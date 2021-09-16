Венеціанська комісія почала перевірку українського законопроєкту про олігархів

Венеціанська комісія взялася до перевірки та аналізу проєкту закону про олігархів за запитом Верховної Ради України.

Про це йдеться на сайті комісії. "Листом від 10 вересня 2021 року спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков запитав висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", - сказано в повідомленні комісії в розділі "Запити думки комісії".

Ініціативу отримати висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту про олігархів підтримали 4 з 5 парламентських фракцій. Згідно з висновками уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, проєкт закону про олігархів порушує норми конституції України і базові права людини. Саме Денісова на початку вересня звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з проханням направити проєкт закону про олігархів до Венеціанської комісії. Цей проєкт закону зазнав критики іноземних дипломатів і експертів під час форуму YES.