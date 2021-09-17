Подготовка к регистрации законопроекта о разграничении полномочий Верховного главнокомандующего, министра обороны и главкома ВСУ завершена, - "слуга народа" Безуглая

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил подготовку к регистрации законопроекта, который касается в том числе и разграничения полномочий президента Украины как Верховного Главнокомандующего, министра обороны и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Завершили подготовку к регистрации законопроекта об усилении демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, усовершенствовании вопросов военного руководства (в том числе и разграничения полномочий Верховного главнокомандующего, министра обороны, главнокомандующего), процедур оборонного планирования. Остались несколько моментов. На следующей неделе опубликую", - написала Безуглая.

На вопрос "Интерфакс-Украина" она также отметила, что члены комитета на заседании в пятницу заслушивают Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

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Как сообщалось, комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планировал рассмотреть в пятницу, 17 сентября, подготовленный ко второму чтению законопроект об деолигархизации (№5599).

Кроме того, согласно обнародованному на сайте парламента анонсу, повестка дня предусматривает также заслушивание информации Главнокомандующего Вооруженными силами Украины по направлениям деятельности.