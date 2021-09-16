Шкарлет: "Призываю учителей сознательно и взвешенно подойти к вопросу вакцинации"

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал педагогов сознательно и взвешенно подойти к вопросу вакцинации от коронавируса и не медлить с защитой себя и детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Новый учебный год продолжается в обычном формате. Однако будет ли так далее, зависит от каждого из нас, от соблюдения рекомендаций Минздрава, от сознательного отношения к своему здоровью и здоровью людей, которые нас окружают", - отметил министр.

Шкарлет обратил внимание на то, что оставаться работать в обычном режиме является общим желанием, а одним из ключевых путей достижения этой цели является вакцинация от COVID-19.

"Я еще раз призываю учителей сознательно и взвешенно подойти к вопросу вакцинации и не медлить с защитой себя и детей. Спасибо каждому, кто выбирает безопасность, кто заботится о своих коллективах, коллегах и всех других участниках образовательного процесса", - подытожил глава Минобразования.

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