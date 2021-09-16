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Бюджет на 2022 год подан с нарушением действующего законодательства, - Турчинов

Бюджет на 2022 год подан с нарушением действующего законодательства, - Турчинов

Бюджет на следующий год подан с грубым нарушением действующего законодательства. Согласно Закону "О национальной безопасности Украины" и Закону "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", внесению бюджета должно предшествовать утверждение на заседании СНБО расходов на оборону и безопасность страны, что является важной составляющей бюджетной политики.

 Об этом на брифинге сказал экс-глава Верховной Рады Украины, руководитель Центрального штаба партии "Европейская Солидарность" Александр Турчинов.

По его словам, сначала СНБО должен утвердить основные статьи оборонного бюджета, в соответствии с определенной стратегией защиты Украины. "Только после этого Кабмин может принимать главный финансовый документ страны на следующий год и подать его в Верховную Раду", - пояснил экс-секретарь СНБО.

"Этого сделано не было, и Кабинет Министров, и действующий президент, который является Председателем СНБО, нарушили четкие требования законодательства", - подчеркнул Турчинов, добавив, что президент использует СНБО для пиара, а не для определенных Конституцией и законодательством стратегических задач безопасности и обороны страны.

Автор: 

бюджет (4837) СНБО (4431) Турчинов Александр (3335)


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Топ комментарии
+9
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16.09.2021 13:28
+7
что именно понапрописывал порошенко и в каком законе? только давай конкретно - закон (ссылка), дата, пункт. потом поговорим. а пока - в спам
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16.09.2021 13:36
+6
я так понимаю для зеле-юльколюба главное написать "Порошенко" и рядом какую то ересь с негативным оттенком
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16.09.2021 13:43
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16.09.2021 13:28 Ответить
РНБОУ дорадчий орган при Президенті України і він (РНБОУ) за Конституцією України не має жодних повноважень! Тому те що напрописував порошенко в законодавстві це повна актиконституційна маячня яку потрібно ігнорувати! Нічого РНБОУ не має затверджувати, бо він ніхто!
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16.09.2021 13:35 Ответить
что именно понапрописывал порошенко и в каком законе? только давай конкретно - закон (ссылка), дата, пункт. потом поговорим. а пока - в спам
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16.09.2021 13:36 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Раду національної безпеки і оборони України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 35, ст.237 )

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-19#n2 № 43-VIII від 25.12.2014 , ВВР, 2015, № 4, ст.14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n361 № 2469-VIII від 21.06.2018 , ВВР, 2018, № 31, ст.241
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2646-19#n349 № 2646-VIII від 06.12.2018 , ВВР, 2019, № 4, ст.32}

8) у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#n80 статті 13 :
p8u1:ch_2:nz_1" id="n36" name="n36">а) частину першу доповнити пунктами 7-12 такого змісту:
12) вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони";
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
25 грудня 2014 року
№ 43-VIII

Рада національної безпеки і оборони України на підставі обсягу видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону на середньостроковий період, доведеного Міністерством фінансів України, готує з урахуванням програмних документів у сфері національної безпеки і оборони та не пізніше 15 квітня року, що передує плановому, надає Міністерству фінансів України обґрунтовані пропозиції щодо розподілу зазначеного обсягу між головними розпорядниками коштів державного бюджету.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
6 грудня 2018 року
№ 2646-VIII
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16.09.2021 13:52 Ответить
и что?
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16.09.2021 14:18 Ответить
игорек я всегда знал что ты тупой и путаешь "предложения" с "распределением"

иди в школу дебила кусок и там будешь гавкать
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16.09.2021 14:35 Ответить
".. исключительно из политических мотивов))🤣.. ну ты дятел, Игорек!

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16.09.2021 15:19 Ответить
Порошенко написал список таблеток, которые принимает Игорек..

