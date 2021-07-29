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Украинские военные успешно испытали реактивный снаряд "Тайфун-1" для РСЗО "Верба". ВИДЕО

Министерство обороны Украины провело успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм "Тайфун-1" для реактивной системы залпового огня БМ-21У "Верба".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны продолжает реализацию стратегии ракетно-реактивного вооружения Вооруженных сил Украины. Результаты испытаний "Тайфун-1" будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм "Тайфун-2" для модернизированной системы залпового огня "Ураган", - заявил по этому поводу министр обороны Украины Андрей Таран.

Он отметил, что ГП "Конструкторское бюро" Южное" им. М.К. Янгеля", разработавшее снаряд, также успешно провело летные испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Читайте: БМ-21 "Град" на автошасси КрАЗ успешно прошли все этапы испытаний Минобороны

"В ходе исследовательского ремонта они были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля. По словам Андрея Тарана, ремонт ракет для "Точки-У" позволит восстановить боекомплект Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению", - говорится в сообщении.

Министр обороны также добавил, что сейчас на завершающем этапе государственных испытаний находится создание высокоточного ракеты калибра 300 мм "Вильха-М" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч", которая разработана ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "ЛУЧ".

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"Андрей Таран отметил, что в рамках Программы повышения обороноспособности, министерством обороны запланирована закупка оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Его производителем является ГП "Конструкторское бюро" Южное "им. М.К. Янгеля", - резюмируют в Минобороны.

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испытания (380) Минобороны (9449)


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Топ комментарии
+18
Ну и где закупки так нужных сейчас "Нептунов", "Ольха М", "Тайфунов"? На все работы с модернизации и разработки нового ракетного вооружения и "Богдану" выделили чуть меньше миллиарда. На всю программу.
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29.07.2021 21:07 Ответить
+14
Срочная новость. 20:37 29 Июль 2021 Модуль «Наука» самопроизвольно включил двигатели и привел МКС в беспорядочное движение.

Лапти в своём репертуаре
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29.07.2021 21:36 Ответить
+10
И для сравнения на программу "турецкий корвет" только в этом году выделили более 3,5 млрд.грн.

Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі

https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
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29.07.2021 21:10 Ответить
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Ну и где закупки так нужных сейчас "Нептунов", "Ольха М", "Тайфунов"? На все работы с модернизации и разработки нового ракетного вооружения и "Богдану" выделили чуть меньше миллиарда. На всю программу.
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29.07.2021 21:07 Ответить
И для сравнения на программу "турецкий корвет" только в этом году выделили более 3,5 млрд.грн.

Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі

https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
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29.07.2021 21:10 Ответить
Испытания и прочие стрельбы для распилов у нас в стране.
И ни для чего больше.
Ведь по врагу стрелять запрещено.
Хотя и на этом ворьё-госизменники наживаются, штрафуя обороняющегося за стрельбу.
PS. Ничо. Щаз пассивных ********** киевлян обложат почасовой оплатой за парковку у себя под окнами. Может ХОТЬ ТОГДА они выйдут протестовать против полнейшего беспредела.
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29.07.2021 21:16 Ответить
ты еще не свалил из страны, додик?!
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29.07.2021 21:38 Ответить
кацап детектед
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30.07.2021 01:29 Ответить
на часи, т.к. наш единственный фрегат уже пора на металлолом
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30.07.2021 01:28 Ответить
У тебя есть база, вся инфраструктура и суда поддержки? У тебя сейчас полностью защищены побережья морей? От 5 до 8 дивизионов "Нептунов" практически полностью решают проблему Рашки в Черном и Азовском морях.
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30.07.2021 11:36 Ответить
из перечисленного Богдана точно не первой необходимости
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30.07.2021 01:28 Ответить
Х**ло хоче панувати на Чорному морі, тому про "Нептун" забудьте.
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30.07.2021 08:32 Ответить
Якщо Клоун береже А.Тарана, як священну корову, значить той г**но.
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30.07.2021 08:37 Ответить
На видео только пуск с точки...а где видео испытания тайфуна??
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29.07.2021 21:09 Ответить
Та да. "Точку У" и "Тайфун" никак не спутать. Похоже на очковтирательство или банальное не владение темой.

