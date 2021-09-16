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Новости Борьба с коронавирусом
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Шкарлет: "Призываю учителей сознательно и взвешенно подойти к вопросу вакцинации"

Шкарлет:

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал педагогов сознательно и взвешенно подойти к вопросу вакцинации от коронавируса и не медлить с защитой себя и детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Новый учебный год продолжается в обычном формате. Однако будет ли так далее, зависит от каждого из нас, от соблюдения рекомендаций Минздрава, от сознательного отношения к своему здоровью и здоровью людей, которые нас окружают", - отметил министр.

Шкарлет обратил внимание на то, что оставаться работать в обычном режиме является общим желанием, а одним из ключевых путей достижения этой цели является вакцинация от COVID-19.

"Я еще раз призываю учителей сознательно и взвешенно подойти к вопросу вакцинации и не медлить с защитой себя и детей. Спасибо каждому, кто выбирает безопасность, кто заботится о своих коллективах, коллегах и всех других участниках образовательного процесса", - подытожил глава Минобразования.

Читайте: Ляшко о вакцинации детей от коронавируса: Только после иммунизации 50% взрослого населения

Автор: 

вакцина (3815) школа (3012) Минобразования (1735) учитель (496) COVID-19 (18608) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+6
А где можно вакцинироваться вакциной которая прошла все этапы тестирования...и признана ВОЗ...как вакцина для постоянного применения...а не для экстренного использования???
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16.09.2021 10:06
+4
ну так не колите шмурдяк, а просто вакцинируйтесь.
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16.09.2021 09:59
+4
А если кто то и настучит...то проверить была введена доза или не была не возможно..

Так что пусть стучит...
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16.09.2021 10:15
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ну так не колите шмурдяк, а просто вакцинируйтесь.
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16.09.2021 09:59 Ответить
а за побочки вакцин от полимиелита или кори какой-то производители несут ответственность?
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16.09.2021 10:05 Ответить
пи..ец. а колоть их начинали не тогда, когда они еще не были "проверены годами", нет?
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16.09.2021 10:15 Ответить
не слышали за побочки?! вы в группе детского садика посидите перед обьявлением о прививке, там расскажут, что одной девочке так же как нам завтра, укололи прививку от краснухи и она после этого попала в больницу! ее, правда, машина сбила, но это уже детали. люди не однотипные изделия, чисто по теории больших чисел будут те, кто попадет в статистику, но вам же не очень интересно, что выживут миллионы, правда? вам же ближе слухи типа "а вот двоюродный дядя знакомого моего мужа..."
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16.09.2021 10:31 Ответить
- твои проделки ?

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16.09.2021 10:23 Ответить
знов москалі під ніками шевченко, іваненко , петренко продовжують гібрідну війну на ковідному фронті
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16.09.2021 10:10 Ответить
Побочные эфекты только у дибилов из РПЦ

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16.09.2021 10:18 Ответить
Не вакцинируйтесь, пиши правильно, а прививайтесь, ибо это не вакцина, а простая прививка. Вакцина дает 100 % защиту, а привика тяп-ляп абы шо
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16.09.2021 10:05 Ответить
с точки зрения филологии бред несешь
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16.09.2021 10:07 Ответить
А где можно вакцинироваться вакциной которая прошла все этапы тестирования...и признана ВОЗ...как вакцина для постоянного применения...а не для экстренного использования???
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16.09.2021 10:06 Ответить
"вакцина для экстренного использования" - господи, откуда вы лезете.. вот как вижу, дирекция файзера, компании с многолетней репутацией и с миллиардными оборотами, с криками "шмыгаль разрешил!" льет в пробирки с надписями "ту юкрейн" ослиную мочу.
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16.09.2021 10:11 Ответить
😀 ТовпришЧ....все так называемые вакцины которые признала ВОЗ...она признали их как вакцины для экстренного применения....

Все до единой...а не только пфайзер...

И если ты этого не знал...то это твои проблемы...причем личные...
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16.09.2021 10:13 Ответить
больше троеточий, товаришч, так ты кажешься значительнее. мне как-то по барабану, как зовут кошку, "для эктренного применения" или "на постоянной основе", лишь бы мышей вывела.
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16.09.2021 10:17 Ответить
Повторяю для особо одаренных еще раз...это твои личные проблемы...мне они не интересны....
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16.09.2021 10:18 Ответить
Да уже всем учителям понятно, что нужно покупать сертификат. Сколько можно нудеть. Успокойся, Шкарлет, будет все нормально.

А что там МВД? Всех ментов перекололи?
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16.09.2021 10:00 Ответить
за подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до 3 лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление - есть риск сесть на 5 лет в тюрьму.
Кроме этого, за использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до 2 лет за решеткой.
Вместе с тем внесение ложной информации в электронную систему Минздрава медикам будет стоить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ.
Если же в систему вмешался кто-то, кто по закону не имеет к ней доступа ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет в тюрьмы.
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16.09.2021 10:09 Ответить
Зачем такие страсти?? Все можно сделать гораздо проще и вполне официально...

Просто доза выливается в унитаз...а не колится....а документы все оформляются так как надо....
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16.09.2021 10:11 Ответить
Можно и вмешаться, как показывает практика у зебилов в электронных сервисах - проходной двор

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16.09.2021 10:15 Ответить
"выливается в унитаз" = внесение ложной информации в электронную систему Минздрава медикам будет стоить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ.
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16.09.2021 10:41 Ответить
Так пускай еще бабки для врача с медсестрой найдут. Будут они за тебя бесплатно подставляться.
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16.09.2021 10:59 Ответить
Ну пришел человек допустим, а дозу просто в воздух шмальнули. Потрачено? Потрачено. Данные в базе, кто ж проверит, если только никто не настучит
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16.09.2021 10:11 Ответить
А если кто то и настучит...то проверить была введена доза или не была не возможно..

Так что пусть стучит...
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16.09.2021 10:15 Ответить
И то правда. "Так что пусть стучит". В особенности, когда медсестра с врачем купюры принимать будут.
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16.09.2021 10:53 Ответить
Я думаю, так, не только в Украине. Про 8000-ную героиню из Германии ещё не забыли
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16.09.2021 10:16 Ответить
Ну та так делала из идейных соображений, а не по просьбе за благодарность
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16.09.2021 10:20 Ответить
" если только никто не настучит". Обязательно настучит, если не в доле. И даже если в доле, вероятность слива довольно велика. Слишком много медсестер и врачей там крутятся.
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16.09.2021 10:45 Ответить
Как они строго блюдут, чтобы стаду обязательно вколоть препарат.

А какие сроки за подделку водительских удостоверений например?
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16.09.2021 10:15 Ответить
 
 