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Українські заробітчани часто стикаються зі свавіллям іноземних роботодавців, - експерти

Українські заробітчани часто стикаються зі свавіллям іноземних роботодавців, - експерти

Попри солодкі обіцянки, їх часто очікують неприйнятні умови праці та проживання, невиплата зарплат, недотримання техніки безпеки та охорони праці. Найгірше – фізичне, психологічне та навіть сексуальне насильство з боку роботодавців. Але все це не заважає мільйонам українців шукати кращого життя за кордоном.

За різними підрахунками і за даними експертів, на сьогодні обсяг трудової міграції досягає 2-3 млн українців, передає 24 канал.

За тридцять років своєї незалежності, Україна стала одним із лідерів за кількістю трудових мігрантів у Європі. Для того, щоб стримати міграційні потоки, в Мінекономіки заявили, що готові розробити стратегію, яка б заохочувала українців повертатися додому. Та поки ж безробіття в регіонах, погана економічна ситуація, політична нестабільність мотивує майже третину працездатних українців пакувати валізи, кажуть економісти.

"Тотальна недовіра до майбутнього держави – це все ж таки основна причина. Держава не тільки не перешкоджає, а навіть своєю міжнародною політикою, в тому числі внутрішньою і гуманітарною, тільки пришвидшує і стимулює ці процеси", – поділився економічний експерт Всеволод Степанюк.

За словами економіста Андрія Новака, люди можуть принести дуже велику користь українській економіці, але вони виїжджають на заробітки. Звичайно ж це відбувається не за власним бажанням, а з примусу.

В уряді запевняють, що роблять усе можливе аби підвищити рівень життя в Україні. Зокрема, з початку року на третину збільшили мінімальний розмір заробітної плати, розробили законопроєкт, яким передбачена грошова підтримка українців, готових повернутись додому і розпочати власну справу. Започаткували експериментальний проєкт у сфері зайнятості.

Мінекономіки ініціює певний експериментальний проєкт, який буде здійснюватись всіма центрами служби зайнятості. Він спрямований на посилення співпраці із роботодавцями, запровадження індивідуального підходу роботи як з шукачами, так і з роботодавцями в тому числі,
– підкреслила Світлана Глущенко.

Та поки ж в Уряді намагаються забезпечити гідними робочими місцями як можна більше українців та зупинити міграційні потоки, фахівці вкотре наголошують про можливу небезпеку роботи за кордоном. Особливо це стосується тих, хто працює нелегально. Через мінімум прав, є чималий ризик стати жертвою торгівлі людьми або трудової експлуатації.

Автор: 

робота (1200) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+17
Можно подумать, что наши душевнее.
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16.09.2021 14:46
+14
Ну да, у нас работодатели святые. Особенно мелкий и средний бизнес.
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16.09.2021 14:48
+14
С произволом отечественных они сталкиваются чаще.
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16.09.2021 14:52
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Можно подумать, что наши душевнее.
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16.09.2021 14:46 Відповісти
Работал в Венгрии- 3 через 3. Минимальная зарплата на наши деньги- 15 000грн( за полмесяца). Хочешь больше- бери овертаймы, до 1000 баксов можно заработать. Так практически в каждом ПГТ стоят огромные заводы из разных стран. А народу там немного, потому наших и зовут. Условия жизни хорошие были, завод- сама чистота, карточки на еду в столовой. Работали в чистых халатах. Изготавливали платы для авто. Так я спрашиваю наши власти- где иностранные заводы у нас? Где иностранный капитал? Вот только тогда, когда они будут- будут и деньги у людей и такого массового оттока не будет.
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16.09.2021 17:49 Відповісти
Ну да, у нас работодатели святые. Особенно мелкий и средний бизнес.
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16.09.2021 14:48 Відповісти
причем произвол отечественных работодателей уже считается нормой
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16.09.2021 14:51 Відповісти
Та да. Самое первое с чем сталкивается потенциальный работник это типа "испытательный" срок пару месяцев без оплаты труда. Кто поумнее и потерся по работам сразу разворачивается и уходит. А есть и наивные, которые ведутся на этот разводняк. Чаще всего молодежь или кому позарез нужна работа. Отрабатывают этот срок, а потом им говорят, что Вы типа нам не подходите. И следующего берут на даровой труд.
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16.09.2021 15:30 Відповісти
С произволом отечественных они сталкиваются чаще.
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16.09.2021 14:52 Відповісти
_"Эксперты" пытаются пропагандой остановить тех, кто не хочет работать в Украине за три копейки. Хер вы угадали! Ничего вашими пустыми словами вы не добьётесь! Это остановится только тогда, когда украинцы смогут достойно зарабатывать в Украине, а на вашу пропаганду плевали они с высокой вышки, тупые дауны!
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16.09.2021 14:53 Відповісти
Почему сразу тупые дауны. Очень даже не тупые. Они просто отрабатывают деньги олигархов. Ничего личного - просто бизнес.
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16.09.2021 15:26 Відповісти
А як держава має весь народ !!!))))
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16.09.2021 14:55 Відповісти
"люди могут принести очень большую пользу украинской экономике" - это типа работать за 3 копейки по 60 часов в неделю, без медицины, без образования, без жилья, без перспектив ни самим ни детям ? Та на йух такое счастье нужно ? Правильно делают, что уезжают. Разве что-то изменилось за 30 лет ?

