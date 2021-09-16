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Вчительку однієї з вінницьких шкіл підозрюють у розбещенні учня, - Нацполіція

Вчительку однієї з вінницьких шкіл підозрюють у розбещенні учня, - Нацполіція

У Вінниці поліція розслідує факт скоєння розпусних дій з боку вчительки щодо малолітньої дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"У поліцію надійшла інформація про можливе скоєння в 2018-2019 роках розпусних дій вчителькою однієї зі шкіл Вінниці щодо малолітнього учня", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). В рамках відкритого кримінального провадження з'ясовуються обставини можливого вчинення неправомірних дій щодо малолітньої дитини.

Також дивіться: Напоїв і розбещував 12-річну дівчинку: в Києві затримали 32-річного збоченця. ФОТО

За вчинення такого злочину передбачено до 5 років позбавлення волі.

Автор: 

Вінницька область (1012) діти (5055) педофіл (158) Нацполіція (15147) школа (2206) вчитель (395)


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Топ коментарі
+21
Блеск! Я только за то шоп в первом классе давали писать будущим журналистам статьи! Это круто, диджитали.. что то там.

написано типо: Будто пойман вроде Вася в совершении кражи будто дизтоплива или прикорма для будто карпов из территории завода или фабрики имени Леннона, или Сталлоне, сообщила полиция, будто милиция *************** района или области.
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16.09.2021 14:27
+19
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16.09.2021 15:00
+18
а як йому було пояснити, що #бацца пишеться не з двома "ц"?
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16.09.2021 14:31
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Блеск! Я только за то шоп в первом классе давали писать будущим журналистам статьи! Это круто, диджитали.. что то там.

написано типо: Будто пойман вроде Вася в совершении кражи будто дизтоплива или прикорма для будто карпов из территории завода или фабрики имени Леннона, или Сталлоне, сообщила полиция, будто милиция *************** района или области.
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16.09.2021 14:27 Відповісти
если такая информация выплывает через 2-3 года, то, скорее всего, учительницу подводят под компромат какие-то недоброжелатели и явно не дети. Это получатся, что ему было 13-14 лет? Абсурд. Даже если у нее и есть тяга к малолеткам, то могла б найти и не со своей школы. И доказательства какие через 3 года? показания малолеток? тоже могли договориться и оговорить строгую училку.
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16.09.2021 16:27 Відповісти
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16.09.2021 22:01 Відповісти
Ну это смотря скока лет. Если ему 16+ то наоборот грамоту и вымпел можно выдать.
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16.09.2021 14:27 Відповісти
так написано: малолетний ребенок...

Малолетним считается ребенок до достижения им 14 лет...

значит элементарное - куни, хотя, что только не понапридумывают сейчас...
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16.09.2021 16:16 Відповісти
Ну дык на фотку училки хорошо бы глянуть.))
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16.09.2021 14:30 Відповісти
топлессс
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16.09.2021 14:37 Відповісти
...сзади и в позе огородника
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16.09.2021 14:39 Відповісти
ну погляди....

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16.09.2021 15:34 Відповісти
Та і хочаб вік учня написали б ....
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16.09.2021 16:09 Відповісти
а як йому було пояснити, що #бацца пишеться не з двома "ц"?
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16.09.2021 14:31 Відповісти
ипаца -- пишется вот так
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16.09.2021 16:28 Відповісти
Он показывал писюн, Он показывал писюн
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16.09.2021 14:32 Відповісти
Не, он думал, что показывал писюн. А училка ему объяснила, что это-таки ***.

И все же интересен возраст "совращенного"
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16.09.2021 14:34 Відповісти
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16.09.2021 14:37 Відповісти
Помню мы, в непомню каком классе, все мечтали про свою красивую училку, а она ещё возьми, да и приди на уроки с засосом на шее, прикрывала смущённо рукой, но мы все равно развращались.
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16.09.2021 16:09 Відповісти
Мы тоже в старших классах любили на первых партах сидеть, еще и дрались
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16.09.2021 16:18 Відповісти
может, там она писюн показывала
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16.09.2021 16:10 Відповісти
Училка предпенсионного возраста...
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16.09.2021 14:35 Відповісти
Почему мужчинам дают до 10 лет, а женщинам до 5лет? А как же равноправие?
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16.09.2021 14:35 Відповісти
нeмає палочки-протикалочки
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16.09.2021 14:41 Відповісти
Фота учительницы есть? Друг спрашивает...
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16.09.2021 14:35 Відповісти
Если училке до 40 лет, ей надо премию выписать за сексуальное просвещение
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16.09.2021 14:36 Відповісти
если правильно написано: "действий со стороны учительницы относительно малолетнего ребенка", то речь идёт о возрасте до 14 лет.
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16.09.2021 14:39 Відповісти
ну так то уже тогда акселерат! Смог же!
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16.09.2021 14:40 Відповісти
Я так и не понял - вдул он ей или просто письки показывали?
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16.09.2021 14:40 Відповісти
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16.09.2021 14:44 Відповісти
вроде всем хорошо было???
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16.09.2021 14:44 Відповісти
Физичка-завистница Или физрук конкуренции не вынес.
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16.09.2021 14:47 Відповісти
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16.09.2021 14:51 Відповісти
Хто б мене з вчительок моїх "совратил , развратил" ? Так і закінчив школу , не маючи ніякого професійного досвіду у цій теж важливій темі виховання . ))
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16.09.2021 14:59 Відповісти
Да... были у нас педагоги хоть куда. Во всех смыслах.

Однако же были и противоположные. Как медогонки
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16.09.2021 15:49 Відповісти
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16.09.2021 15:00 Відповісти
Интересно, кто стуканул ? Завистливые одноклассники ?
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16.09.2021 15:04 Відповісти
Чи колежанки ???)))
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16.09.2021 15:10 Відповісти
Спочатку на фото подивись ,можливо ти стількі не вип"єш !!!)))
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16.09.2021 15:11 Відповісти
То ти підліток,школота ???)))
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16.09.2021 15:19 Відповісти
Це вона
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16.09.2021 15:52 Відповісти
Файна кобіта !!))
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16.09.2021 15:58 Відповісти
походу мусора-моралисты тупо завидуют пацану
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16.09.2021 15:11 Відповісти
Алеж мусорам хтось стуканув???)))
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16.09.2021 15:20 Відповісти
так начиналась история нынешнего президента Франции
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16.09.2021 15:20 Відповісти
ага, на поруки... За сраку и в нору!
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16.09.2021 15:51 Відповісти
Какое у меня было скучное детство...
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16.09.2021 15:44 Відповісти
Мы, мальчики из параллельного класса, готовы взять эту учительницу на поруки. Можем взять по очереди, а можем и все сразу.
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16.09.2021 15:53 Відповісти
Малолетний - до 14 лет.
В 2018г ему было максимум 11 лет.
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16.09.2021 15:55 Відповісти
Так может, ему тогда было 14... а щас всплыло.

Мож, ему не понравилось? Или случился уже недавно опыт с более профессиональным подходом к делу. Появилось с чем сравнить, и он понял - училка схалтурила
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16.09.2021 15:58 Відповісти
Блин, тема сисек не раскрыта!!!

Даешь подробности в студию!!!
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16.09.2021 16:10 Відповісти
Эххх...
Только вот так вот и можешь оценить, какая скучная у тебя школа была.

А люди живут полной жизнью.
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16.09.2021 16:20 Відповісти
Коленька, давай поиграем с тобой в ролевые игры.....
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16.09.2021 16:21 Відповісти
 
 