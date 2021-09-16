Украинские заробитчане часто сталкиваются с произволом иностранных работодателей, - эксперты

Несмотря на сладкие обещания, их часто ожидают неприемлемые условия труда и проживания, невыплата зарплат, несоблюдение техники безопасности и охраны труда. Хуже всего – физическое, психологическое и даже сексуальное насилие со стороны работодателей. Но все это не мешает миллионам украинцев искать лучшей жизни за рубежом.

По разным подсчетам и по данным экспертов, на сегодня объем трудовой миграции достигает 2-3 млн украинцев, передает 24 канал.

За тридцать лет своей независимости Украина стала одним из лидеров по количеству трудовых мигрантов в Европе. Для того чтобы сдержать миграционные потоки, в Минэкономики заявили, что готовы разработать стратегию, которая бы поощряла украинцев возвращаться домой. Но пока же безработица в регионах, плохая экономическая ситуация, политическая нестабильность мотивирует почти треть трудоспособных украинцев паковать чемоданы, говорят экономисты.

"Тотальное недоверие к будущему государства – это все же основная причина. Государство не только не препятствует, а даже своей международной политикой, в том числе внутренней и гуманитарной, только ускоряет и стимулирует эти процессы", – поделился экономический эксперт Всеволод Степанюк.

По словам экономиста Андрея Новака, люди могут принести очень большую пользу украинской экономике, но они уезжают на заработки. Конечно же это происходит не по собственному желанию, а по принуждению.

В правительстве уверяют, что делают все возможное, чтобы повысить уровень жизни в Украине. В частности, с начала года на треть увеличили минимальный размер заработной платы, разработали законопроект, которым предусмотрена денежная поддержка украинцев, готовых вернуться домой и начать собственное дело. Начали экспериментальный проект в сфере занятости.

Минэкономики инициирует определенный экспериментальный проект, который будет осуществляться всеми центрами службы занятости. Он направлен на усиление сотрудничества с работодателями, внедрение индивидуального подхода к работе как с соискателями, так и работодателями в том числе, – подчеркнула Светлана Глущенко.

Но пока же в правительстве пытаются обеспечить достойными рабочими местами как можно больше украинцев и остановить миграционные потоки, специалисты в очередной раз отмечают возможную опасность работы за рубежом. Особенно это касается тех, кто работает нелегально. Из-за минимума прав, есть немалый риск стать жертвой торговли людьми или трудовой эксплуатации.