Киберполиция разоблачила группировку вымогателей, размещавшую в СМИ провокационные материалы

Главное следственное управление Национальной полиции Украины совместно с сотрудниками киберполиции разоблачили деятельность группировки, занимавшейся вымогательством денег у политиков, чиновников и бизнесменов за неразмещение в СМИ материалов провокационного характера.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.

"Фигуранты публиковали в Интернете ложные новости, которые вредили деловой репутации политиков и чиновников, а за их удаление требовали деньги. В домах фигурантов пока продолжаются обыски", - говорится в сообщении.

Известно, что в группировку входило 5 человек, которые на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения. В основном, в новостях говорилось о коррупционной деятельности их фигурантов.

По данным некоторых источников, группировка имеет отношение к сайту "Антикор".

За удаление новости правонарушители требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их перевода на электронные кошельки. Связаться со злоумышленниками можно было по электронной почте, адрес которой они также публиковали.

В настоящее время полиция уже установила четырех потерпевших, перечисливших вымогателям от 150 до 200 000 гривен.

Кроме этого, правоохранители установили также, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия.

В настоящее время проводятся обыски в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этим статьям предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.