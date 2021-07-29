Украинские военные успешно испытали реактивный снаряд "Тайфун-1" для РСЗО "Верба". ВИДЕО
Министерство обороны Украины провело успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм "Тайфун-1" для реактивной системы залпового огня БМ-21У "Верба".
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Министерство обороны продолжает реализацию стратегии ракетно-реактивного вооружения Вооруженных сил Украины. Результаты испытаний "Тайфун-1" будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм "Тайфун-2" для модернизированной системы залпового огня "Ураган", - заявил по этому поводу министр обороны Украины Андрей Таран.
Он отметил, что ГП "Конструкторское бюро" Южное" им. М.К. Янгеля", разработавшее снаряд, также успешно провело летные испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса "Точка-У".
"В ходе исследовательского ремонта они были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля. По словам Андрея Тарана, ремонт ракет для "Точки-У" позволит восстановить боекомплект Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению", - говорится в сообщении.
Министр обороны также добавил, что сейчас на завершающем этапе государственных испытаний находится создание высокоточного ракеты калибра 300 мм "Вильха-М" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч", которая разработана ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "ЛУЧ".
"Андрей Таран отметил, что в рамках Программы повышения обороноспособности, министерством обороны запланирована закупка оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Его производителем является ГП "Конструкторское бюро" Южное "им. М.К. Янгеля", - резюмируют в Минобороны.
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Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
И ни для чего больше.
Ведь по врагу стрелять запрещено.
Хотя и на этом ворьё-госизменники наживаются, штрафуя обороняющегося за стрельбу.
PS. Ничо. Щаз пассивных
**********киевлян обложат почасовой оплатой за парковку у себя под окнами. Может ХОТЬ ТОГДА они выйдут протестовать против полнейшего беспредела.
Заменой "Точки У" является комплекс "Гром", но про него - вообще ни слуху ни духу!
"Ольха" же, идет на замену "Урагану"
Или вам нужно уничтожить к примеру, комплекс "Красуха-4" засевший в тылу на 150-300км, чтобы обеспечить полет собственных дронов. Чем будете это делать? Нужно понимать, что большинство СОВРЕМЕННЫХ станций РЭБ и РЛС работают далеко за 100км и их как раз размещать поближе к фронту никто не собирается!
максимальная: 70 (120) км
Боевые части (БЧ): массой до 482 кг, обычного, ядерного и химического снаряжения, согласно номенклатуре
..... Ракета Ольха-М с увеличенной до 120 км дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления. Применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения. Принята на вооружение в конце 2019 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Боеголовка унифицирована, и может быть установлены осколочно-фугасный, кассетный или термобарический заряды весом до 250 кг
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/tochka.html
https://mil.in.ua/uk/news/na-poligoni-alibej-vidstrilyaly-modernizovana-tochka-u-ta-tajfun-1/
Похоже что брешут..
Лапти в своём репертуаре
корабльКАТЕР
Ну очень....
За катери посадили генерала Павловського і директора заводу Шандру.
Тырямц и клепторасить меньче нада была.
По москалях пальнули?
всё равно он не полетит на врагов как и все остальные ответки зависшие в воздухе
(шоб всем нашим генералам зверскую диарею! может тогда разрешат стрелять ?)