Вчительку однієї з вінницьких шкіл підозрюють у розбещенні учня, - Нацполіція
У Вінниці поліція розслідує факт скоєння розпусних дій з боку вчительки щодо малолітньої дитини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"У поліцію надійшла інформація про можливе скоєння в 2018-2019 роках розпусних дій вчителькою однієї зі шкіл Вінниці щодо малолітнього учня", - йдеться в повідомленні.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). В рамках відкритого кримінального провадження з'ясовуються обставини можливого вчинення неправомірних дій щодо малолітньої дитини.
За вчинення такого злочину передбачено до 5 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+21 Yuriy Smith
показати весь коментар16.09.2021 14:27
+19 exoplanet HIP65426b
показати весь коментар16.09.2021 15:00
+18 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар16.09.2021 14:31
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написано типо: Будто пойман вроде Вася в совершении кражи будто дизтоплива или прикорма для будто карпов из территории завода или фабрики имени Леннона, или Сталлоне, сообщила полиция, будто милиция *************** района или области.
Малолетним считается ребенок до достижения им 14 лет...
значит элементарное - куни, хотя, что только не понапридумывают сейчас...
И все же интересен возраст "совращенного"
Однако же были и противоположные. Как медогонки
В 2018г ему было максимум 11 лет.
Мож, ему не понравилось? Или случился уже недавно опыт с более профессиональным подходом к делу. Появилось с чем сравнить, и он понял - училка схалтурила
Даешь подробности в студию!!!
Только вот так вот и можешь оценить, какая скучная у тебя школа была.
А люди живут полной жизнью.