Украинские военные успешно испытали реактивный снаряд "Тайфун-1" для РСЗО "Верба" - Цензор.НЕТ 2585
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29.07.2021 21:14 Ответить
Точки это уже не актуально там точность плюс минус сотни метров,Ольха более точная их надо много.Соглашусь точки нужны для запуска и определения сил ПВО так же для того чтобы они израсходовали более дорогие ракеты перехвата.
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29.07.2021 21:56 Ответить
При чем тут Ольха?! Это разные системы! Ольха это реактивная система залпового огня, а "Точка У" - тактический ракетный комплекс.
Заменой "Точки У" является комплекс "Гром", но про него - вообще ни слуху ни духу!
"Ольха" же, идет на замену "Урагану"
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29.07.2021 22:09 Ответить
"Ольха М" -- управляемый снаряд с высокой точностью попадания и дальностью до 120 км, вполне способный заменить "точку". Там меньше БЧ, но намного больше точность поражения. "Гром 2\Сапсан" -- оперативно-тактический комплекс с дальностью поражения до 280\500 км.
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29.07.2021 22:18 Ответить
Нихрена оно не заменяет одно другое! Как молоток 0,5кг, не заменяет кувалду 5кг (для того чтобы разрушить материал, который разбивает эта кувалда, при их разнице в мессе 10раз, молотком придется лупануть раз 100!!!). Разрушать укрепления Ольхой, какая точность у нее бы не была, вы будете долго и нудно (это все таки не молоток которым таки можно попасть в одно и то же место). А если вам нужно, просто лупануть по небольшой площади, с живой силой или легкобронированной техникой, то РСЗО самое оно!
Или вам нужно уничтожить к примеру, комплекс "Красуха-4" засевший в тылу на 150-300км, чтобы обеспечить полет собственных дронов. Чем будете это делать? Нужно понимать, что большинство СОВРЕМЕННЫХ станций РЭБ и РЛС работают далеко за 100км и их как раз размещать поближе к фронту никто не собирается!
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30.07.2021 12:42 Ответить
...... В скобках приведены данные для комплекса «Точка-У». Дальность стрельбы: минимальная: 15 (15) кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-10 [6]
максимальная: 70 (120) км
Боевые части (БЧ): массой до 482 кг, обычного, ядерного и химического снаряжения, согласно номенклатуре

..... Ракета Ольха-М с увеличенной до 120 км дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления. Применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения. Принята на вооружение в конце 2019 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Боеголовка унифицирована, и может быть установлены осколочно-фугасный, кассетный или термобарический заряды весом до 250 кг
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30.07.2021 13:33 Ответить
А я разве говорю что нам нужна "Точка У" ???? Я говорил что нужен "Гром" с максимальной дальностью до 500км ( туда же же "сапсан")
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30.07.2021 13:46 Ответить
Таки да. И я о том-же самом. А задачи в диапазоне до 120 км. вполне способна решать "Ольха М". Тем более, что следующая модификация "Р" должна летать до 200 км.
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30.07.2021 13:50 Ответить
ЗСУ випробували модернізовані тактичні ракети «Точка-У»
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/tochka.html
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29.07.2021 21:14 Ответить
Вопрос в другом: где комплекс "Гром", который должен был заменить "Точку У"????
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29.07.2021 22:11 Ответить
Походу зебилы его уже просрали.
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29.07.2021 22:25 Ответить
Были проведены первые пусковые испытания, собрано 12 ракет и .... тишина. КБ даже было готово начинать обучение военных. Но на продолжение работ зеленая пошесть не выделила ни копейки.
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29.07.2021 22:25 Ответить
На полігоні «Алібей» відстріляли модернізована «Точка-У» та «Тайфун-1»
https://mil.in.ua/uk/news/na-poligoni-alibej-vidstrilyaly-modernizovana-tochka-u-ta-tajfun-1/
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29.07.2021 21:16 Ответить
Тоже самое видео...запуска тайфуна тоже нет...
Похоже что брешут..
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29.07.2021 21:30 Ответить
на 0:29 сек стреляют из "Града" Тайфуном-1.. визуально, он стартует быстрее, чем стартует "Точка-У"..
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29.07.2021 21:46 Ответить
привет, слепой кацап
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30.07.2021 01:31 Ответить
Украинские военные успешно испытали реактивный снаряд "Тайфун-1" для РСЗО "Верба" - Цензор.НЕТ 8330
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29.07.2021 21:10 Ответить
Таран засуетился, тут выгонять собрались, а он наконец-то ракетно-артиллерийской тематикой озаботился, вместо питания и топлива Испытания это конечно замечательно, но хотелось бы увидеть от МО стратегию развития и место и роль РСЗО в нынешних ВСУ, куда собственно идём и что будет в ближайшем будущем?
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29.07.2021 21:29 Ответить
Срочная новость. 20:37 29 Июль 2021 Модуль «Наука» самопроизвольно включил двигатели и привел МКС в беспорядочное движение.

