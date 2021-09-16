ООН проігнорувала Кримську платформу виключно з політичних мотивів, - Кулеба

Організація Об'єднаних Націй проігнорувала саміт Кримської платформи виключно з політичних мотивів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у ході брифінгу.

"Зазначу лише один момент негативний у контексті нашої участі в ООН - це те, що ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, це сталося "виключно з політичних мотивів".

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"Ми будемо говорити з керівництвом Організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру і безпеки", - додав міністр.