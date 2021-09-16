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Новости Взяточники
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Замначальника райотдела полиции задержан на Николаевщине за вымогательство взяток с подчиненных, - Нацполиция. ФОТО

В Николаевской области правоохранители задержали заместителя начальника Баштанского райотдела полиции, который угрожая сотрудникам надуманными проблемами на службе, требовал ежесуточно приносить ему определенную сумму неправомерной выгоды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Замначальника райотдела полиции задержан на Николаевщине за вымогательство взяток с подчиненных, - Нацполиция 01

Оперативники внутренней безопасности НПУ установили, что  один из заместителей начальника Баштанскому РВП установил подчиненным суточную "таксу", иначе - обещал проблемы на службе и угрожал дисциплинарным наказанием.

По собранным материалам следователи ГБР внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Факт вымогательства задокументировали.

Замначальника райотдела полиции задержан на Николаевщине за вымогательство взяток с подчиненных, - Нацполиция 02

12 тыс. гривен фигурант получил от сотрудника подчиненного подразделения полиции, после чего на месте происшествия его задержали сотрудники внутренней безопасности Нацполиции и ГБР. 

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Замначальника райотдела полиции задержан на Николаевщине за вымогательство взяток с подчиненных, - Нацполиция 03

За совершенные действия полицейскому грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6155) Николаевская область (2116) Нацполиция (16442)


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А коли решту будуть притягувати по всій Україні?
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16.09.2021 16:33 Ответить
Это же надо такое вертеть за спиной начальника
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16.09.2021 16:42 Ответить
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16.09.2021 16:50 Ответить
Ну,хоть начальник не в курсе был,а то бы и его за собой потянул...
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16.09.2021 16:53 Ответить
Зверніть увагу -херой обісцявся!!!)
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16.09.2021 17:30 Ответить
значит скоро на повышение...
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16.09.2021 18:08 Ответить
я же писал... дня не проходит про задержания разных госслужащих.... большое болшенство их мрази и 100% взяточники... и это только кто попался...так и то уже каждый день и не одна такая новость по стране .((
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16.09.2021 19:16 Ответить
 
 