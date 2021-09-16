Шкарлет: "Призываю учителей сознательно и взвешенно подойти к вопросу вакцинации"
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал педагогов сознательно и взвешенно подойти к вопросу вакцинации от коронавируса и не медлить с защитой себя и детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"Новый учебный год продолжается в обычном формате. Однако будет ли так далее, зависит от каждого из нас, от соблюдения рекомендаций Минздрава, от сознательного отношения к своему здоровью и здоровью людей, которые нас окружают", - отметил министр.
Шкарлет обратил внимание на то, что оставаться работать в обычном режиме является общим желанием, а одним из ключевых путей достижения этой цели является вакцинация от COVID-19.
"Я еще раз призываю учителей сознательно и взвешенно подойти к вопросу вакцинации и не медлить с защитой себя и детей. Спасибо каждому, кто выбирает безопасность, кто заботится о своих коллективах, коллегах и всех других участниках образовательного процесса", - подытожил глава Минобразования.
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Все до единой...а не только пфайзер...
И если ты этого не знал...то это твои проблемы...причем личные...
А что там МВД? Всех ментов перекололи?
Кроме этого, за использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до 2 лет за решеткой.
Вместе с тем внесение ложной информации в электронную систему Минздрава медикам будет стоить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ.
Если же в систему вмешался кто-то, кто по закону не имеет к ней доступа ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет в тюрьмы.
Просто доза выливается в унитаз...а не колится....а документы все оформляются так как надо....
Так что пусть стучит...
А какие сроки за подделку водительских удостоверений например?