Підготовка до реєстрації законопроєкту про розмежування повноважень Верховного Головнокомандувача, міністра оборони і Головкому ЗСУ завершена, - "слуга народу" Безугла
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив підготовку до реєстрації законопроєкту, який стосується в тому числі і розмежування повноважень президента України як Верховного Головнокомандувача, міністра оборони і Головнокомандувача Збройних сил України.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.
"Завершили підготовку до реєстрації законопроекту щодо посилення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України, удосконалення питань військового керівництва (зокрема і розмежування повноважень Верховного Головнокомандувача, Міністра оборони, Головнокомандувача), процедур оборонного планування. Залишилися кілька моментів. Наступного тижня публікую назагал", - написала Безугла.
На питання "Інтерфакс-Україна" вона також зазначила, що члени комітету на засіданні в п'ятницю заслуховують Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Як повідомлялося, комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планував розглянути в п'ятницю, 17 вересня, підготовлений до другого читання законопроєкт про деолігархізацію (№5599).
Крім того, згідно з оприлюдненим на сайті парламенту анонсом, порядок денний передбачає також заслуховування інформації Головнокомандувача Збройних сил України за напрямами діяльності.
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. Та ти ШО !!! Невже .?
это что бы вдруг чего ишак не брал на себя никакой ответственности? )))))))
Як недолуга влада не змогла відомстити за свого сержанта, то нехай хоч доня повними пригорщами "віддасть" за вбитого батька! "Сумраку" - Віват! Як і 2014-му! Шануймося!