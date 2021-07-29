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Українські військові успішно випробували реактивний снаряд "Тайфун-1" для РСЗВ "Верба". ВIДЕО

Міністерство оборони провело успішні випробування нового реактивного снаряду калібру 122 мм "Тайфун-1" для реактивної системи залпового вогню БМ-21У "Верба".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони продовжує реалізацію стратегії ракетно-реактивного озброєння Збройних Сил України. Результати випробувань "Тайфун-1" будуть використані в ході розробки реактивного снаряду калібру 220 мм "Тайфун-2" для модернізованої системи залпового вогню "Буревій", - зазначив з цього приводу міністр оборони України Андрій Таран.

Він відзначив, що ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" також з успішним результатом проведено державні (льотні) випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

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"У ході дослідного ремонту вони були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту та системою телеметричного контролю. За словами Андрія Тарана, ремонт ракет для "Точки-У" дозволить відновити боєкомплект Збройних Сил України для виконання завдань за призначенням", - сказано в повідомленні.

Міністр оборони також додав, що наразі на завершальному етапі державних випробувань перебуває створення високоточної ракети калібру 300 мм "Вільха-М" з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню "Смерч", яка розроблена ДП "Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ".

"Андрій Таран зазначив, що у рамках Програми підвищення обороноздатності, Міністерством оборони сплановано закупівлю оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан". Його виробником є ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля", - резюмують в Міноборони.

Автор: 

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Топ коментарі
+18
Ну и где закупки так нужных сейчас "Нептунов", "Ольха М", "Тайфунов"? На все работы с модернизации и разработки нового ракетного вооружения и "Богдану" выделили чуть меньше миллиарда. На всю программу.
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29.07.2021 21:07 Відповісти
+14
Срочная новость. 20:37 29 Июль 2021 Модуль «Наука» самопроизвольно включил двигатели и привел МКС в беспорядочное движение.

Лапти в своём репертуаре
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29.07.2021 21:36 Відповісти
+10
И для сравнения на программу "турецкий корвет" только в этом году выделили более 3,5 млрд.грн.

Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі

https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
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29.07.2021 21:10 Відповісти
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Ну и где закупки так нужных сейчас "Нептунов", "Ольха М", "Тайфунов"? На все работы с модернизации и разработки нового ракетного вооружения и "Богдану" выделили чуть меньше миллиарда. На всю программу.
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29.07.2021 21:07 Відповісти
И для сравнения на программу "турецкий корвет" только в этом году выделили более 3,5 млрд.грн.

Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі

https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
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29.07.2021 21:10 Відповісти
Испытания и прочие стрельбы для распилов у нас в стране.
И ни для чего больше.
Ведь по врагу стрелять запрещено.
Хотя и на этом ворьё-госизменники наживаются, штрафуя обороняющегося за стрельбу.
PS. Ничо. Щаз пассивных ********** киевлян обложат почасовой оплатой за парковку у себя под окнами. Может ХОТЬ ТОГДА они выйдут протестовать против полнейшего беспредела.
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29.07.2021 21:16 Відповісти
ты еще не свалил из страны, додик?!
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29.07.2021 21:38 Відповісти
кацап детектед
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30.07.2021 01:29 Відповісти
на часи, т.к. наш единственный фрегат уже пора на металлолом
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30.07.2021 01:28 Відповісти
У тебя есть база, вся инфраструктура и суда поддержки? У тебя сейчас полностью защищены побережья морей? От 5 до 8 дивизионов "Нептунов" практически полностью решают проблему Рашки в Черном и Азовском морях.
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30.07.2021 11:36 Відповісти
из перечисленного Богдана точно не первой необходимости
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30.07.2021 01:28 Відповісти
Х**ло хоче панувати на Чорному морі, тому про "Нептун" забудьте.
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30.07.2021 08:32 Відповісти
Якщо Клоун береже А.Тарана, як священну корову, значить той г**но.
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30.07.2021 08:37 Відповісти
На видео только пуск с точки...а где видео испытания тайфуна??
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29.07.2021 21:09 Відповісти
Та да. "Точку У" и "Тайфун" никак не спутать. Похоже на очковтирательство или банальное не владение темой.

