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Учительницу одной из Винницких школ подозревают в развращении ученика, - Нацполиция

Учительницу одной из Винницких школ подозревают в развращении ученика, - Нацполиция

В Виннице полиция расследует факт совершения развратных действий со стороны учительницы относительно малолетнего ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В полицию поступила информация о возможном совершении в 2018-2019 годах развратных действий учительницей одной из школ Винницы в отношении малолетнего ученика", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). В рамках открытого уголовного производства выясняются обстоятельства возможного совершения неправомерных действий в отношении малолетнего ребенка.

За совершение такого преступления предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Также читайте: Напоил и развращал 12-летнюю девочку: в Киеве задержали 32-летнего извращенца. ФОТО

Автор: 

Винницкая область (1032) дети (6481) педофил (493) Нацполиция (16437) школа (3012) учитель (496)


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Топ комментарии
+21
Блеск! Я только за то шоп в первом классе давали писать будущим журналистам статьи! Это круто, диджитали.. что то там.

написано типо: Будто пойман вроде Вася в совершении кражи будто дизтоплива или прикорма для будто карпов из территории завода или фабрики имени Леннона, или Сталлоне, сообщила полиция, будто милиция *************** района или области.
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16.09.2021 14:27
+19
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16.09.2021 15:00
+18
а як йому було пояснити, що #бацца пишеться не з двома "ц"?
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16.09.2021 14:31
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Блеск! Я только за то шоп в первом классе давали писать будущим журналистам статьи! Это круто, диджитали.. что то там.

написано типо: Будто пойман вроде Вася в совершении кражи будто дизтоплива или прикорма для будто карпов из территории завода или фабрики имени Леннона, или Сталлоне, сообщила полиция, будто милиция *************** района или области.
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16.09.2021 14:27 Ответить
если такая информация выплывает через 2-3 года, то, скорее всего, учительницу подводят под компромат какие-то недоброжелатели и явно не дети. Это получатся, что ему было 13-14 лет? Абсурд. Даже если у нее и есть тяга к малолеткам, то могла б найти и не со своей школы. И доказательства какие через 3 года? показания малолеток? тоже могли договориться и оговорить строгую училку.
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16.09.2021 16:27 Ответить
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16.09.2021 22:01 Ответить
Ну это смотря скока лет. Если ему 16+ то наоборот грамоту и вымпел можно выдать.
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16.09.2021 14:27 Ответить
так написано: малолетний ребенок...

Малолетним считается ребенок до достижения им 14 лет...

значит элементарное - куни, хотя, что только не понапридумывают сейчас...
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16.09.2021 16:16 Ответить
Ну дык на фотку училки хорошо бы глянуть.))
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16.09.2021 14:30 Ответить
топлессс
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16.09.2021 14:37 Ответить
...сзади и в позе огородника
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16.09.2021 14:39 Ответить
ну погляди....

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16.09.2021 15:34 Ответить
Та і хочаб вік учня написали б ....
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16.09.2021 16:09 Ответить
а як йому було пояснити, що #бацца пишеться не з двома "ц"?
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16.09.2021 14:31 Ответить
ипаца -- пишется вот так
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16.09.2021 16:28 Ответить
Он показывал писюн, Он показывал писюн
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16.09.2021 14:32 Ответить
Не, он думал, что показывал писюн. А училка ему объяснила, что это-таки ***.

И все же интересен возраст "совращенного"
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16.09.2021 14:34 Ответить
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16.09.2021 14:37 Ответить
Помню мы, в непомню каком классе, все мечтали про свою красивую училку, а она ещё возьми, да и приди на уроки с засосом на шее, прикрывала смущённо рукой, но мы все равно развращались.
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16.09.2021 16:09 Ответить
Мы тоже в старших классах любили на первых партах сидеть, еще и дрались
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16.09.2021 16:18 Ответить
может, там она писюн показывала
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16.09.2021 16:10 Ответить
Училка предпенсионного возраста...
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16.09.2021 14:35 Ответить
Почему мужчинам дают до 10 лет, а женщинам до 5лет? А как же равноправие?
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16.09.2021 14:35 Ответить
нeмає палочки-протикалочки
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16.09.2021 14:41 Ответить
Фота учительницы есть? Друг спрашивает...
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16.09.2021 14:35 Ответить
Если училке до 40 лет, ей надо премию выписать за сексуальное просвещение
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16.09.2021 14:36 Ответить
если правильно написано: "действий со стороны учительницы относительно малолетнего ребенка", то речь идёт о возрасте до 14 лет.
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16.09.2021 14:39 Ответить
ну так то уже тогда акселерат! Смог же!
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16.09.2021 14:40 Ответить
Я так и не понял - вдул он ей или просто письки показывали?
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16.09.2021 14:40 Ответить
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16.09.2021 14:44 Ответить
вроде всем хорошо было???
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16.09.2021 14:44 Ответить
Физичка-завистница Или физрук конкуренции не вынес.
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16.09.2021 14:47 Ответить
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16.09.2021 14:51 Ответить
Хто б мене з вчительок моїх "совратил , развратил" ? Так і закінчив школу , не маючи ніякого професійного досвіду у цій теж важливій темі виховання . ))
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16.09.2021 14:59 Ответить
Да... были у нас педагоги хоть куда. Во всех смыслах.

Однако же были и противоположные. Как медогонки
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16.09.2021 15:49 Ответить
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16.09.2021 15:00 Ответить
Интересно, кто стуканул ? Завистливые одноклассники ?
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16.09.2021 15:04 Ответить
Чи колежанки ???)))
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16.09.2021 15:10 Ответить
Спочатку на фото подивись ,можливо ти стількі не вип"єш !!!)))
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16.09.2021 15:11 Ответить
То ти підліток,школота ???)))
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16.09.2021 15:19 Ответить
Це вона
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16.09.2021 15:52 Ответить
Файна кобіта !!))
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16.09.2021 15:58 Ответить
походу мусора-моралисты тупо завидуют пацану
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16.09.2021 15:11 Ответить
Алеж мусорам хтось стуканув???)))
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16.09.2021 15:20 Ответить
так начиналась история нынешнего президента Франции
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16.09.2021 15:20 Ответить
ага, на поруки... За сраку и в нору!
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16.09.2021 15:51 Ответить
Какое у меня было скучное детство...
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16.09.2021 15:44 Ответить
Мы, мальчики из параллельного класса, готовы взять эту учительницу на поруки. Можем взять по очереди, а можем и все сразу.
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16.09.2021 15:53 Ответить
Малолетний - до 14 лет.
В 2018г ему было максимум 11 лет.
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16.09.2021 15:55 Ответить
Так может, ему тогда было 14... а щас всплыло.

Мож, ему не понравилось? Или случился уже недавно опыт с более профессиональным подходом к делу. Появилось с чем сравнить, и он понял - училка схалтурила
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16.09.2021 15:58 Ответить
Блин, тема сисек не раскрыта!!!

Даешь подробности в студию!!!
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16.09.2021 16:10 Ответить
Эххх...
Только вот так вот и можешь оценить, какая скучная у тебя школа была.

А люди живут полной жизнью.
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16.09.2021 16:20 Ответить
Коленька, давай поиграем с тобой в ролевые игры.....
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16.09.2021 16:21 Ответить
 
 