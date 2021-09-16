"Укрзализныце" крайне необходимо преодолеть коррупцию и провести реформу, - экономист

Власть должна провести реформу "Укрзализныци", что позволит преодолеть коррупцию и решить хронические проблемы компании, а не бесконечно брать кредиты.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, комментируя намерение УЗ привлечь евробонды на 200 млн долларов.



"Чтобы преодолеть коррупцию и навести порядок, нужно провести реформу этой институции. Ее нужно разделить на четыре отдельных юридических лица. Одно занимается грузовыми перевозками, это вполне может быть коммерческая структура, второе - это пассажирские перевозки, оно является планово убыточным и нужно строить модель, каким образом при плановой убыточности все же вы развиваете ... Третье направление - это ремонтная база, и это может быть ряд предпринимателей, которые могут быть приватизированы вообще. И четвертое направление - это фактически то, которое занимается диспетчеризацией и управлением непосредственно всех путей, которые связаны с функционированием УЗ", - рассказал Кушнирук.

Он пояснил, разделение УЗ на отдельные компании по направлениям деятельности позволит четко определить себестоимость услуг, в частности перевозок, и установить обоснованные тарифы. К тому же процесс использования средств будет прозрачным и уровень коррупционной составляющей уменьшится.

"Частный инвестор сам у себя воровать не будет", - отметил Кушнирук.

По его мнению, в процессе реформирования УЗ было бы целесообразно также создать национальный совет, в который войдут представители как перевозчиков, так и потребителей, то есть представители интересов тех, кто заказывает услуги по перевозке грузов и пассажиров. Что также будет способствовать повышению прозрачности функционирования железной дороги.

"Это могут быть и профсоюзы, которые будут отстаивать для того, чтобы можно было согласовывать вопросы, когда речь идет, например, о расходах, связанных с диспетчеризацией, потому что это объективная, естественная, монопольная ситуация ... Чтобы система была максимально прозрачна и учтены интересы всех участников", - отметил Кушнирук.

Ранее народный депутат Украины Людмила Буймистер отметила, что сейчас "Укрзализныця" работает абсолютно неэффективно, и реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности, несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозку и теряет конкурентоспособность на мировых рынках.

В то же время эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что "Укрзализныця" должна также получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.