и башни близнец, тоже Порошенко..
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16.09.2021 13:53 Ответить
та воно не розуміє терміну "повноваження" і що це означає!
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16.09.2021 13:57 Ответить
я так понимаю для зеле-юльколюба главное написать "Порошенко" и рядом какую то ересь с негативным оттенком
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16.09.2021 13:43 Ответить
Ви не здатні зрозуміти що РНБОУ не може розподіляти гроші і тому ця функція, якою порошенко наділив РНБОУ є антиконституційною і шкідливою для бюджетного процесу. Рада нацбезпеки це не мінфін і не мінекономіки і не потрібно дублювати функції міністерств, а порошенко тільки цим і займався що вносив безлад в функціонування державного механізму, бо в безладі легше маніпулювати грошима і красти!
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16.09.2021 13:55 Ответить
ты ж млять сверху сам выписал с закона уже, читать не пробовал?

Рада національної безпеки і оборони України на підставі обсягу видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону на середньостроковий період, доведеного Міністерством фінансів України, готує з урахуванням програмних документів у сфері національної безпеки і оборони та не пізніше 15 квітня року, що передує плановому, надає Міністерству фінансів України обґрунтовані пропозиції щодо розподілу зазначеного обсягу між головними розпорядниками коштів державного бюджету.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
6 грудня 2018 року
№ 2646-VIII

кто тебя Игорем назвал, ты еще тот Вася, может даже и Валера.

Вот так вы и голосуете. Кто журналистов кормит того и воспевают, а идиоты по призыву платных медиашлюх бегут голосовать за "росмеши смешного". Как там говорила унылая лошадь? "Дыбилы, ***" (с)
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16.09.2021 14:08 Ответить
Ці закони вступають в протиріччя з Конституцією України і тому є нікчемними. РНБОУ це дорадчий орган без повноважень, його немає в Конституції як органу влади в Україні!
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16.09.2021 14:35 Ответить
ты дебил с чего взял про противоречие? в чем противоречие? ты же сам пишешь РНБО это координационный орган при президенте Украины по вопросам национальной безопасности. Координация - это участие в планировании и контроль выполнения.

законом Украины установлено что РНБО предлагает (советует, планирует) но не распределяет бюджет.
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16.09.2021 14:38 Ответить
РНБОУ це дорадчий орган в сфері безпеки та оборони а не в питаннях бюджетного планування! Затвердження бюджетних статей в РНБОУ це порушення принципу розподілення гілок влади і принципів здорового глузду! РНБОУ взагалі не є органом влади і не може нічого затверджувати!
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16.09.2021 14:41 Ответить
тля, як ти собі уявляєш оборону країни без бюджетного планування, і виділення коштів на цю функцію?

Хоча, дійсно, ти просто графоман, і нічого не тямиш навіть в тому, що графопмстиш
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16.09.2021 14:52 Ответить
Розподіляти бюдежтні кошти може тільки орган влади, бо це і є основною функцією влади - розподілення коштів та бюджетне планування! Для цього є міноборони, мінекономіки та мінфін. Якщо в нас РНБОУ буде розподіляти кошти то це дублювання фукнції Кабінету міністрів України, який є керівним органом виконавчої влади в Україні а це в свою чергу порушення Конституції України яка проголошує розподілення повноважень між гілками влади в Україні.
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16.09.2021 14:57 Ответить
і що з таким дебілом, як оце можна обговорювати?

Найхреновіше, що чи не всі 73/43%зебіли - такі самі... аналогічні...
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16.09.2021 15:13 Ответить
Баран, покажи в ссылках на закон, которые ты накопипастил строчку, где написано, что РНБО "розподіляє кошти". Тебе, козлу, пять человек показывает, что ты ерунду написал, но ты как епнутый об стену попугай, талдычишь одно и тоже, даже не удосужившись перечитать, что ляпнул.
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16.09.2021 15:16 Ответить
але, валера! у меня матов не хватает, что бы описать твою тупость! представляешь?

сначала СНБО смотрит и дает свое виденье по поводу основных статей бюджета с учетом трат на оборону. СОВЕТУЕТ!!!!

