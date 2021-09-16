Бюджет на 2022 год подан с нарушением действующего законодательства, - Турчинов
Бюджет на следующий год подан с грубым нарушением действующего законодательства. Согласно Закону "О национальной безопасности Украины" и Закону "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", внесению бюджета должно предшествовать утверждение на заседании СНБО расходов на оборону и безопасность страны, что является важной составляющей бюджетной политики.
Об этом на брифинге сказал экс-глава Верховной Рады Украины, руководитель Центрального штаба партии "Европейская Солидарность" Александр Турчинов.
По его словам, сначала СНБО должен утвердить основные статьи оборонного бюджета, в соответствии с определенной стратегией защиты Украины. "Только после этого Кабмин может принимать главный финансовый документ страны на следующий год и подать его в Верховную Раду", - пояснил экс-секретарь СНБО.
"Этого сделано не было, и Кабинет Министров, и действующий президент, который является Председателем СНБО, нарушили четкие требования законодательства", - подчеркнул Турчинов, добавив, что президент использует СНБО для пиара, а не для определенных Конституцией и законодательством стратегических задач безопасности и обороны страны.
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Про Раду національної безпеки і оборони України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 35, ст.237 )
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-19#n2 № 43-VIII від 25.12.2014 , ВВР, 2015, № 4, ст.14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n361 № 2469-VIII від 21.06.2018 , ВВР, 2018, № 31, ст.241
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2646-19#n349 № 2646-VIII від 06.12.2018 , ВВР, 2019, № 4, ст.32}
8) у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#n80 статті 13 :
p8u1:ch_2:nz_1" id="n36" name="n36">а) частину першу доповнити пунктами 7-12 такого змісту:
12) вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони";
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
25 грудня 2014 року
№ 43-VIII
Рада національної безпеки і оборони України на підставі обсягу видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону на середньостроковий період, доведеного Міністерством фінансів України, готує з урахуванням програмних документів у сфері національної безпеки і оборони та не пізніше 15 квітня року, що передує плановому, надає Міністерству фінансів України обґрунтовані пропозиції щодо розподілу зазначеного обсягу між головними розпорядниками коштів державного бюджету.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
6 грудня 2018 року
№ 2646-VIII
иди в школу дебила кусок и там будешь гавкать
и башни близнец, тоже Порошенко..
Рада національної безпеки і оборони України на підставі обсягу видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону на середньостроковий період, доведеного Міністерством фінансів України, готує з урахуванням програмних документів у сфері національної безпеки і оборони та не пізніше 15 квітня року, що передує плановому, надає Міністерству фінансів України обґрунтовані пропозиції щодо розподілу зазначеного обсягу між головними розпорядниками коштів державного бюджету.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
6 грудня 2018 року
№ 2646-VIII
кто тебя Игорем назвал, ты еще тот Вася, может даже и Валера.
Вот так вы и голосуете. Кто журналистов кормит того и воспевают, а идиоты по призыву платных медиашлюх бегут голосовать за "росмеши смешного". Как там говорила унылая лошадь? "Дыбилы, ***" (с)
законом Украины установлено что РНБО предлагает (советует, планирует) но не распределяет бюджет.
Хоча, дійсно, ти просто графоман, і нічого не тямиш навіть в тому, що графопмстиш
Найхреновіше, що чи не всі 73/43%зебіли - такі самі... аналогічні...
сначала СНБО смотрит и дает свое виденье по поводу основных статей бюджета с учетом трат на оборону. СОВЕТУЕТ!!!!
а потом Кабмин утверждает! Хочет прислушивается к советам СНБО, хочет нет!
в нашем случае ты и остальные умственно отсталые с пультом от телека вместо мозгов вручили всю власть в руки вороватой банды и Кабмин не ждет советов СНБО, потому что и там и там все выполняют хотелки Владимира Александровича.
хотя если ты элементарно не может осмыслить то что сюда скопировал то я наверное зря вообще пишу
откуда в 21 веке появились эти стада питекантропов? где вы спали последние пару милионов лет? почему проснулись именно сейчас?
если у тебя хватает извилиндойти до интернета и даже войти на цензор то очень надеюсь.... повторяю, очень приочень надеюсь что сможет заползти и по этой ссылке
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Sklad-Rady-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-Ukrainy.html
там с картинками, в смысле с фотографиями.
