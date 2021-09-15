Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді програв молдавському "Шерифу"

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" у Тирасполі програв молдавському "Шерифу" з рахунком 0:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

М'ячі у "Шерифі" забили Адам Траоре (на 16 хвилині) і Момо Янсане (на 62-й).

Наступний матч "Шахтар" проведе 28 вересня на НСК "Олімпійський" в Києві проти "Інтера".

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