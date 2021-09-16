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"Укрзализныце" крайне необходимо преодолеть коррупцию и провести реформу, - экономист

Власть должна провести реформу "Укрзализныци", что позволит преодолеть коррупцию и решить хронические проблемы компании, а не бесконечно брать кредиты.

 Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, комментируя намерение УЗ привлечь евробонды на 200 млн долларов.

"Чтобы преодолеть коррупцию и навести порядок, нужно провести реформу этой институции. Ее нужно разделить на четыре отдельных юридических лица. Одно занимается грузовыми перевозками, это вполне может быть коммерческая структура, второе - это пассажирские перевозки, оно является планово убыточным и нужно строить модель, каким образом при плановой убыточности все же вы развиваете ... Третье направление - это ремонтная база, и это может быть ряд предпринимателей, которые могут быть приватизированы вообще. И четвертое направление - это фактически то, которое занимается диспетчеризацией и управлением непосредственно всех путей, которые связаны с функционированием УЗ", - рассказал Кушнирук.

Он пояснил, разделение УЗ на отдельные компании по направлениям деятельности позволит четко определить себестоимость услуг, в частности перевозок, и установить обоснованные тарифы. К тому же процесс использования средств будет прозрачным и уровень коррупционной составляющей уменьшится.

"Частный инвестор сам у себя воровать не будет", - отметил Кушнирук.

По его мнению, в процессе реформирования УЗ было бы целесообразно также создать национальный совет, в который войдут представители как перевозчиков, так и потребителей, то есть представители интересов тех, кто заказывает услуги по перевозке грузов и пассажиров. Что также будет способствовать повышению прозрачности функционирования железной дороги.

"Это могут быть и профсоюзы, которые будут отстаивать для того, чтобы можно было согласовывать вопросы, когда речь идет, например, о расходах, связанных с диспетчеризацией, потому что это объективная, естественная, монопольная ситуация ... Чтобы система была максимально прозрачна и учтены интересы всех участников", - отметил Кушнирук.

Ранее народный депутат Украины Людмила Буймистер отметила, что сейчас "Укрзализныця" работает абсолютно неэффективно, и реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности, несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозку и теряет конкурентоспособность на мировых рынках.

В то же время эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что "Укрзализныця" должна также получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.

Автор: 

коррупция (8558) Укрзализныця (2745)


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Топ комментарии
+7
А вы ещё одного, или даже трёх "специалистов" типа альфонса и небритой полубабы СерЛещя, или ему подобных, в УкрЖелезо назначьте, и непременно с окладом в половину миллиона гривен на месяц, и коррупция будет "покорена", "побеждена" и даже "преодолена".
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16.09.2021 11:27
+6
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16.09.2021 11:23
+4
а может нужно просто перестать платить лещам и прочим реформаторам?
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16.09.2021 11:26
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16.09.2021 11:23 Ответить
а может нужно просто перестать платить лещам и прочим реформаторам?
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16.09.2021 11:26 Ответить
А вы ещё одного, или даже трёх "специалистов" типа альфонса и небритой полубабы СерЛещя, или ему подобных, в УкрЖелезо назначьте, и непременно с окладом в половину миллиона гривен на месяц, и коррупция будет "покорена", "побеждена" и даже "преодолена".
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16.09.2021 11:27 Ответить
минимум 30% прибыли давали перевозки на засРашку и оттуда. плюс даунбасс.
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16.09.2021 11:28 Ответить
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16.09.2021 11:31 Ответить
Власть должна провести реформу "Укрзализныци" .-По примеру ГФС. В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках а деньги заносятся в ОП. Мельника назначили главой БЭБ.
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16.09.2021 11:34 Ответить
Яка там може бути корупція, Там самий кристальний Сирожа Лєщ, який поборов своїми репортажами розум дебілів 73%, то що він там корупцію не положить на лопатки?
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16.09.2021 11:39 Ответить
Нынешние маладые зеленые безпринципные и наглые таланты типа серлеща доводят Украину до ручки в турборежиме. Им также помогают выпускники трускавецкой акамедии

Как гритца "молодо-зелено". Дайте им еще 100дней
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16.09.2021 11:39 Ответить
А в чем проблема? У них работает Серлещ, он всю коррупцию победит. Как он кукарекал на Пороха, просто у Бени душа пела. Так будет и при найвелычнишому. Надо бы еще одного петушка подключить, Мустафу. Эти всех коррупционеров победят.
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16.09.2021 11:41 Ответить
пчелам необходимо начать строить треугольные соты и ненавидеть мёд
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16.09.2021 13:44 Ответить
все, что хоть как-то связано со шлёндрой Лещенко (коррупция УЗ или фото его растянутого рта, як геніталіі старої шльондры) вызывает острый приступ тошноты и рвотного рефлекса. Мерзость и мерзавец!
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16.09.2021 17:23 Ответить
 
 