ООН проигнорировала Крымскую платформу исключительно по политическим мотивам, - Кулеба

Организация Объединенных Наций проигнорировала саммит Крымской платформы исключительно по политическим мотивам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга.

"Отмечу лишь один момент негативный в контексте нашего участия в ООН - это то, что эта орнанизация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, это произошло "исключительно по политическим мотивам".

"Мы будем говорить с руководством Организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности", - добавил министр.

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