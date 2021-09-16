Кіберполіція викрила угруповання вимагачів, які розміщували в ЗМІ провокаційні матеріали

Головне слідче управління Національної поліції України спільно зі співробітниками кіберполіції викрили діяльність угруповання, яке займалося вимаганням грошей у політиків, чиновників і бізнесменів за нерозміщення у ЗМІ матеріалів провокаційного характеру.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту кіберполіції .

"Фігуранти публікували в інтернеті неправдиві новини, які шкодили діловій репутації політиків і посадовців, а за їх видалення вимагали гроші. У будинках фігурантів поки тривають обшуки", - сказано у повідомленні.

Відомо, що до угруповання входило 5 осіб, які на 13 підконтрольних сайтах розміщували провокаційні і недостовірні відомості. Здебільшого, в новинах йшлося про корупційну діяльність їх фігурантів.

За даними деяких джерел, угруповання має відношення до сайту "Антикор".

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За видалення новини правопорушники вимагали гроші у криптовалюті та надавали інструкції для їх переказу на електронні гаманці. Зв'язатися зі зловмисниками можна було електронною поштою, адресу якої вони також публікували.

Наразі поліція вже встановила чотирьох потерпілих, які перерахували здирникам від 150 до 200 000 гривен.

Крім цього, правоохоронці встановили також, що правопорушники незаконно збирали, зберігали та публікували у ЗМІ конфіденційну інформацію про осіб без їхньої згоди.

На цей час тривають обшуки в офісі та будинках фігурантів у Чернігівській, Київській областях і в столиці.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) і ч. 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Покарання за цими статтями передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.