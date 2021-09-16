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Украинские заробитчане часто сталкиваются с произволом иностранных работодателей, - эксперты

Украинские заробитчане часто сталкиваются с произволом иностранных работодателей, - эксперты

Несмотря на сладкие обещания, их часто ожидают неприемлемые условия труда и проживания, невыплата зарплат, несоблюдение техники безопасности и охраны труда. Хуже всего – физическое, психологическое и даже сексуальное насилие со стороны работодателей. Но все это не мешает миллионам украинцев искать лучшей жизни за рубежом.

По разным подсчетам и по данным экспертов, на сегодня объем трудовой миграции достигает 2-3 млн украинцев, передает 24 канал.

За тридцать лет своей независимости Украина стала одним из лидеров по количеству трудовых мигрантов в Европе. Для того чтобы сдержать миграционные потоки, в Минэкономики заявили, что готовы разработать стратегию, которая бы поощряла украинцев возвращаться домой. Но пока же безработица в регионах, плохая экономическая ситуация, политическая нестабильность мотивирует почти треть трудоспособных украинцев паковать чемоданы, говорят экономисты.

"Тотальное недоверие к будущему государства – это все же основная причина. Государство не только не препятствует, а даже своей международной политикой, в том числе внутренней и гуманитарной, только ускоряет и стимулирует эти процессы", – поделился экономический эксперт Всеволод Степанюк.

По словам экономиста Андрея Новака, люди могут принести очень большую пользу украинской экономике, но они уезжают на заработки. Конечно же это происходит не по собственному желанию, а по принуждению.

В правительстве уверяют, что делают все возможное, чтобы повысить уровень жизни в Украине. В частности, с начала года на треть увеличили минимальный размер заработной платы, разработали законопроект, которым предусмотрена денежная поддержка украинцев, готовых вернуться домой и начать собственное дело. Начали экспериментальный проект в сфере занятости.

Минэкономики инициирует определенный экспериментальный проект, который будет осуществляться всеми центрами службы занятости. Он направлен на усиление сотрудничества с работодателями, внедрение индивидуального подхода к работе как с соискателями, так и работодателями в том числе, – подчеркнула Светлана Глущенко.

Но пока же в правительстве пытаются обеспечить достойными рабочими местами как можно больше украинцев и остановить миграционные потоки, специалисты в очередной раз отмечают возможную опасность работы за рубежом. Особенно это касается тех, кто работает нелегально. Из-за минимума прав, есть немалый риск стать жертвой торговли людьми или трудовой эксплуатации.

Автор: 

работа (599) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+17
Можно подумать, что наши душевнее.
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16.09.2021 14:46
+14
Ну да, у нас работодатели святые. Особенно мелкий и средний бизнес.
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16.09.2021 14:48
+14
С произволом отечественных они сталкиваются чаще.
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16.09.2021 14:52
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Можно подумать, что наши душевнее.
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16.09.2021 14:46 Ответить
Работал в Венгрии- 3 через 3. Минимальная зарплата на наши деньги- 15 000грн( за полмесяца). Хочешь больше- бери овертаймы, до 1000 баксов можно заработать. Так практически в каждом ПГТ стоят огромные заводы из разных стран. А народу там немного, потому наших и зовут. Условия жизни хорошие были, завод- сама чистота, карточки на еду в столовой. Работали в чистых халатах. Изготавливали платы для авто. Так я спрашиваю наши власти- где иностранные заводы у нас? Где иностранный капитал? Вот только тогда, когда они будут- будут и деньги у людей и такого массового оттока не будет.
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16.09.2021 17:49 Ответить
Ну да, у нас работодатели святые. Особенно мелкий и средний бизнес.
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16.09.2021 14:48 Ответить
причем произвол отечественных работодателей уже считается нормой
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16.09.2021 14:51 Ответить
Та да. Самое первое с чем сталкивается потенциальный работник это типа "испытательный" срок пару месяцев без оплаты труда. Кто поумнее и потерся по работам сразу разворачивается и уходит. А есть и наивные, которые ведутся на этот разводняк. Чаще всего молодежь или кому позарез нужна работа. Отрабатывают этот срок, а потом им говорят, что Вы типа нам не подходите. И следующего берут на даровой труд.
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16.09.2021 15:30 Ответить
С произволом отечественных они сталкиваются чаще.
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16.09.2021 14:52 Ответить
_"Эксперты" пытаются пропагандой остановить тех, кто не хочет работать в Украине за три копейки. Хер вы угадали! Ничего вашими пустыми словами вы не добьётесь! Это остановится только тогда, когда украинцы смогут достойно зарабатывать в Украине, а на вашу пропаганду плевали они с высокой вышки, тупые дауны!
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16.09.2021 14:53 Ответить
Почему сразу тупые дауны. Очень даже не тупые. Они просто отрабатывают деньги олигархов. Ничего личного - просто бизнес.
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16.09.2021 15:26 Ответить
А як держава має весь народ !!!))))
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16.09.2021 14:55 Ответить
"люди могут принести очень большую пользу украинской экономике" - это типа работать за 3 копейки по 60 часов в неделю, без медицины, без образования, без жилья, без перспектив ни самим ни детям ? Та на йух такое счастье нужно ? Правильно делают, что уезжают. Разве что-то изменилось за 30 лет ?

