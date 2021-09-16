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ООН проигнорировала Крымскую платформу исключительно по политическим мотивам, - Кулеба

ООН проигнорировала Крымскую платформу исключительно по политическим мотивам, - Кулеба

Организация Объединенных Наций проигнорировала саммит Крымской платформы исключительно по политическим мотивам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга.

"Отмечу лишь один момент негативный  в контексте нашего участия в ООН - это то, что эта орнанизация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, это произошло "исключительно по политическим мотивам".

"Мы будем говорить с руководством Организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности", - добавил министр.

Также читайте: Украина призвала страны ООН присоединиться к Крымской платформе

Автор: 

ООН (4163) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+7
Организация Озабоченных Наций- этим про ООН сказано все.
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16.09.2021 10:44
+7
А вообще идея хорошая, давайте соберемся , накроем столики, побухаем всласть , а руские, увидев это по телеку, обо...ся и убегут из Крыма. Если бы была Шнобелевская премия по дипломатии, то на Министр получил бы там все номинации....
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16.09.2021 10:44
+7
Клоун,у вас посольство в центре Киева работает,торговля полным ходом,сериальчики и артисты туда-сюда,просто не все в мире дегенераты,как в Украине и на расии.
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16.09.2021 10:46
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"-Афоня, а ты не знаешь что там ООН по Гондурасу решил?

-Кто он?" (с)
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16.09.2021 10:43 Ответить
скоріш за все, це ООН проігнорував нашого клоуна..., а не платформу. А говорити - говоріть, говоріть, але більше на роялі не грайте! Хоча: той концерт ніхто не забуде, в ООН - тим паче...
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16.09.2021 10:43 Ответить
Организация Озабоченных Наций- этим про ООН сказано все.
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16.09.2021 10:44 Ответить
А вообще идея хорошая, давайте соберемся , накроем столики, побухаем всласть , а руские, увидев это по телеку, обо...ся и убегут из Крыма. Если бы была Шнобелевская премия по дипломатии, то на Министр получил бы там все номинации....
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16.09.2021 10:44 Ответить
Разве кто-то может отнестись к хотелкам нашего клоуна серьёзно?
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16.09.2021 10:45 Ответить
Клоун,у вас посольство в центре Киева работает,торговля полным ходом,сериальчики и артисты туда-сюда,просто не все в мире дегенераты,как в Украине и на расии.
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16.09.2021 10:46 Ответить
Да всем насрать на ООН
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16.09.2021 10:46 Ответить
ООН это чемодан без ручки.
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16.09.2021 10:53 Ответить
ООН проигнорировала Крымскую платформу/Да что там ООН. Сам образец проигнорировал все приглашения комика-пианиста в кипе. / Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. А образец "Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. "
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16.09.2021 10:57 Ответить
Смешно думать, что ООН по-другому бы отреагировала при любом другом президенте. Риал политик. Заграница нам поможет - это из лексикона Остапа Бендера.
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16.09.2021 11:35 Ответить
Смешно думать,что для писюниста и его челяди будут держать даже просто приличный отель во время проведения ГА ООН!

К Порошенко было совсем другое отношение во время визитов!

Достаточно посмотреть фото с ГА когда выступал Порошенко,и как ржали фотографируя комика редкие любители селфи, когда толкал речь Зе.
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16.09.2021 11:59 Ответить
Так и величайший писюнист Зе тоже проигнорировал ГА ООН!

Наверно потому,что ему НЕ забронировали номер в приличном ОТЕЛЕ Нью Йорка.

А в мотель на окраине ОНО не поедет.
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16.09.2021 11:52 Ответить
Хто такі ті ООН, якщо вони проігнорували такі важливі винахід і заходи Велічайшого? А чи можливо, хто такий Велічайший, зі своїми погрозами і образами?
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16.09.2021 12:34 Ответить
это - КОНЧЕНАЯ организация.....
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16.09.2021 14:06 Ответить
 
 