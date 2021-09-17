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Підготовка до реєстрації законопроєкту про розмежування повноважень Верховного Головнокомандувача, міністра оборони і Головкому ЗСУ завершена, - "слуга народу" Безугла

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив підготовку до реєстрації законопроєкту, який стосується в тому числі і розмежування повноважень президента України як Верховного Головнокомандувача, міністра оборони і Головнокомандувача Збройних сил України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Завершили підготовку до реєстрації законопроекту щодо посилення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України, удосконалення питань військового керівництва (зокрема і розмежування повноважень Верховного Головнокомандувача, Міністра оборони, Головнокомандувача), процедур оборонного планування. Залишилися кілька моментів. Наступного тижня публікую назагал", - написала Безугла.

На питання "Інтерфакс-Україна" вона також зазначила, що члени комітету на засіданні в п'ятницю заслуховують Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Читайте також: 20 вересня ТСК заслухає ексначальника ГУР Бурбу в справі "вагнерівців" у режимному приміщенні з посиленими заходами безпеки, - Безугла

Як повідомлялося, комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планував розглянути в п'ятницю, 17 вересня, підготовлений до другого читання законопроєкт про деолігархізацію (№5599).

Крім того, згідно з оприлюдненим на сайті парламенту анонсом, порядок денний передбачає також заслуховування інформації Головнокомандувача Збройних сил України за напрямами діяльності.

Автор: 

ВР (14940) Безугла (297)


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Топ коментарі
+10
Законопроект «я вам нічєго нє должєн!».
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17.09.2021 12:06
+8
Робоча назва законопроекту

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17.09.2021 12:12
+6
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Черговий пустопорожній звіздьож !!!)))
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17.09.2021 12:13
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Законопроект «я вам нічєго нє должєн!».
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17.09.2021 12:06 Відповісти
Робоча назва законопроекту

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17.09.2021 12:12 Відповісти
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17.09.2021 13:55 Відповісти
Прекрати чёс,безуглая .Что по "вагнеровцам"?
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17.09.2021 12:07 Відповісти
«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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17.09.2021 13:51 Відповісти
Подготовка к регистрации законопроекта о разграничении полномочий Верховного главнокомандующего, министра обороны и главкома ВСУ завершена, - "слуга народа" Безуглая

. Та ти ШО !!! Невже .?
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17.09.2021 12:10 Відповісти
разграничения полномочий верховного Гавно Наркомандующего

это что бы вдруг чего ишак не брал на себя никакой ответственности? )))))))
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17.09.2021 13:54 Відповісти
Буба вже хоче відпетляти, але його стаття не має терміну давності - буде сидіти!
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17.09.2021 12:10 Відповісти
Без умная , как всегда, Надо разграничить, что бы Вова был не причем, дэ воно взялося, алкаш в интернете пробухал, ну бывает такое.
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17.09.2021 12:10 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Черговий пустопорожній звіздьож !!!)))
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17.09.2021 12:13 Відповісти
Задолбала уже єта жертва инцеста безумная
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17.09.2021 12:14 Відповісти
Уберите эту шмару в говнонарода обратно
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17.09.2021 12:18 Відповісти
безухая везде успевает... и везде много слов (не всегда ей понятных)
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17.09.2021 12:23 Відповісти
Тупые, убогие, зеленые, не лезьте в эту сферу. После вас еще лет пять надо будет все разгребать.
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17.09.2021 12:29 Відповісти
бедная страна. безуглые с признаками умственной неполноценности, павлины арестовичи, херовы пианисты, ларечники-регенты...
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17.09.2021 12:31 Відповісти
а згода та перевірка кремля відбулася чи ні. А яке місце відводиться Єрмаку. Скоріш за все голова наглядової ради за вероховним головнокомандуючим.
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17.09.2021 12:33 Відповісти
Олег Предаченко


Як недолуга влада не змогла відомстити за свого сержанта, то нехай хоч доня повними пригорщами "віддасть" за вбитого батька! "Сумраку" - Віват! Як і 2014-му! Шануймося!



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17.09.2021 12:45 Відповісти
Янелох хоче командувати всім і вся.
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17.09.2021 12:46 Відповісти
 
 