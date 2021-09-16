УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10762 відвідувача онлайн
Новини
716 7

Венеціанська комісія почала перевірку українського законопроєкту про олігархів

Венеціанська комісія почала перевірку українського законопроєкту про олігархів

Венеціанська комісія взялася до перевірки та аналізу проєкту закону про олігархів за запитом Верховної Ради України.

Про це йдеться на сайті комісії. "Листом від 10 вересня 2021 року спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков запитав висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", - сказано в повідомленні комісії в розділі "Запити думки комісії".

Ініціативу отримати висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту про олігархів підтримали 4 з 5 парламентських фракцій. Згідно з висновками уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, проєкт закону про олігархів порушує норми конституції України і базові права людини. Саме Денісова на початку вересня звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з проханням направити проєкт закону про олігархів до Венеціанської комісії. Цей проєкт закону зазнав критики іноземних дипломатів і експертів під час форуму YES.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) олігарх (931)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В какой стране есть еще такой бред?
показати весь коментар
16.09.2021 10:41 Відповісти
Нє, в Африці ще такі клоуни залишились... В Європі - нема!
показати весь коментар
16.09.2021 10:49 Відповісти
Мне уже стыдно за тот бред, что написали украинские законодатели. Представляю какие круглые глаза будут у "венецианцев", и сколько весёлых минут им подарили наши интеллектуалы сремящиеся узаконить воровство.
показати весь коментар
16.09.2021 10:42 Відповісти
Які "бред, что написали украинские законодатели"??? Написали в ОПі ЄрЗе! А уроди під куполом взагалі ні на що не здатні! Там тільки один Гетманцев здатен на нові податки, і їх підвищення!
показати весь коментар
16.09.2021 10:48 Відповісти
Оооо, розпочали в темпі вальса...
показати весь коментар
16.09.2021 10:45 Відповісти
От і добре.
показати весь коментар
16.09.2021 10:55 Відповісти
 
 