Учительницу одной из Винницких школ подозревают в развращении ученика, - Нацполиция

В Виннице полиция расследует факт совершения развратных действий со стороны учительницы относительно малолетнего ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В полицию поступила информация о возможном совершении в 2018-2019 годах развратных действий учительницей одной из школ Винницы в отношении малолетнего ученика", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). В рамках открытого уголовного производства выясняются обстоятельства возможного совершения неправомерных действий в отношении малолетнего ребенка.

За совершение такого преступления предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

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