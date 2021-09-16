Бюджет на 2022 поданий з порушенням чинного законодавства, – Турчинов

Бюджет на наступний рік поданий з грубим порушенням чинного законодавства. Відповідно до Закону "Про національну безпеку України" та Закону "Про Раду національної безпеки і оборони України", внесенню бюджету повинно передувати затвердження на засіданні РНБО видатків на оборону і безпеки країни, що є важливою складовою бюджетної політики.

Про це на брифінгу сказав ексголова Верховної Ради України, керівник Центрального штабу партії "Європейська Солідарність" Олександр Турчинов.

За його словами, спочатку РНБО повинна затвердити основні статті оборонного бюджету, відповідно до визначеної стратегії захисту України. "Тільки після цього Кабмін може приймати головний фінансовий документ країни на наступний рік та подати його до Верховної Ради", – пояснив екссекретар РНБО.

"Цього зроблено не було і Кабінет міністрів, і чинний президент, який є Головою РНБО порушили чіткі вимоги законодавства", – наголосив Турчинов додавши, що президент використовує РНБО для піару, а не для визначених Конституцією та законодавством стратегічних завдань безпеки і оборони країни.

Читайте також: Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону