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"Укрзалізниці" вкрай необхідно здолати корупцію та провести реформу – економіст

Влада має провести реформу "Укрзалізниці", що дозволить подолати корупцію та вирішити хронічні проблеми компанії, а не без кінця брати кредити.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, коментуючи намір УЗ залучити євробондів на 200 млн доларів.

"Щоб здолати корупцію і навести лад, потрібно провести реформу цієї інституції. Її потрібно розділити на чотири окремих юридичних особи. Одна займається вантажними перевезеннями, це повністю може бути комерційна структура, друга – це пасажирські перевезення, воно є планово збитковим і потрібно будувати модель, яким чином при плановій збитковості все ж таки ви розвиваєте… Третій напрямок – це ремонтна база і це може бути низка підприємців, які можуть бути приватизовані взагалі. І четвертий напрямок – це фактично та, яка займається диспетчеризацією і управлінням безпосередньо всіх шляхів, які пов’язані з функціонуванням УЗ", - розповів Кушнірук.

Він пояснив, розділення УЗ на окремі компанії за напрямками діяльності дозволить чітко визначити собівартість послуг, зокрема перевезень, і встановити обгрунтовані тарифи. До того ж процес використання коштів буде прозорим і рівень корупційної складової зменшиться.

"Приватний інвестор сам у себе красти не буде", - наголосив Кушнірук.

На його думку, в процесі реформування УЗ було б доцільно також створити національну раду, в яку увійдуть представники як перевізників, так і споживачів, тобто представники інтересів тих, хто замовляє послуги з перевезення вантажів і пасажирів. Що також сприятиме підвищенню прозорості функціонування залізниці.

"Це можуть бути і профспілки, які будуть відстоювати для того, щоб можна було узгоджувати питання, коли йдеться, наприклад, про витрати, пов’язані з диспетчеризацією, тому що це об’єктивна, природня, монопольна ситуація… Щоб система була максимально прозора і враховані інтереси всіх учасників", - зазначив Кушнірук.

Раніше народний депутат України Людмила Буймістер зазначила, що зараз "Укрзалізниця" працює абсолютно неефективно, і реформа компанії є запорукою виживання вітчизняної промисловості, яка зазнає значних збитків через завищені тарифи на перевезення і втрачає конкурентоспроможність на світових ринках.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив, що "Укрзалізниця" також має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності і сервісу перевезень.

Автор: 

корупція (4681) Укрзалізниця (6835)


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Топ коментарі
+7
А вы ещё одного, или даже трёх "специалистов" типа альфонса и небритой полубабы СерЛещя, или ему подобных, в УкрЖелезо назначьте, и непременно с окладом в половину миллиона гривен на месяц, и коррупция будет "покорена", "побеждена" и даже "преодолена".
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16.09.2021 11:27
+6
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16.09.2021 11:23
+4
а может нужно просто перестать платить лещам и прочим реформаторам?
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16.09.2021 11:26
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16.09.2021 11:23 Відповісти
а может нужно просто перестать платить лещам и прочим реформаторам?
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16.09.2021 11:26 Відповісти
А вы ещё одного, или даже трёх "специалистов" типа альфонса и небритой полубабы СерЛещя, или ему подобных, в УкрЖелезо назначьте, и непременно с окладом в половину миллиона гривен на месяц, и коррупция будет "покорена", "побеждена" и даже "преодолена".
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16.09.2021 11:27 Відповісти
минимум 30% прибыли давали перевозки на засРашку и оттуда. плюс даунбасс.
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16.09.2021 11:28 Відповісти
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16.09.2021 11:31 Відповісти
Власть должна провести реформу "Укрзализныци" .-По примеру ГФС. В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках а деньги заносятся в ОП. Мельника назначили главой БЭБ.
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16.09.2021 11:34 Відповісти
Яка там може бути корупція, Там самий кристальний Сирожа Лєщ, який поборов своїми репортажами розум дебілів 73%, то що він там корупцію не положить на лопатки?
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16.09.2021 11:39 Відповісти
Нынешние маладые зеленые безпринципные и наглые таланты типа серлеща доводят Украину до ручки в турборежиме. Им также помогают выпускники трускавецкой акамедии

Как гритца "молодо-зелено". Дайте им еще 100дней
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16.09.2021 11:39 Відповісти
А в чем проблема? У них работает Серлещ, он всю коррупцию победит. Как он кукарекал на Пороха, просто у Бени душа пела. Так будет и при найвелычнишому. Надо бы еще одного петушка подключить, Мустафу. Эти всех коррупционеров победят.
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16.09.2021 11:41 Відповісти
пчелам необходимо начать строить треугольные соты и ненавидеть мёд
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16.09.2021 13:44 Відповісти
все, что хоть как-то связано со шлёндрой Лещенко (коррупция УЗ или фото его растянутого рта, як геніталіі старої шльондры) вызывает острый приступ тошноты и рвотного рефлекса. Мерзость и мерзавец!
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16.09.2021 17:23 Відповісти
 
 