Слева молот, справа серп

Это наш советский герб

Ты хочешь жни, а хочешь куй

Ты все равно получишь - хлеб
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16.09.2021 14:57 Відповісти
Наши похлеще будут. Так шо кто может - езжайте на заработки.
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16.09.2021 14:59 Відповісти
Прекращение оттока рабочей силы из Украины решается очень легко и в короткие сроки.

Средняя зарплата в 1000 евро в Украине и никто не захочет ехать на заработки за границу.

Но 1000 евро зарплаты, олигархи никогда не дадут работникам на своих предприятиях, хотя продукцию продают за рубеж по мировым ценам.

Олигархи скорее сдохнут, чем дадут людям нормальные зарплаты, нормальный уровень жизни.

Вся причина оттока рабочей силы из Украины в ненасытной жадности и алчности олигархов Украины, которые владеют всеми предприятиями и заводами в Украине.
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16.09.2021 15:00 Відповісти
Несмотря на сладкие обещания, их часто ожидают неприемлемые условия труда и проживания, невыплата зарплат, несоблюдение техники безопасности и охраны труда. Хуже всего - физическое, психологическое и даже сексуальное насилие со стороны работодателей. Источник:

Все це в нашій країні,кругом і рядом.Тому люди і шукають де заробить,а физическое, психологическое и даже сексуальное насилие со стороны работодателей.Це брехня,якщо такі випадки бувають,про які я не чув,то як правило це виключення з правил.Та й взагалі схоже на совкову пропаганду.
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16.09.2021 15:05 Відповісти
А так воно і є. Саме совкова пропаганда та суцільна брехня "експертів" на прикормці олігархів. Тількі вона не спрацює. Так зване сарафанне радіо у людей має більшу довіру. Люди не вакуумі живуть. Знають як там працювати та які умови. Звісно там теж медом не намазано, але і такого страхіття що ці "ехсперти" верзуть теж немає. Таке можна швидше в Україні отримати.
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16.09.2021 15:24 Відповісти
За тридцать лет своей независимости Украина стала одним из лидеров по количеству трудовых мигрантов в Европе

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Всё логично, потому, что Украина - лидер по нищете, лидер по самым наименьшим зарплатам в Европе, благодаря олигархам.

Аминь.
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16.09.2021 15:14 Відповісти
Україна це типова бананова республіка з пронародною конституцією, держ апаратом, законами на бумазі, але по суті це феодальне напівкримінальне утворення, без законів, зрозумілих правил гри, де неможливо щось планувати. ментовсько-прокурорська мафія що обслуговує місцеві феодальні клани помножено на рабський менталитет маленького українця дають повну можливість нічого не змінювати вже 30 років. і хто нам лікар?
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16.09.2021 15:20 Відповісти
А хто на пострадянському просторі краще? Це наслідок окупації московитами
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16.09.2021 15:29 Відповісти
Наприклад Латвія, Литва, Естонія

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16.09.2021 15:40 Відповісти
в Україні мінімалка 6000гр на місяць?
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16.09.2021 15:47 Відповісти
так
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16.09.2021 15:48 Відповісти
коли я покинув Україну 20 років назад, моя зарплата лікаря була менше 200гр. тому 6000 мінімалка звучить як великі гроші.
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16.09.2021 15:53 Відповісти
1. Яка зарплата у економіста?

2. Що мішає платити більше?
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16.09.2021 15:21 Відповісти
Метинвест выплатит Ахметову и Новинскому $590 млн дивидендов - газета "Мариупольский Пылесос"
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16.09.2021 15:21 Відповісти
А шо, им еще долги на 100 миллиардов списали из нашего кармана. Вофка не жмот за наш счет.
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16.09.2021 16:57 Відповісти
Українці набагато частіше стикаються з проізволом вітчизняних роботодавців.
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16.09.2021 15:28 Відповісти
можно подумать там что то существенное платят.
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16.09.2021 15:35 Відповісти
90% Українців їдуть виконувати некваліфіковану або низько кваліфіковану роботу за кордоном, яка низько оплачується, яку не хочуть робити місцеві і відповідно умови праці там не дуже комфортні. помножте це на незнання мови, незнання своїх прав, відсутність нормального контракту, що ви очікували? 10% можливо менше, працюють на роботах зі знанням мови, заробляють непогані гроші, в нормальних умовах і якщо й виникають якісь непорозуміння, знають як їх вирішувати цивілізовано по правилам прописаним в контракті.
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16.09.2021 15:38 Відповісти
Зеленському і його банді ніяк не йметься, що люди десь можуть заробляти гроші і з ними не ділитися.
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16.09.2021 15:41 Відповісти
Це буває,але тільки в наших посередників.Европейці в 99% випадків нормальні,цивілізовані люди
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16.09.2021 16:08 Відповісти
З такою мінімалкою не знаю, як українці виживають. Тому і до Канади добираються, навіть. У Онтаріо мінімалка $14 за годину. Але то некваліфікована робота. Два місяці тому робив ремонт у своєму домі. Найняв двох українців, які тут на заробках. Трохи дешевше ніж канадці, все ж таки. Працюють тяжко, по 12 годин на день часом. Якість вражає, золоті руки мають. Хлопці полишали сім'ї в Україні. Платив їм у середньому по $30 за годину. Вони були задоволені і я також. І це ще не так багато....
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16.09.2021 16:33 Відповісти
 
 