Украинские военные успешно испытали реактивный снаряд "Тайфун-1" для РСЗО "Верба" - Цензор.НЕТ 2585
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29.07.2021 21:14 Відповісти
Точки это уже не актуально там точность плюс минус сотни метров,Ольха более точная их надо много.Соглашусь точки нужны для запуска и определения сил ПВО так же для того чтобы они израсходовали более дорогие ракеты перехвата.
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29.07.2021 21:56 Відповісти
При чем тут Ольха?! Это разные системы! Ольха это реактивная система залпового огня, а "Точка У" - тактический ракетный комплекс.
Заменой "Точки У" является комплекс "Гром", но про него - вообще ни слуху ни духу!
"Ольха" же, идет на замену "Урагану"
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29.07.2021 22:09 Відповісти
"Ольха М" -- управляемый снаряд с высокой точностью попадания и дальностью до 120 км, вполне способный заменить "точку". Там меньше БЧ, но намного больше точность поражения. "Гром 2\Сапсан" -- оперативно-тактический комплекс с дальностью поражения до 280\500 км.
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29.07.2021 22:18 Відповісти
Нихрена оно не заменяет одно другое! Как молоток 0,5кг, не заменяет кувалду 5кг (для того чтобы разрушить материал, который разбивает эта кувалда, при их разнице в мессе 10раз, молотком придется лупануть раз 100!!!). Разрушать укрепления Ольхой, какая точность у нее бы не была, вы будете долго и нудно (это все таки не молоток которым таки можно попасть в одно и то же место). А если вам нужно, просто лупануть по небольшой площади, с живой силой или легкобронированной техникой, то РСЗО самое оно!
Или вам нужно уничтожить к примеру, комплекс "Красуха-4" засевший в тылу на 150-300км, чтобы обеспечить полет собственных дронов. Чем будете это делать? Нужно понимать, что большинство СОВРЕМЕННЫХ станций РЭБ и РЛС работают далеко за 100км и их как раз размещать поближе к фронту никто не собирается!
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30.07.2021 12:42 Відповісти
...... В скобках приведены данные для комплекса «Точка-У». Дальность стрельбы: минимальная: 15 (15) кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-10 [6]
максимальная: 70 (120) км
Боевые части (БЧ): массой до 482 кг, обычного, ядерного и химического снаряжения, согласно номенклатуре

..... Ракета Ольха-М с увеличенной до 120 км дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления. Применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения. Принята на вооружение в конце 2019 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Боеголовка унифицирована, и может быть установлены осколочно-фугасный, кассетный или термобарический заряды весом до 250 кг
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30.07.2021 13:33 Відповісти
А я разве говорю что нам нужна "Точка У" ???? Я говорил что нужен "Гром" с максимальной дальностью до 500км ( туда же же "сапсан")
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30.07.2021 13:46 Відповісти
Таки да. И я о том-же самом. А задачи в диапазоне до 120 км. вполне способна решать "Ольха М". Тем более, что следующая модификация "Р" должна летать до 200 км.
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30.07.2021 13:50 Відповісти
ЗСУ випробували модернізовані тактичні ракети «Точка-У»
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/tochka.html
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29.07.2021 21:14 Відповісти
Вопрос в другом: где комплекс "Гром", который должен был заменить "Точку У"????
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29.07.2021 22:11 Відповісти
Походу зебилы его уже просрали.
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29.07.2021 22:25 Відповісти
Были проведены первые пусковые испытания, собрано 12 ракет и .... тишина. КБ даже было готово начинать обучение военных. Но на продолжение работ зеленая пошесть не выделила ни копейки.
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29.07.2021 22:25 Відповісти
На полігоні «Алібей» відстріляли модернізована «Точка-У» та «Тайфун-1»
https://mil.in.ua/uk/news/na-poligoni-alibej-vidstrilyaly-modernizovana-tochka-u-ta-tajfun-1/
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29.07.2021 21:16 Відповісти
Тоже самое видео...запуска тайфуна тоже нет...
Похоже что брешут..
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29.07.2021 21:30 Відповісти
на 0:29 сек стреляют из "Града" Тайфуном-1.. визуально, он стартует быстрее, чем стартует "Точка-У"..
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29.07.2021 21:46 Відповісти
привет, слепой кацап
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30.07.2021 01:31 Відповісти
Украинские военные успешно испытали реактивный снаряд "Тайфун-1" для РСЗО "Верба" - Цензор.НЕТ 8330
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29.07.2021 21:10 Відповісти
Таран засуетился, тут выгонять собрались, а он наконец-то ракетно-артиллерийской тематикой озаботился, вместо питания и топлива Испытания это конечно замечательно, но хотелось бы увидеть от МО стратегию развития и место и роль РСЗО в нынешних ВСУ, куда собственно идём и что будет в ближайшем будущем?
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29.07.2021 21:29 Відповісти
Срочная новость. 20:37 29 Июль 2021 Модуль «Наука» самопроизвольно включил двигатели и привел МКС в беспорядочное движение.

