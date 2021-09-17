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Новости Агрессия России против Украины
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Подготовка к регистрации законопроекта о разграничении полномочий Верховного Главнокомандующего, министра обороны и Главкома ВСУ завершена, - "слуга народа" Безуглая

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил подготовку к регистрации законопроекта, который касается в том числе и разграничения полномочий президента Украины как Верховного Главнокомандующего, министра обороны и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Завершили подготовку к регистрации законопроекта об усилении демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, усовершенствовании вопросов военного руководства (в том числе и разграничения полномочий Верховного главнокомандующего, министра обороны, главнокомандующего), процедур оборонного планирования. Остались несколько моментов. На следующей неделе опубликую", - написала Безуглая.

На вопрос "Интерфакс-Украина" она также отметила, что члены комитета на заседании в пятницу заслушивают Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безуглая и "Слуги народа" фактически разоблачили лживость заявлений Зеленского и Ермака о "вагнеровцах", - Бутусов. ВИДЕО

Как сообщалось, комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планировал рассмотреть в пятницу, 17 сентября, подготовленный ко второму чтению законопроект об деолигархизации (№5599).

Кроме того, согласно обнародованному на сайте парламента анонсу, повестка дня предусматривает также заслушивание информации Главнокомандующего Вооруженными силами Украины по направлениям деятельности.

ВР (29226) Безуглая (290)


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Топ комментарии
+10
Законопроект «я вам нічєго нє должєн!».
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17.09.2021 12:06
+8
Робоча назва законопроекту

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17.09.2021 12:12
+6
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Черговий пустопорожній звіздьож !!!)))
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17.09.2021 12:13
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Законопроект «я вам нічєго нє должєн!».
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17.09.2021 12:06 Ответить
Робоча назва законопроекту

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17.09.2021 12:12 Ответить
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17.09.2021 13:55 Ответить
Прекрати чёс,безуглая .Что по "вагнеровцам"?
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17.09.2021 12:07 Ответить
«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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17.09.2021 13:51 Ответить
Подготовка к регистрации законопроекта о разграничении полномочий Верховного главнокомандующего, министра обороны и главкома ВСУ завершена, - "слуга народа" Безуглая

. Та ти ШО !!! Невже .?
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17.09.2021 12:10 Ответить
разграничения полномочий верховного Гавно Наркомандующего

это что бы вдруг чего ишак не брал на себя никакой ответственности? )))))))
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17.09.2021 13:54 Ответить
Буба вже хоче відпетляти, але його стаття не має терміну давності - буде сидіти!
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17.09.2021 12:10 Ответить
Без умная , как всегда, Надо разграничить, что бы Вова был не причем, дэ воно взялося, алкаш в интернете пробухал, ну бывает такое.
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17.09.2021 12:10 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Черговий пустопорожній звіздьож !!!)))
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17.09.2021 12:13 Ответить
Задолбала уже єта жертва инцеста безумная
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17.09.2021 12:14 Ответить
Уберите эту шмару в говнонарода обратно
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17.09.2021 12:18 Ответить
безухая везде успевает... и везде много слов (не всегда ей понятных)
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17.09.2021 12:23 Ответить
Тупые, убогие, зеленые, не лезьте в эту сферу. После вас еще лет пять надо будет все разгребать.
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17.09.2021 12:29 Ответить
бедная страна. безуглые с признаками умственной неполноценности, павлины арестовичи, херовы пианисты, ларечники-регенты...
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17.09.2021 12:31 Ответить
а згода та перевірка кремля відбулася чи ні. А яке місце відводиться Єрмаку. Скоріш за все голова наглядової ради за вероховним головнокомандуючим.
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17.09.2021 12:33 Ответить
Олег Предаченко


Як недолуга влада не змогла відомстити за свого сержанта, то нехай хоч доня повними пригорщами "віддасть" за вбитого батька! "Сумраку" - Віват! Як і 2014-му! Шануймося!



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17.09.2021 12:45 Ответить
Янелох хоче командувати всім і вся.
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17.09.2021 12:46 Ответить
 
 