне последнего тура украинских выборов президента, предыдущие лидеры Украины и Молдовы сплотились и помогли спасти от санкций больше всего приднестровское предприятие, поставляет в квазигосударство валюту - «Молдавский металлургический завод».
Приднестровье может влиять на украинские реалии не только через финансы и российский военный контингент под боком. Ранее молдавские расследователи из RISE Moldova изучили истории нескольких известных деятелей Приднестровья, для которых Украина стала транзитной зоной или даже убежищем.
Находки журналистов относительно имущества влиятельного бизнесмена Приднестровья вывели их далеко за пределы Вилково - аж в Одессу. Одесская резиденция приднестровского олигарха-сепаратиста: дом на 600 квадратов с несколькими террасами, летней кухней, охранной Виктор Гушан приобрел в феврале 2014 года - незадолго до трагических событий в Одессе.
«Схемы» увидели владения олигарха из непризнанной республики в Одессе и Одесской области, но и наткнулись еще на один его участок под Киевом.
Однако, назначение того участка по документам - для сельскохозяйственных нужд. А согласно украинским законам, право иметь такие земли в собственности имеют только граждане Украины.
Возможно, что Гушан имеет и украинское гражданство...
В последний день в Вилково журналисты узнали, что Виктор Гушан, таки приехал в свои украинские имения - и за подтверждением обратились к своим источникам в Государственной пограничной службе: спросили, пересекал в эту дату украинскую границу иностранец с такими инициалами и датой рождения?
Пограничники в ответ сообщили, что в тот день через пункт пропуска «Градинці», что на границе с Приднестровьем, пересек гражданин Украины Виктор Анатольевич Гушан.
«Схемы» также спросили у Государственной миграционной службы, действительно олигарх имеет украинское гражданство? Там отказались предоставлять информацию без разрешения самого Виктора Гушана.
"Непубличный приднестровский олигарх Виктор Гушан, который на самом деле может быть бенефициаром существования сепаратистского квазигосударства на границе с Украиной, владеет значительным количеством недвижимости и бизнесом на Украине. В то время как в Приднестровье стоят российские войска, которых называют «миротворцы», а непризнанная республика предпочитает двигаться к России, сам приднестровский деятель все больше времени проводит в Украине. И не только он, похоже, имеет украинское гражданство, но и во время активной борьбы с пророссийским сепаратизмом, активно скупает новую недвижимость. И география его владений уже не ограничивается частью одесского соседнего с Приднестровьем региона. Земли Гушана теперь есть и возле моря, и возле Киева".
Впервые за 30 лет независимости, Украина, имея 5-6 общенациональных спортивных канала (3 из которых футбольные) не может транслировать еврокубки )))))
Дожились.... (лично я это связываю с новыми "порядками" а точнее бардаком, которые принесли с собой "слуги народа")
Так что футбол в Украине скоро внесут в вымирающий вид спорта.... Будете вместо футбола смотреть "сватов" ))))