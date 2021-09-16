Бюджет на 2022 год подан с нарушением действующего законодательства, - Турчинов

Бюджет на следующий год подан с грубым нарушением действующего законодательства. Согласно Закону "О национальной безопасности Украины" и Закону "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", внесению бюджета должно предшествовать утверждение на заседании СНБО расходов на оборону и безопасность страны, что является важной составляющей бюджетной политики.

Об этом на брифинге сказал экс-глава Верховной Рады Украины, руководитель Центрального штаба партии "Европейская Солидарность" Александр Турчинов.



По его словам, сначала СНБО должен утвердить основные статьи оборонного бюджета, в соответствии с определенной стратегией защиты Украины. "Только после этого Кабмин может принимать главный финансовый документ страны на следующий год и подать его в Верховную Раду", - пояснил экс-секретарь СНБО.



"Этого сделано не было, и Кабинет Министров, и действующий президент, который является Председателем СНБО, нарушили четкие требования законодательства", - подчеркнул Турчинов, добавив, что президент использует СНБО для пиара, а не для определенных Конституцией и законодательством стратегических задач безопасности и обороны страны.