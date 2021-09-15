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Проводятся ведомственные испытания подвижной станции очистки воды "Источник-2000" для нужд ВСУ, - Генштаб. ФОТО

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводят ведомственные испытания опытного образца подвижной станции для очистки воды "Источник-2000".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

Проводятся ведомственные испытания подвижной станции очистки воды Источник-2000 для нужд ВСУ, - Генштаб 01

Подвижная станция очистки питьевой воды предназначена для обеспечения подразделений питьевой водой, полученной путем очистки воды от различного вида загрязнений с помощью химических реагентов и фильтров.

Целью испытаний является проверка и подтверждение заявленных разработчиком тактико-технических и эксплуатационных характеристик подвижной станции для очистки воды в условиях использования, которые максимально приближены к реальной эксплуатации военными подразделениями.

Проводятся ведомственные испытания подвижной станции очистки воды Источник-2000 для нужд ВСУ, - Генштаб 02

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Испытания проводятся в два этапа: полигонные испытания и лабораторные.

В Генштабе отмечают, что по результатам определяющих ведомственных испытаний будет приниматься решение о возможности допуска станции "Источник-2000" к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины.

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испытания (378) оборона (5202) вода (918) ВСУ (6564)


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Вместо лабораторных испытаний нужно поить народных депутатов на всех их заседаниях и комитетах. Уверен после этого наши солдаты начнут пить и готовить пищу на самой чисто воде во вселенной.
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16.09.2021 00:15 Ответить
То полевая стиралочка, то мобильная водоочистка... Генштаб занимается стратегическими задачами и решает вопросы всепланетного уровня. Это всё из нашего перевооружения за последние 2 года?...
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16.09.2021 00:54 Ответить
ну таки и без этого минимального для создания условий попробуй посиди 8 месяцев в земле в яме посреди поля .
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16.09.2021 12:52 Ответить
такая станция была у американских ещё в 60-х
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16.09.2021 09:48 Ответить
 
 