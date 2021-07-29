Українські військові успішно випробували реактивний снаряд "Тайфун-1" для РСЗВ "Верба". ВIДЕО

Міністерство оборони провело успішні випробування нового реактивного снаряду калібру 122 мм "Тайфун-1" для реактивної системи залпового вогню БМ-21У "Верба".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони продовжує реалізацію стратегії ракетно-реактивного озброєння Збройних Сил України. Результати випробувань "Тайфун-1" будуть використані в ході розробки реактивного снаряду калібру 220 мм "Тайфун-2" для модернізованої системи залпового вогню "Буревій", - зазначив з цього приводу міністр оборони України Андрій Таран.

Він відзначив, що ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" також з успішним результатом проведено державні (льотні) випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

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"У ході дослідного ремонту вони були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту та системою телеметричного контролю. За словами Андрія Тарана, ремонт ракет для "Точки-У" дозволить відновити боєкомплект Збройних Сил України для виконання завдань за призначенням", - сказано в повідомленні.

Міністр оборони також додав, що наразі на завершальному етапі державних випробувань перебуває створення високоточної ракети калібру 300 мм "Вільха-М" з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню "Смерч", яка розроблена ДП "Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ".

"Андрій Таран зазначив, що у рамках Програми підвищення обороноздатності, Міністерством оборони сплановано закупівлю оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан". Його виробником є ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля", - резюмують в Міноборони.