а потом еще раз раскажешь мне что СНБО не имеет никакого отношения к Кабмину ну и остальную бредятину)))
п.с. Мне вот интересно ты сам это придумываешь у себя в пустой башке или у тебя есть советники? подскажчики?) они тоже с времен эпохи палеолита по умственному развитию?)
- зато усєрдь'я сколько, трудолюб'я!
«Європейська Солідарність» пропонує за рахунок коштів МВФ, отриманих Україною в рамках глобальної ініціативи Фонду, виплатити пенсіонерам 13-ту пенсію, погасити борги військовим, збільшити обсяг субсидій і поповнити ковідний фонд для підтримки лікарів та хворих. Про це повідомив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко під час презентації законопроекту.
«Наші міжнародні партнери прийняли дуже важливе рішення, коли більше 600 млрд дол. були розподілені між країнами світу для того, щоб пом'якшити насідки коронавірусної кризи - у першу чергу для людей. Наша політична сила запропонувала своє бачення, ми пропонуємо п'ять напрямків розподілу коштів», - зазначає Петро Порошенко.
Порошенко нагадав, що Уряд Зеленського порушив закон і вже двічі не проіндексував пенсії. «Для того, щоб погасити борг перед пенсіонерами, наша пропозиція - виплата в листопаді 13-ї пенсії у розмірі мінімальної кожному, хто отримує пенсію, меншу середньої по країні. Ми розраховуємо, що це буде трохи більше 10 мільйонів отримувачів пенсій. Ми передбачили на це 23 мільярди 300 мільйонів гривень і вимагаємо, щоб ця ініціатива була поставлена на голосування в залі», - говорить Порошенко.
«Друга позиція. Грошове забезпечення для військовослужбовців не підвищувалося з 2019 року. Тобто всі 2,5 роки каденції Зеленського для військових виплати залишилися замороженими. Якщо раніше в зоні ООС воїн отримував 160% середньої зарплати, то сьогодні трохи більше 80%. Треба не просто відосики знімати про армію, а реальними кроками реалізувати наші пропозиції із джерелами, які ми чітко вказуємо», - наголошує п'ятий Президент. На цю статтю пропонується виділити 10 млрд грн.
«Третя позиція - ефективні заходи для мінімізації нової хвилі пандемії COVID-19. Влада обіцяла 300% підвищення заробітної плати тим, хто працює з ковідними хворими. Уже майже всі вимушені працювати з ковідними хворими. Отже, заробітна платня медикам, фінансування вакцинації, закупівля ліків, які з'явилися у світі для лікування хвороби, забезпечення ліжок, обладнаних киснем. І зробити все можливе для того, щоб зупинити той лічильник смертей, який щодня забирає життя майже 100 українців», - констатує Порошенко. За підрахунками «ЄС», на медицину потрібно виділити 8,5 млрд грн.
«Ми маємо без будь-якої паперової тяганини, без будь-якої бюрократії, так як ми це зробили в 2015-2016 роках, забезпечити ефективний доступ до системи державних субсидій для найменш захищених верств населення», - наголошує п'ятий Президент. За словами Порошенка, 12 мільярдів, які після критики «ЄС» збирається додати на субсидії Уряд Зеленського, не вистачить при рекордних цінах на газ. На субсидії Порошенко пропонує запланувати 20 млрд грн.
«Ми вимагаємо, щоб зараз були внесені зміни до державного бюджету на поточний рік для забезпечення субсидіями. Бо при таких цінах на газ право на субсидії будуть мати 60-70% українських громадян», - констатує Петро Порошенко.
«І п'яте - це захист нашої програми децентралізації. Захист громад України. Бо ключовий зміст - це передача прав, повноважень і фінансового ресурсу громадам в рамках децентралізації. У найважчих умовах, під час війни ми зробили все можливе, щоб проблеми громади вирішувалися громадою. На жаль, зелена влада намагається перекласти питання збільшення тарифів на місцеву владу, не даючи для цього жодного ресурсу. Це сьогодні вимагає компенсації видатків на підвищення тарифів, і їх не можна перекладати ні на міських голів, ні на місцеві ради, ні на громади», - наполягає Порошенко.
«Ми вимагаємо, щоб найближчим часом ця наша ініціатива була розглянута», - резюмував лідер «Євросолідарності».
*https://www.5.ua/polityka/5-krokiv-dlia-zakhystu-ukraintsiv-vid-ekonomichnoi-kryzy-bryfinh-poroshenka-254837.html 5 кроків для захисту українців від економічної кризи: брифінг Порошенка "Бюджет не може бути антисоціальним!"