а потом Кабмин утверждает! Хочет прислушивается к советам СНБО, хочет нет!

в нашем случае ты и остальные умственно отсталые с пультом от телека вместо мозгов вручили всю власть в руки вороватой банды и Кабмин не ждет советов СНБО, потому что и там и там все выполняют хотелки Владимира Александровича.

хотя если ты элементарно не может осмыслить то что сюда скопировал то я наверное зря вообще пишу

откуда в 21 веке появились эти стада питекантропов? где вы спали последние пару милионов лет? почему проснулись именно сейчас?
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16.09.2021 14:50 Ответить
Ви ще більш дурний ніж я думав. РНБОУ це дорадчий орган при Президенті України і до Кабінету міністрів України не має жодного відношення! Кабін не затверджує рішення РНБОУ бо вони ніяк між собою не пов'язані! Кабін це центральний керівний орган виконавчої влади в Україні, а РНБОУ це не приший кобилі хвіст при Президенті. Президент вводить в дію рішення РНБОУ своїми указами і тільки тоді рішення РНБОУ можуть щось значити для решти України. А Президент в нас не формує бюджет і тому виходить порушення Конституції України!
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16.09.2021 15:00 Ответить
Беги убогий. У тебя в палате шухер - санитар вернулся.
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16.09.2021 15:17 Ответить
по моему ты тупее Мендель.

если у тебя хватает извилиндойти до интернета и даже войти на цензор то очень надеюсь.... повторяю, очень приочень надеюсь что сможет заползти и по этой ссылке

https://www.rnbo.gov.ua/ua/Sklad-Rady-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-Ukrainy.html

там с картинками, в смысле с фотографиями.

а потом еще раз раскажешь мне что СНБО не имеет никакого отношения к Кабмину ну и остальную бредятину)))

п.с. Мне вот интересно ты сам это придумываешь у себя в пустой башке или у тебя есть советники? подскажчики?) они тоже с времен эпохи палеолита по умственному развитию?)
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16.09.2021 15:18 Ответить
И на хрена это здесь?
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16.09.2021 13:32 Ответить
Зато та пляшка что у вас в заднице удалась очень большой. А за Украину не волнуйтесь сами разберемся.
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16.09.2021 13:51 Ответить
Что бильша? Выж писали что не получилась? А теперь бильша чем у вас, как же так может быть? Мож Украина это старший брат росийи раз у нее больше?
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16.09.2021 14:13 Ответить
дефектные те кто оспаривает государственность украинскую. только рашатроли на минималке могут писать фигню по типу "Украина не страна", мурло
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16.09.2021 13:59 Ответить
Ну и что? Подумаешь...
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16.09.2021 13:33 Ответить
Труфальдіно:
- зато усєрдь'я сколько, трудолюб'я!
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16.09.2021 13:35 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/09/15/13-ta-pensiya-pogashennya-borgiv-vijskovym-subsydiyi-zarplaty-medykam-i-pidtrymka-gromad-poroshenko-prezentuvav-zminy-do-byudzhetu/ 13-та пенсія, погашення боргів військовим, субсидії, зарплати медикам і підтримка громад - Порошенко презентував законопроект змін до держбюджету - (відео)

«Європейська Солідарність» пропонує за рахунок коштів МВФ, отриманих Україною в рамках глобальної ініціативи Фонду, виплатити пенсіонерам 13-ту пенсію, погасити борги військовим, збільшити обсяг субсидій і поповнити ковідний фонд для підтримки лікарів та хворих. Про це повідомив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко під час презентації законопроекту.

«Наші міжнародні партнери прийняли дуже важливе рішення, коли більше 600 млрд дол. були розподілені між країнами світу для того, щоб пом'якшити насідки коронавірусної кризи - у першу чергу для людей. Наша політична сила запропонувала своє бачення, ми пропонуємо п'ять напрямків розподілу коштів», - зазначає Петро Порошенко.

