Подготовка к регистрации законопроекта о разграничении полномочий Верховного Главнокомандующего, министра обороны и Главкома ВСУ завершена, - "слуга народа" Безуглая
Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил подготовку к регистрации законопроекта, который касается в том числе и разграничения полномочий президента Украины как Верховного Главнокомандующего, министра обороны и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.
"Завершили подготовку к регистрации законопроекта об усилении демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, усовершенствовании вопросов военного руководства (в том числе и разграничения полномочий Верховного главнокомандующего, министра обороны, главнокомандующего), процедур оборонного планирования. Остались несколько моментов. На следующей неделе опубликую", - написала Безуглая.
На вопрос "Интерфакс-Украина" она также отметила, что члены комитета на заседании в пятницу заслушивают Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Как сообщалось, комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планировал рассмотреть в пятницу, 17 сентября, подготовленный ко второму чтению законопроект об деолигархизации (№5599).
Кроме того, согласно обнародованному на сайте парламента анонсу, повестка дня предусматривает также заслушивание информации Главнокомандующего Вооруженными силами Украины по направлениям деятельности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
. Та ти ШО !!! Невже .?
это что бы вдруг чего ишак не брал на себя никакой ответственности? )))))))
Як недолуга влада не змогла відомстити за свого сержанта, то нехай хоч доня повними пригорщами "віддасть" за вбитого батька! "Сумраку" - Віват! Як і 2014-му! Шануймося!