Слева молот, справа серп

Это наш советский герб

Ты хочешь жни, а хочешь куй

Ты все равно получишь - хлеб
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16.09.2021 14:57 Ответить
Наши похлеще будут. Так шо кто может - езжайте на заработки.
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16.09.2021 14:59 Ответить
Прекращение оттока рабочей силы из Украины решается очень легко и в короткие сроки.

Средняя зарплата в 1000 евро в Украине и никто не захочет ехать на заработки за границу.

Но 1000 евро зарплаты, олигархи никогда не дадут работникам на своих предприятиях, хотя продукцию продают за рубеж по мировым ценам.

Олигархи скорее сдохнут, чем дадут людям нормальные зарплаты, нормальный уровень жизни.

Вся причина оттока рабочей силы из Украины в ненасытной жадности и алчности олигархов Украины, которые владеют всеми предприятиями и заводами в Украине.
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16.09.2021 15:00 Ответить
Несмотря на сладкие обещания, их часто ожидают неприемлемые условия труда и проживания, невыплата зарплат, несоблюдение техники безопасности и охраны труда. Хуже всего - физическое, психологическое и даже сексуальное насилие со стороны работодателей. Источник:

Все це в нашій країні,кругом і рядом.Тому люди і шукають де заробить,а физическое, психологическое и даже сексуальное насилие со стороны работодателей.Це брехня,якщо такі випадки бувають,про які я не чув,то як правило це виключення з правил.Та й взагалі схоже на совкову пропаганду.
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16.09.2021 15:05 Ответить
А так воно і є. Саме совкова пропаганда та суцільна брехня "експертів" на прикормці олігархів. Тількі вона не спрацює. Так зване сарафанне радіо у людей має більшу довіру. Люди не вакуумі живуть. Знають як там працювати та які умови. Звісно там теж медом не намазано, але і такого страхіття що ці "ехсперти" верзуть теж немає. Таке можна швидше в Україні отримати.
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16.09.2021 15:24 Ответить
За тридцать лет своей независимости Украина стала одним из лидеров по количеству трудовых мигрантов в Европе

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Всё логично, потому, что Украина - лидер по нищете, лидер по самым наименьшим зарплатам в Европе, благодаря олигархам.

Аминь.
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16.09.2021 15:14 Ответить
Україна це типова бананова республіка з пронародною конституцією, держ апаратом, законами на бумазі, але по суті це феодальне напівкримінальне утворення, без законів, зрозумілих правил гри, де неможливо щось планувати. ментовсько-прокурорська мафія що обслуговує місцеві феодальні клани помножено на рабський менталитет маленького українця дають повну можливість нічого не змінювати вже 30 років. і хто нам лікар?
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16.09.2021 15:20 Ответить
А хто на пострадянському просторі краще? Це наслідок окупації московитами
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16.09.2021 15:29 Ответить
Наприклад Латвія, Литва, Естонія

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16.09.2021 15:40 Ответить
в Україні мінімалка 6000гр на місяць?
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16.09.2021 15:47 Ответить
так
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16.09.2021 15:48 Ответить
коли я покинув Україну 20 років назад, моя зарплата лікаря була менше 200гр. тому 6000 мінімалка звучить як великі гроші.
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16.09.2021 15:53 Ответить
1. Яка зарплата у економіста?

2. Що мішає платити більше?
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16.09.2021 15:21 Ответить
Метинвест выплатит Ахметову и Новинскому $590 млн дивидендов - газета "Мариупольский Пылесос"
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16.09.2021 15:21 Ответить
А шо, им еще долги на 100 миллиардов списали из нашего кармана. Вофка не жмот за наш счет.
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16.09.2021 16:57 Ответить
Українці набагато частіше стикаються з проізволом вітчизняних роботодавців.
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16.09.2021 15:28 Ответить
можно подумать там что то существенное платят.
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16.09.2021 15:35 Ответить
90% Українців їдуть виконувати некваліфіковану або низько кваліфіковану роботу за кордоном, яка низько оплачується, яку не хочуть робити місцеві і відповідно умови праці там не дуже комфортні. помножте це на незнання мови, незнання своїх прав, відсутність нормального контракту, що ви очікували? 10% можливо менше, працюють на роботах зі знанням мови, заробляють непогані гроші, в нормальних умовах і якщо й виникають якісь непорозуміння, знають як їх вирішувати цивілізовано по правилам прописаним в контракті.
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16.09.2021 15:38 Ответить
Зеленському і його банді ніяк не йметься, що люди десь можуть заробляти гроші і з ними не ділитися.
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16.09.2021 15:41 Ответить
Це буває,але тільки в наших посередників.Европейці в 99% випадків нормальні,цивілізовані люди
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16.09.2021 16:08 Ответить
З такою мінімалкою не знаю, як українці виживають. Тому і до Канади добираються, навіть. У Онтаріо мінімалка $14 за годину. Але то некваліфікована робота. Два місяці тому робив ремонт у своєму домі. Найняв двох українців, які тут на заробках. Трохи дешевше ніж канадці, все ж таки. Працюють тяжко, по 12 годин на день часом. Якість вражає, золоті руки мають. Хлопці полишали сім'ї в Україні. Платив їм у середньому по $30 за годину. Вони були задоволені і я також. І це ще не так багато....
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16.09.2021 16:33 Ответить
 
 