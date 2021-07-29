Украинские военные успешно испытали реактивный снаряд "Тайфун-1" для РСЗО "Верба". ВИДЕО

Министерство обороны Украины провело успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм "Тайфун-1" для реактивной системы залпового огня БМ-21У "Верба".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны продолжает реализацию стратегии ракетно-реактивного вооружения Вооруженных сил Украины. Результаты испытаний "Тайфун-1" будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм "Тайфун-2" для модернизированной системы залпового огня "Ураган", - заявил по этому поводу министр обороны Украины Андрей Таран.

Он отметил, что ГП "Конструкторское бюро" Южное" им. М.К. Янгеля", разработавшее снаряд, также успешно провело летные испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса "Точка-У".

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"В ходе исследовательского ремонта они были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля. По словам Андрея Тарана, ремонт ракет для "Точки-У" позволит восстановить боекомплект Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению", - говорится в сообщении.

Министр обороны также добавил, что сейчас на завершающем этапе государственных испытаний находится создание высокоточного ракеты калибра 300 мм "Вильха-М" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч", которая разработана ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "ЛУЧ".

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"Андрей Таран отметил, что в рамках Программы повышения обороноспособности, министерством обороны запланирована закупка оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Его производителем является ГП "Конструкторское бюро" Южное "им. М.К. Янгеля", - резюмируют в Минобороны.