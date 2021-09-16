Замначальника райотдела полиции задержан на Николаевщине за вымогательство взяток с подчиненных, - Нацполиция. ФОТО

В Николаевской области правоохранители задержали заместителя начальника Баштанского райотдела полиции, который угрожая сотрудникам надуманными проблемами на службе, требовал ежесуточно приносить ему определенную сумму неправомерной выгоды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Оперативники внутренней безопасности НПУ установили, что один из заместителей начальника Баштанскому РВП установил подчиненным суточную "таксу", иначе - обещал проблемы на службе и угрожал дисциплинарным наказанием.

По собранным материалам следователи ГБР внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Факт вымогательства задокументировали.

12 тыс. гривен фигурант получил от сотрудника подчиненного подразделения полиции, после чего на месте происшествия его задержали сотрудники внутренней безопасности Нацполиции и ГБР.

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За совершенные действия полицейскому грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.