Лапти в своём репертуаре
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29.07.2021 21:36 Ответить
****...рукажопыя!!))
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29.07.2021 23:23 Ответить
Да, но они хотя бы сделали, запустили и пристыковали эту "Науку" к МКС. Вы то, пряморукие, радуетесь б/у катерам и что корвет вам турки построят, а Маск может спутник вам запустит.
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29.07.2021 23:31 Ответить
Типерь мыкысе кранты. Омериканцев Маск заберет, а вот мардва на ноуке призимляцца у хрунт будет, к хобосу.
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30.07.2021 00:44 Ответить
Это очень хорошая позитивная жизнеутверждающая новость.
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29.07.2021 23:41 Ответить
Кораблик Кентавр не дают довести до ума,инженер проекта придумал нехилый кораблик...но Зелемойские вклюсили дурака и саботируют работу...
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29.07.2021 21:37 Ответить
О-о-о-очень нужен десантный корабль КАТЕР
Ну очень....
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29.07.2021 22:20 Ответить
Украинские военные успешно испытали реактивный снаряд "Тайфун-1" для РСЗО "Верба" - Цензор.НЕТ 9515
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29.07.2021 21:40 Ответить
Цікаво, кого зелені слуги уродів посадять за ці випробування?
За катери посадили генерала Павловського і директора заводу Шандру.
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29.07.2021 22:06 Ответить
Дуже потрібна зрада
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29.07.2021 22:16 Ответить
О чём ты, чувак?
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29.07.2021 23:42 Ответить
Нахера этот кастрацкий тайфун в современной войне? Где **** гром-2?!!
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29.07.2021 22:23 Ответить
Навіщо модернізований Град в ******** війні?!!! Ти зовсім дібіл?
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29.07.2021 22:47 Ответить
Гром громко пукнул при испытаях исче при карышневай гуане, так шо карышневае гуано палиташков не алучить.
Тырямц и клепторасить меньче нада была.
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30.07.2021 00:47 Ответить
Шото на видео не то пальто....
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29.07.2021 22:47 Ответить
по делу говорить Васильєв. На хера вам ракети, коли у рейху їх немає. От коли будуть в рейху, тоді і випробовуйте на здоровья. А в рейху їх ніколи не буде. Он які тяжкі роди в Науки. Двигуни то не включаються то самі без команди виключаються. Хіба так можна сміятись над конструкторами з берегів моря Лаптевих. Чотири двигуна не можуть зробити і програму для їх включення. Напевне, перед вильотом конструктор не обісцяв ракету, як колись постійно робив Корольов. Невезуха. Слава богу, що космонавти в останній раз таки спустились із космосу, бо інакше до цього часу кружляли над землею.
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29.07.2021 23:42 Ответить
А нічого, що у них 20-30 пусків на рік ??
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30.07.2021 00:58 Ответить
"Украинские военные успешно испытали реактивный снаряд "Тайфун-1" для РСЗО "Верба"..."

По москалях пальнули?
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30.07.2021 01:09 Ответить
а толку с того что уже испытали?
всё равно он не полетит на врагов как и все остальные ответки зависшие в воздухе
(шоб всем нашим генералам зверскую диарею! может тогда разрешат стрелять ?)
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30.07.2021 03:41 Ответить
зрада на зраде.
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30.07.2021 06:41 Ответить
По лаптєногих треба такі речі запускати .
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30.07.2021 06:56 Ответить
Скільки закуплено нептунів у минулому році? А в цьому? Зе хєнєрал знов лише про майбутнє розповідає, як і його шеф гумовий.
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30.07.2021 07:54 Ответить
 
 