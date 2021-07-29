Українські військові успішно випробували реактивний снаряд "Тайфун-1" для РСЗВ "Верба". ВIДЕО
Міністерство оборони провело успішні випробування нового реактивного снаряду калібру 122 мм "Тайфун-1" для реактивної системи залпового вогню БМ-21У "Верба".
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство оборони продовжує реалізацію стратегії ракетно-реактивного озброєння Збройних Сил України. Результати випробувань "Тайфун-1" будуть використані в ході розробки реактивного снаряду калібру 220 мм "Тайфун-2" для модернізованої системи залпового вогню "Буревій", - зазначив з цього приводу міністр оборони України Андрій Таран.
Він відзначив, що ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" також з успішним результатом проведено державні (льотні) випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
"У ході дослідного ремонту вони були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту та системою телеметричного контролю. За словами Андрія Тарана, ремонт ракет для "Точки-У" дозволить відновити боєкомплект Збройних Сил України для виконання завдань за призначенням", - сказано в повідомленні.
Міністр оборони також додав, що наразі на завершальному етапі державних випробувань перебуває створення високоточної ракети калібру 300 мм "Вільха-М" з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню "Смерч", яка розроблена ДП "Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ".
"Андрій Таран зазначив, що у рамках Програми підвищення обороноздатності, Міністерством оборони сплановано закупівлю оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан". Його виробником є ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля", - резюмують в Міноборони.
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Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
И ни для чего больше.
Ведь по врагу стрелять запрещено.
Хотя и на этом ворьё-госизменники наживаются, штрафуя обороняющегося за стрельбу.
PS. Ничо. Щаз пассивных
**********киевлян обложат почасовой оплатой за парковку у себя под окнами. Может ХОТЬ ТОГДА они выйдут протестовать против полнейшего беспредела.
Заменой "Точки У" является комплекс "Гром", но про него - вообще ни слуху ни духу!
"Ольха" же, идет на замену "Урагану"
Или вам нужно уничтожить к примеру, комплекс "Красуха-4" засевший в тылу на 150-300км, чтобы обеспечить полет собственных дронов. Чем будете это делать? Нужно понимать, что большинство СОВРЕМЕННЫХ станций РЭБ и РЛС работают далеко за 100км и их как раз размещать поближе к фронту никто не собирается!
максимальная: 70 (120) км
Боевые части (БЧ): массой до 482 кг, обычного, ядерного и химического снаряжения, согласно номенклатуре
..... Ракета Ольха-М с увеличенной до 120 км дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления. Применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения. Принята на вооружение в конце 2019 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Боеголовка унифицирована, и может быть установлены осколочно-фугасный, кассетный или термобарический заряды весом до 250 кг
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/tochka.html
https://mil.in.ua/uk/news/na-poligoni-alibej-vidstrilyaly-modernizovana-tochka-u-ta-tajfun-1/
Похоже что брешут..
Лапти в своём репертуаре
корабльКАТЕР
Ну очень....
За катери посадили генерала Павловського і директора заводу Шандру.
Тырямц и клепторасить меньче нада была.
По москалях пальнули?
всё равно он не полетит на врагов как и все остальные ответки зависшие в воздухе
(шоб всем нашим генералам зверскую диарею! может тогда разрешат стрелять ?)