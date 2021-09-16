Учительницу одной из Винницких школ подозревают в развращении ученика, - Нацполиция
В Виннице полиция расследует факт совершения развратных действий со стороны учительницы относительно малолетнего ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В полицию поступила информация о возможном совершении в 2018-2019 годах развратных действий учительницей одной из школ Винницы в отношении малолетнего ученика", - говорится в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). В рамках открытого уголовного производства выясняются обстоятельства возможного совершения неправомерных действий в отношении малолетнего ребенка.
За совершение такого преступления предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
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написано типо: Будто пойман вроде Вася в совершении кражи будто дизтоплива или прикорма для будто карпов из территории завода или фабрики имени Леннона, или Сталлоне, сообщила полиция, будто милиция *************** района или области.
Малолетним считается ребенок до достижения им 14 лет...
значит элементарное - куни, хотя, что только не понапридумывают сейчас...
И все же интересен возраст "совращенного"
Однако же были и противоположные. Как медогонки
В 2018г ему было максимум 11 лет.
Мож, ему не понравилось? Или случился уже недавно опыт с более профессиональным подходом к делу. Появилось с чем сравнить, и он понял - училка схалтурила
Даешь подробности в студию!!!
Только вот так вот и можешь оценить, какая скучная у тебя школа была.
А люди живут полной жизнью.