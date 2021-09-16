ООН проігнорувала Кримську платформу виключно з політичних мотивів, - Кулеба
Організація Об'єднаних Націй проігнорувала саміт Кримської платформи виключно з політичних мотивів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у ході брифінгу.
"Зазначу лише один момент негативний у контексті нашої участі в ООН - це те, що ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена", - зазначив глава МЗС.
За словами Кулеби, це сталося "виключно з політичних мотивів".
"Ми будемо говорити з керівництвом Організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру і безпеки", - додав міністр.
Топ коментарі
+7 Невіруючий #492413
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-Кто он?" (с)
К Порошенко было совсем другое отношение во время визитов!
Достаточно посмотреть фото с ГА когда выступал Порошенко,и как ржали фотографируя комика редкие любители селфи, когда толкал речь Зе.
Наверно потому,что ему НЕ забронировали номер в приличном ОТЕЛЕ Нью Йорка.
А в мотель на окраине ОНО не поедет.