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ООН проігнорувала Кримську платформу виключно з політичних мотивів, - Кулеба

ООН проігнорувала Кримську платформу виключно з політичних мотивів, - Кулеба

Організація Об'єднаних Націй проігнорувала саміт Кримської платформи виключно з політичних мотивів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у ході брифінгу.

"Зазначу лише один момент негативний у контексті нашої участі в ООН - це те, що ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, це сталося "виключно з політичних мотивів".

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"Ми будемо говорити з керівництвом Організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру і безпеки", - додав міністр.

Автор: 

ООН (3342) Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+7
Организация Озабоченных Наций- этим про ООН сказано все.
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16.09.2021 10:44
+7
А вообще идея хорошая, давайте соберемся , накроем столики, побухаем всласть , а руские, увидев это по телеку, обо...ся и убегут из Крыма. Если бы была Шнобелевская премия по дипломатии, то на Министр получил бы там все номинации....
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16.09.2021 10:44
+7
Клоун,у вас посольство в центре Киева работает,торговля полным ходом,сериальчики и артисты туда-сюда,просто не все в мире дегенераты,как в Украине и на расии.
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16.09.2021 10:46
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"-Афоня, а ты не знаешь что там ООН по Гондурасу решил?

-Кто он?" (с)
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16.09.2021 10:43 Відповісти
скоріш за все, це ООН проігнорував нашого клоуна..., а не платформу. А говорити - говоріть, говоріть, але більше на роялі не грайте! Хоча: той концерт ніхто не забуде, в ООН - тим паче...
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16.09.2021 10:43 Відповісти
Организация Озабоченных Наций- этим про ООН сказано все.
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16.09.2021 10:44 Відповісти
А вообще идея хорошая, давайте соберемся , накроем столики, побухаем всласть , а руские, увидев это по телеку, обо...ся и убегут из Крыма. Если бы была Шнобелевская премия по дипломатии, то на Министр получил бы там все номинации....
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16.09.2021 10:44 Відповісти
Разве кто-то может отнестись к хотелкам нашего клоуна серьёзно?
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16.09.2021 10:45 Відповісти
Клоун,у вас посольство в центре Киева работает,торговля полным ходом,сериальчики и артисты туда-сюда,просто не все в мире дегенераты,как в Украине и на расии.
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16.09.2021 10:46 Відповісти
Да всем насрать на ООН
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16.09.2021 10:46 Відповісти
ООН это чемодан без ручки.
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16.09.2021 10:53 Відповісти
ООН проигнорировала Крымскую платформу/Да что там ООН. Сам образец проигнорировал все приглашения комика-пианиста в кипе. / Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. А образец "Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. "
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16.09.2021 10:57 Відповісти
Смешно думать, что ООН по-другому бы отреагировала при любом другом президенте. Риал политик. Заграница нам поможет - это из лексикона Остапа Бендера.
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16.09.2021 11:35 Відповісти
Смешно думать,что для писюниста и его челяди будут держать даже просто приличный отель во время проведения ГА ООН!

К Порошенко было совсем другое отношение во время визитов!

Достаточно посмотреть фото с ГА когда выступал Порошенко,и как ржали фотографируя комика редкие любители селфи, когда толкал речь Зе.
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16.09.2021 11:59 Відповісти
Так и величайший писюнист Зе тоже проигнорировал ГА ООН!

Наверно потому,что ему НЕ забронировали номер в приличном ОТЕЛЕ Нью Йорка.

А в мотель на окраине ОНО не поедет.
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16.09.2021 11:52 Відповісти
Хто такі ті ООН, якщо вони проігнорували такі важливі винахід і заходи Велічайшого? А чи можливо, хто такий Велічайший, зі своїми погрозами і образами?
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16.09.2021 12:34 Відповісти
это - КОНЧЕНАЯ организация.....
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16.09.2021 14:06 Відповісти
 
 