Порошенко нагадав, що Уряд Зеленського порушив закон і вже двічі не проіндексував пенсії. «Для того, щоб погасити борг перед пенсіонерами, наша пропозиція - виплата в листопаді 13-ї пенсії у розмірі мінімальної кожному, хто отримує пенсію, меншу середньої по країні. Ми розраховуємо, що це буде трохи більше 10 мільйонів отримувачів пенсій. Ми передбачили на це 23 мільярди 300 мільйонів гривень і вимагаємо, щоб ця ініціатива була поставлена на голосування в залі», - говорить Порошенко.

«Друга позиція. Грошове забезпечення для військовослужбовців не підвищувалося з 2019 року. Тобто всі 2,5 роки каденції Зеленського для військових виплати залишилися замороженими. Якщо раніше в зоні ООС воїн отримував 160% середньої зарплати, то сьогодні трохи більше 80%. Треба не просто відосики знімати про армію, а реальними кроками реалізувати наші пропозиції із джерелами, які ми чітко вказуємо», - наголошує п'ятий Президент. На цю статтю пропонується виділити 10 млрд грн.

«Третя позиція - ефективні заходи для мінімізації нової хвилі пандемії COVID-19. Влада обіцяла 300% підвищення заробітної плати тим, хто працює з ковідними хворими. Уже майже всі вимушені працювати з ковідними хворими. Отже, заробітна платня медикам, фінансування вакцинації, закупівля ліків, які з'явилися у світі для лікування хвороби, забезпечення ліжок, обладнаних киснем. І зробити все можливе для того, щоб зупинити той лічильник смертей, який щодня забирає життя майже 100 українців», - констатує Порошенко. За підрахунками «ЄС», на медицину потрібно виділити 8,5 млрд грн.

«Ми маємо без будь-якої паперової тяганини, без будь-якої бюрократії, так як ми це зробили в 2015-2016 роках, забезпечити ефективний доступ до системи державних субсидій для найменш захищених верств населення», - наголошує п'ятий Президент. За словами Порошенка, 12 мільярдів, які після критики «ЄС» збирається додати на субсидії Уряд Зеленського, не вистачить при рекордних цінах на газ. На субсидії Порошенко пропонує запланувати 20 млрд грн.

«Ми вимагаємо, щоб зараз були внесені зміни до державного бюджету на поточний рік для забезпечення субсидіями. Бо при таких цінах на газ право на субсидії будуть мати 60-70% українських громадян», - констатує Петро Порошенко.

«І п'яте - це захист нашої програми децентралізації. Захист громад України. Бо ключовий зміст - це передача прав, повноважень і фінансового ресурсу громадам в рамках децентралізації. У найважчих умовах, під час війни ми зробили все можливе, щоб проблеми громади вирішувалися громадою. На жаль, зелена влада намагається перекласти питання збільшення тарифів на місцеву владу, не даючи для цього жодного ресурсу. Це сьогодні вимагає компенсації видатків на підвищення тарифів, і їх не можна перекладати ні на міських голів, ні на місцеві ради, ні на громади», - наполягає Порошенко.

«Ми вимагаємо, щоб найближчим часом ця наша ініціатива була розглянута», - резюмував лідер «Євросолідарності».

*https://www.5.ua/polityka/5-krokiv-dlia-zakhystu-ukraintsiv-vid-ekonomichnoi-kryzy-bryfinh-poroshenka-254837.html 5 кроків для захисту українців від економічної кризи: брифінг Порошенка "Бюджет не може бути антисоціальним!"
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16.09.2021 13:46 Ответить
к сожалению адекватных политиков убрали от управления страной в 2019, патаму что "прастой парень из нарида" красивые видосики фигачит!
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16.09.2021 14:19 Ответить
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16.09.2021 13:53 Ответить
Вова уже давно сказал, что у него нет времени мыслить стратегически. Да и мозгов, чтобы мыслить, тоже нет. Так что всё незаконно, но логично.
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16.09.2021 14:54 Ответить
Пасторе, ну коли вже ця Хунта?!
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16.09.2021 17:39 Ответить
 
 