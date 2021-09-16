ООН проигнорировала Крымскую платформу исключительно по политическим мотивам, - Кулеба
Организация Объединенных Наций проигнорировала саммит Крымской платформы исключительно по политическим мотивам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга.
"Отмечу лишь один момент негативный в контексте нашего участия в ООН - это то, что эта орнанизация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена", - отметил глава МИД.
По словам Кулебы, это произошло "исключительно по политическим мотивам".
"Мы будем говорить с руководством Организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности", - добавил министр.
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+7 Невіруючий #492413
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-Кто он?" (с)
К Порошенко было совсем другое отношение во время визитов!
Достаточно посмотреть фото с ГА когда выступал Порошенко,и как ржали фотографируя комика редкие любители селфи, когда толкал речь Зе.
Наверно потому,что ему НЕ забронировали номер в приличном ОТЕЛЕ Нью Йорка.
А в мотель на окраине ОНО не поедет.