Лапти в своём репертуаре
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29.07.2021 21:36 Відповісти
****...рукажопыя!!))
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29.07.2021 23:23 Відповісти
Да, но они хотя бы сделали, запустили и пристыковали эту "Науку" к МКС. Вы то, пряморукие, радуетесь б/у катерам и что корвет вам турки построят, а Маск может спутник вам запустит.
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29.07.2021 23:31 Відповісти
Типерь мыкысе кранты. Омериканцев Маск заберет, а вот мардва на ноуке призимляцца у хрунт будет, к хобосу.
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30.07.2021 00:44 Відповісти
Это очень хорошая позитивная жизнеутверждающая новость.
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29.07.2021 23:41 Відповісти
Кораблик Кентавр не дают довести до ума,инженер проекта придумал нехилый кораблик...но Зелемойские вклюсили дурака и саботируют работу...
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29.07.2021 21:37 Відповісти
О-о-о-очень нужен десантный корабль КАТЕР
Ну очень....
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29.07.2021 22:20 Відповісти
Украинские военные успешно испытали реактивный снаряд "Тайфун-1" для РСЗО "Верба" - Цензор.НЕТ 9515
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29.07.2021 21:40 Відповісти
Цікаво, кого зелені слуги уродів посадять за ці випробування?
За катери посадили генерала Павловського і директора заводу Шандру.
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29.07.2021 22:06 Відповісти
Дуже потрібна зрада
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29.07.2021 22:16 Відповісти
О чём ты, чувак?
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29.07.2021 23:42 Відповісти
Нахера этот кастрацкий тайфун в современной войне? Где **** гром-2?!!
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29.07.2021 22:23 Відповісти
Навіщо модернізований Град в ******** війні?!!! Ти зовсім дібіл?
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29.07.2021 22:47 Відповісти
Гром громко пукнул при испытаях исче при карышневай гуане, так шо карышневае гуано палиташков не алучить.
Тырямц и клепторасить меньче нада была.
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30.07.2021 00:47 Відповісти
Шото на видео не то пальто....
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29.07.2021 22:47 Відповісти
по делу говорить Васильєв. На хера вам ракети, коли у рейху їх немає. От коли будуть в рейху, тоді і випробовуйте на здоровья. А в рейху їх ніколи не буде. Он які тяжкі роди в Науки. Двигуни то не включаються то самі без команди виключаються. Хіба так можна сміятись над конструкторами з берегів моря Лаптевих. Чотири двигуна не можуть зробити і програму для їх включення. Напевне, перед вильотом конструктор не обісцяв ракету, як колись постійно робив Корольов. Невезуха. Слава богу, що космонавти в останній раз таки спустились із космосу, бо інакше до цього часу кружляли над землею.
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29.07.2021 23:42 Відповісти
А нічого, що у них 20-30 пусків на рік ??
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30.07.2021 00:58 Відповісти
"Украинские военные успешно испытали реактивный снаряд "Тайфун-1" для РСЗО "Верба"..."

По москалях пальнули?
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30.07.2021 01:09 Відповісти
а толку с того что уже испытали?
всё равно он не полетит на врагов как и все остальные ответки зависшие в воздухе
(шоб всем нашим генералам зверскую диарею! может тогда разрешат стрелять ?)
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30.07.2021 03:41 Відповісти
зрада на зраде.
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30.07.2021 06:41 Відповісти
По лаптєногих треба такі речі запускати .
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30.07.2021 06:56 Відповісти
Скільки закуплено нептунів у минулому році? А в цьому? Зе хєнєрал знов лише про майбутнє розповідає, як і його шеф гумовий.
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30.07.2021 07:54 Відповісти
 
 