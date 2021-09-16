Вчительку однієї з вінницьких шкіл підозрюють у розбещенні учня, - Нацполіція

У Вінниці поліція розслідує факт скоєння розпусних дій з боку вчительки щодо малолітньої дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"У поліцію надійшла інформація про можливе скоєння в 2018-2019 роках розпусних дій вчителькою однієї зі шкіл Вінниці щодо малолітнього учня", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). В рамках відкритого кримінального провадження з'ясовуються обставини можливого вчинення неправомірних дій щодо малолітньої дитини.

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За вчинення такого злочину передбачено до 5 років позбавлення волі.