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Венецианская комиссия начала проверку украинского законопроекта об олигархах

Венецианская комиссия начала проверку украинского законопроекта об олигархах

Венецианская комиссия приступила к проверке и анализу проекта закона об олигархах по запросу Верховной Рады Украины.

  Об этом говорится на сайте комиссии.  "Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)", - сказано в сообщении комиссии в разделе "Запросы мнения комиссии".

Инициативу получить заключение Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах поддержали 4 из 5 парламентских фракций. Согласно выводам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона об олигархах нарушает нормы конституции Украины и базовые права человека. Именно Денисова в начале сентября обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с просьбой направить проект закона об олигархах в Венецианскую комиссию. Этот проект закона был подвержен критике иностранных дипломатов и экспертов во время форума YES.

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Венецианская комиссия (423) олигарх (1027)


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В какой стране есть еще такой бред?
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16.09.2021 10:41 Ответить
Нє, в Африці ще такі клоуни залишились... В Європі - нема!
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16.09.2021 10:49 Ответить
Мне уже стыдно за тот бред, что написали украинские законодатели. Представляю какие круглые глаза будут у "венецианцев", и сколько весёлых минут им подарили наши интеллектуалы сремящиеся узаконить воровство.
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16.09.2021 10:42 Ответить
Які "бред, что написали украинские законодатели"??? Написали в ОПі ЄрЗе! А уроди під куполом взагалі ні на що не здатні! Там тільки один Гетманцев здатен на нові податки, і їх підвищення!
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16.09.2021 10:48 Ответить
Оооо, розпочали в темпі вальса...
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16.09.2021 10:45 Ответить
От і добре.
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16.09.2021 10:55 Ответить
 
 